Možda zarađuju milijune i žive pod staklenim zvonom, ali sportaši nam svakodnevno pokazuju da se ni po čemu ne razliku od ostalih ljudi. I oni su ljudi od krvi i mesa koji imaju osjećaje i pokazuju empatiju prema drugima. A i sami su itekako svjesni koliko njihova riječ i njihovi postupci imaju na težini.

To nam je pokazao trener Liverpoola Jürgen Klopp koji je predivnom gestom obradovao jednog navijača Liverpoola koji se bori s rakom. Njemački trener je Chrisu poslao ohrabrujuće pismo u kojemu ga je podržao u njegovoj utakmici koja je daleko bitnija od svih Liverpoolovih. A to je borba za život.

- Dragi Chris, nadam se da vam ne smeta što vam pišem. Samo želim da znate da su svi u obitelji Liverpool uz vas. To je puno ljudi. Ponekad zastanem i razmislim koliko ljudi podržava mene i moje igrače, to me fascinira. Činjenica da se svi držimo zajedno čini ovaj klub tako posebnim.

- Nadam se da im ovaj put ne smeta što govorim u ime svih njih kada vam kažem da smo svi uz vas. To nisu samo riječi, to nam je zaista važno. Kad slušam svoje igrače kako govore o tome što im pomaže u teškim trenucima, jedna od ključnih stvari koju kažu je podrška kluba i navijača.

- Kažu mi i da im je njihova obitelj najvažnija. Vjerojatno vam ne moram to govoriti jer mi je rečeno da imate sjajnu obitelj i prijatelje oko sebe koji se trude podržati vas. You´ll Never Walk Alone - napisao je Klopp.

Pokazao je kako nije samo trener ponajboljeg kluba na svijetu, već i ono puno bitnije. Gromada od čovjeka. Navijači Liverpoola velika su podrška igračima i pogonsko gorivo za najveće uspjehe, no sada su i igrači Liverpoola pokazali da stoje uz svoje navijače. Baš kao što i sam moto Liverpoola glasi: Nikada nećeš hodati sam.

Kloppu je to oduzelo nekoliko minuta, a Chrisu dalo strašnu motivaciju i dokaz da nije sam u borbi s prokletom bolešću, već da uz njega stoji cijeli klub. Dobio je motiv više i ohrabrenje da nikada ne smije odustati u svojoj najtežoj borbi.