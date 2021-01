I prije utakmice sam znao da jednim golom stižem Ivicu Olića i postajem najuspješniji hrvatski strijelac u povijesti Bundeslige. Nikada u karijeri nisam razmišljao da ću ostvariti nešto takvo, ovo mi je izuzetna čast i baš sam ponosan na ovaj uspjeh, kaže nam Andrej Kramarić (29).

Hrvatski reprezentativac u nedjelju je zabio dva gola u pobjedi (3-0) svog Hoffenheima protiv Kölna, te je sada stigao do brojke od 74 bundesligaška pogotka. Ivica Olić u karijeri ih je postigao 72, a onda od Hrvata slijede Mario Mandžukić (53), Mladen Petrić (51) i Ivan Klasnić (50). No, dok je legendarnom Oliću za 72 gola trebalo 238 utakmica, Kramarić je do brojke od 74 gola stigao u tek 146 dvoboja...

- Moram priznati, motivirala me ta brojka Ivice Olića, baš sam ga želio dostići. Opet, ja cijelo vrijeme igram u Hoffenheimu, dok su Olić i Mandžukić imali prilike igrati u puno većim klubovima poput Bayerna, a još sam do ove brojke stigao s puno manje odigranih utakmica. Vjerujem kako sve to daje dodatnu vrijednost i još veći značaj ovom mom uspjehu. Još mi nitko od njih nije čestitao na ovom rekordu, ali znam da će mi se dečki brzo javiti.

Iza vas je na osobnom planu vrlo uspješna sezona, u 14 utakmica postigli ste 12 prvenstvenih golova, ali Hoffenheim se i dalje muči...

- Da, ovo za nas nije bajna sezone, ne igramo najbolji nogomet. Ma borimo se s loptom, dosta sam i sam nervozan zbog toga, nije ovo Hoffenheim na kojim sam navikao posljednjih godina. Mučile su nas ozljede, pa smo se borili s koronom, velik je dio momčadi tu ispao iz forme. Sada nam opet nedostaju igrači koji bi sigurno bili u početnoj postavi, koji mi donijeli kvalitetu više. Nekako nismo hrabri s loptom, kao da neki igrači ne vole loptu u nogama. Patimo se, borimo se - poručio je Andrej Kramarić, pa nastavio:

- U takvom stanju moram biti sretan i zadovoljan osobnim brojkama. Iskreno, nije mi jednostavno zabijati kao prošlih godina, tada smo igrali puno ofenzivnije i atraktivnije. Nisam sretan kako djelujemo kao momčad, to se vidi i na prvenstvenoj ljestvici, a mislim da sam u cijeloj sezoni promašio tek jednu pravu priliku. I ja baš nisam najsretniji, ovakvo stanje u klubu traje nekoliko mjeseci, stalno sam nervozan, čak i za vrijeme utakmice. A to me dekoncentrira, gubim energiju bez potrebe...

Hoffenheim je sada upisao dvije uzastopne pobjede uz vaša četiri gola, može li se i do Europe?

- Ma neću ništa najavljivati kada ne igramo dobro. Ako nam se ubrzo vrate ozlijeđeni igrači onda možemo biti konkurentni i boriti se za nešto više, ovako ipak ne možemo. Osobno, uživam u Bundesligi, samo da bude zdravlja, a onda će biti i još golova.

Hrvatska je nekada imala čitav niz predstavnika u Bundesligi, a danas u kontinuitetu tamo igrate tek vi, Josip Brekalo i Borna Sosa...

- Istina, možda ja sada odskačem po tim brojkama postignutih golova, ali Brekalo i Sosa također ove sezone igraju jako dobro. Dečki su mladi, nameću se, veliki su potencijal hrvatskog nogometa, još im treba samo malo bundesligaškog iskustva.

Kakva je situacija sada s koronom u njemačkom nogometu?

- Ma joj, stalno imamo ta testiranja, u Njemačkoj je sve zatvoreno, a poslije 20 sati vlada policijski sat. Vjerujte, više ništa ne gledam niti ne čitam o koroni, a cijele dane sam doma i ležim na kauču. Što radim? Ne znam ni sam, najvažnija zanimacija tijekom dana mi je smisliti što ću raditi navečer, ako se vi sjetite čega, javite mi slobodno, haha.

No, je li vama danas ipak malo lakše čekati te rezultate testiranja, vi ste ipak preboljeli koronu?

- Iskreno, nije mi to bilo stresno niti prije. Uvijek sami po sebi najbolje znate kako se osjećate, jeste li zdravi ili niste. Ali da, sada sam ipak malo opušteniji, računam da ne se ne mogu ponovo zaraziti, nadam se da je tako. Samo nam je svima dosadno, sve je zatvoreno, ne možemo se nigdje kretati. U klubu već dulje vrijeme nemamo pozitivnih slučaja, a malo panike bude tek kada stignemo na reprezentativna okupljanja. Tu opet posjetimo obitelj, neke prijatelje, dok smo u Njemačkoj samo na relaciji klub - kuća.

Vi ste u najboljim nogometnim godinama, je li stiglo vrijeme i za odlazak u neki veći europski klub?

- Vidjet ćemo, uvijek se puno priča oko toga, svi me pitaju slične stvari, ali do sada se još ništa nije dogodilo. Zadovoljan sam u Hoffenheimu, i s financijske i sa životne strane, imali smo dobre rezultate, ma sve je bilo savršeno do najsitnijih detalja. Sada igramo loše, ja sam nervozan, pa i sam više razmišljam o transferu. Ma nema tu nikakvog pritiska da nešto baš moram mijenjati, ja i dalje uživam ovdje.

Ali...

- Ako mi se na ljeto dogodi transfer - super, pa svakom djetetu je san zaigrati u nekom velikom klubu. Opet, možda postoji deset klubova na svijetu koji bi me zanimali ako bi odlazio iz Hoffenheima, a neki od njih su ipak nerealni. No, poslije Europskog prvenstva ulazim u posljednju godinu ugovora s Hoffenheimom, tada će biti puno lakše pregovarati sa zainteresiranim klubovima, pa je sve moguće. Vidjet ćemo.

Spomenuli ste i Europsko prvenstvo, do tog turnira ima još pet mjeseci, razmišljate li već o Euru?

- Ma ne, nemam nikakav dojam da se bliži veliko natjecanje. Nama i dalje fokus mora biti okupljanje u ožujku, želimo maksimalno spremno i motivirano dočekati kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru, trebamo tu "gaziti" baš svaku utakmicu. A kada dođe Euro, vjerujem da ćemo svi biti zdravi, a onda je sve moguće - sa smiješkom je završio Andrej Kramarić.