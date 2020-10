Velika pobjeda Nexea! Bez četiri zaražena igrača osvojili Švedsku

Šveđani su, zbog vijesti iz Našica, sigurno računali na bodove protiv izravnog konkurenta za prolazak, do 45. minute bili su u vodstvu (19-18), ali tada se maestralni Janko Kević opet ukazuje, u našičkoj seriji 8-3, koja je slomila Šveđane, zabio je pet golova

<p>Velika pobjeda <strong>Nexea </strong>na startu Europske lige! Iako do zadnjeg trenutka nisu znali hoće li uopće letjeti na jugozapad Švedske u <strong>Alingsas</strong>, bez četiri igrača pozitivna na korona virus (Rodin, Tomić, Severec, Mileta), bez ozlijeđenog Buvinića, bez praktički cijele desne strane, Našičani su uzeli bodove (27-23) viceprvaku Švedske i napravili prvi ozbiljan korak prema prolasku grupe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivši rukometaši Nexea uhvatili malog morskog psa</strong></p><p>Šveđani su, zbog vijesti iz Našica, sigurno računali na bodove protiv izravnog konkurenta za prolazak, do 45. minute bili su u vodstvu (19-18), ali tada se maestralni <strong>Janko Kević</strong> opet ukazuje, u našičkoj seriji 8-3, koja je slomila Šveđane, zabio je pet golova. </p><p>Pomoć mu je velika bio Halil Jaganjac (5/7) koji je vukao u prvom poluvremenu, ali pljesak i golmanima, Caru i njegovih devet obrana te još više Radovanoviću koji je skinuo čak sedam udaraca od 12 i dotukao domaćine.</p><p>Kad već virus nije mazio Nexe, mazi raspored jer za tjedan dana u Našice stiže Bešiktaš koji se odmah potvrdio kao najslabija momčad grupe. Magdeburg je u Istanbulu pobijedio 41-23. Turci bi trebali biti novi Nexeovi bodovi...</p><p><strong>Europska liga, skupina C, prvo kolo:</strong></p><p>Alingsas - <strong>Nexe </strong>23-27 (12-13)</p>