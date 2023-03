Velika pomirba: Torcida se na utakmici protiv Walesa vraća na sjever i bodri reprezentaciju

Listopad 2017. Sudac je označio kraj kvalifikacijske utakmice na Rujevici između Finske i Hrvatske. Zvižduci, uvrede, svađe... Izbornik Ante Čačić je nakon te utakmice dobio otkaz, igrači su bježali na stražnje izlaze, predsjednik saveza Davor Šuker nije ni sa kim razgovarao, a kapetan Luka Modrić samo je nevoljko kimao glavom:

- Nije dobro, nije dobro...

Bili su to najcrniji dani hrvatske reprezentacije. Da je u tom trenutku netko rekao da ćemo u sljedeća dva Svjetska prvenstva uzeti dvije medalje, rekli bismo mu da su za takve ustanove s uredno podšišanom travom. Toliko je bilo loše da čak ni predsjednik HNS-a Davor Šuker nije dolazio na utakmice na kojima predsjednik mora biti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dabogda sve izgubili - pisali su se transparenti po Splitu, a u nekim kafićima bilo je zabranjeno gledati i pričati o reprezentaciji...

Kad je na čelo saveza došao Marijan Kustić, činilo se da je pred njim nemoguća misija.

- Hrvatska će igrati u svim gradovima, ne samo u Zagrebu, razgovarati ćemo s navijačima, vratit ćemo atmosferu kakva je nekad bila - govorio nam je tada Kustić.

A onda je krenulo. Decentralizacija je i više nego uspješno provedena, protiv Mađarske na Poljudu bilo je 30.000 navijača, no ostao je onaj teži, činio se za mnoge nemogući dio - vratiti Torcidu na tribine kad igra Hrvatska. Zamjerali su navijači Hajduka bivšem vodstvu saveza što reprezentacija cijelo vrijeme igra u Zagrebu, što je u posljednjih deset godina više puta igrala čak i u Londonu nego u Spltu. S pravom.

Ako se želite prisjetiti kakva je atmosfera bila, vratite se na utakamice Italije i Hrvatske, kada su huligani htjeli ogromnom bakljadom i topovskim udarima htjeli prekinuti utakmicu. Ili, sjetite se Eura 2016. i St. Etiennea, kada smo kod 2-0 vodstva protiv Češke morali gledati silne nemire na tribinama, tučnjave, pendrečenja, svađe... Ili, ako baš hoćete, utakmice Lige nacija u Beču, gdje je opet grupica huligana pokušala prekinuti utakmicu.

Utakmica protiv Walesa bit će prekretnica u Kustićevoj eri saveza. Torcida se vraća! Informacija je to koju smo provjerili iz nekoliko izvora, a stigla je i iz redova Torcide. Protiv Walesa sa poljudskog sjevera opet će se pjevati "Volim te, Hrvatsko"... Bit će to konačna pomirba saveza i Torcide, reprezentacija će se opet osjećati kao doma. Jer, huk sa sjevera nešto je što vas tjera naprijed. I ne samo to, kako saznajemo, navijači hrvatskih klubova opet će se udružiti i zajedno navijati za reprezentaciju..

I, da, bilo je siptomatično što je Torcida protiv Slaven Belupa zadnjih deset minuta pjevala "Marjane, Marjane", pjesmu koju su nekad pjevali na reprezentaciji...

A to su sjajne vijesti tri mjeseca uoči završnog turnira Lige nacije. Eh, kakva bi to bila priča. Svi navijači i igrači opet kao jedno po prvi trofej u povijesti reprezentacije. Marijan Kustić i Zlatko Dalić pokazali su kako se trebaju ponašati čelni ljudi saveza i reprezentacije. A ovo je, kako najavljuju, tek početak...

Najčitaniji članci