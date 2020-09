Velika pobjeda Nexea! Imamo drugog predstavnika u Europi

Nexe se konačno ukazao u pravom izdanju, konačno nije zabrljao završnicu, što mu se često događa, i nagrada s pobjedom nad Bidaosom 29-24 će biti barem deset europskih utakmica

<p>Velika, bitna i Europe vrijedna pobjeda <strong>Nexea</strong>! U uzvratu za ulazak u skupinu Europske lige, ono što je do ove godine bio EHF kup. Našičani su u svojoj dvorani nadoknadili 27-30 iz Iruna i s više nego dovoljnih 29-24 prošli <strong>Bidasou</strong>, nekad pod imenom Elgorriaga i prvaka Europe.</p><p>Da nije bilo domaćinskog suđenja u Baskiji, gdje je dovoljno bilo pogledati omjer isključenja (16 minuta za Nexe, 2 za Bidasou), Španjolci, koji su lani igrali i neelitnu skupinu Lige prvaka, a vratili Julena Aguinagaldea, vjerojatno ni ne bi s prednošću doputovali u Slavoniju.</p><p>Ova tri gola i jesu i nisu bila puno, međutim, u utakmici sezone Nexe se konačno ukazao u pravom izdanju, konačno nije zabrljao završnicu, što mu se često događa, i nagrada će biti barem deset europskih utakmica što je od velikog značenja za Nexe i uopće hrvatski rukomet i koeficijent.</p><p>Pregrmjeli su "Gromovi" i očajan početak u kojemu ipak nije bilo Tomića za obranu, Bidasoa je s četiri gola brzog vlaka Odriozole povela 7-2 u osmoj minuti, međutim, Nexe je serijom 8-1 primirio strasti gostiju. Kević je u 35. zabio za +5 (17-12), ali je prednost nestala deset minuta prije kraja kada su gosti izjednačili na 22-22.</p><p>Tada tri gola zaredom zabijaju Jaganjac, Pribetić i Jelinić, pomogao je i Radovanović, što je bila prednost koja je Nexe vodila u grupnu fazu. Budući da gosti nisu došli do 27 golova, nije trebalo četiri razlike, ali za svaki slučaj Nexe je otišao do konačnih +5 uz sedam golova Jaganjca, pet Rodina...</p>