Velika Serena Williams odlazi u mirovinu: Dođe vrijeme kada moraš presjeći i krenuti dalje

Posljednjih godinu dana legendarne tenisačice Serene Williams (40) bilo je prožeto ozljedama i mučnim terapijama, ali hrabra i ustrajna, kakva je uvijek bila, željela je barem još jednom zaigrati sport kojemu je toliko dala. Osjetiti adrenalin, slast pobjede, huk publike. Još jednom raspaliti lopticu preko mreže i dignuti sve na noge.

Na turniru u Toronu pobijedila je Španjolku Nuriju Parrizas Diaz te tako slavila nakon čak 430 dana. Nedugo nakon meča otkrila je ono čega su se mnogi pribojavali. Umorna od ozljeda i željna novih izazova, odlučila je završiti karijeru. Ovogodišnji US Open bit će joj posljednji turnir u karijeri.

U razgovoru za Vogue 23-struka osvajačica Grand Slam turnira rekla je da je vrijeme za nove izazove.

- Dođe vrijeme kad moraš presjeći i otići u drugom smjeru - napisala je na Instagramu uz naslovnicu Voguea s naslovom "Serenin oproštaj... Grozna sam u oproštajima".

- To vrijeme je uvijek teško kada nešto toliko voliš. Bože, uživam li u tenisu. Ali sada je počelo odbrojavanje. Moram se usredotočiti na to što sam mama, svoje duhovne ciljeve i konačno otkrivanje drugačije, ali jednostavno uzbudljive Serene. Uživat ću u sljedećih nekoliko tjedana.

Objavila je to dan nakon što je ostvarila prvu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji nakon 430 dana. U Wimbledonu je u lipnju zaigrala prvi put nakon više od godine dana, ali izgubila je od Francuskinje Harmony Tan. US Open počinje 29. kolovoza.

- Nikad nisam voljela riječ mirovina. Ne zvuči mi kao suvremena riječ. Radije razmišljam o tome kao o tranziciji, ali želim paziti kako koristim tu riječ, koja znači nešto posebno i važno zajednici. Riječ evolucija možda najbolje opisuje moje planove. Evoluirat ću dalje od tenisa, prema drugim stvarima koje su mi važne. Nažalost, nisam bila spremna osvojiti Wimbledon ove godine. I ne znam hoću li osvojiti New York. Ali pokušat ću.

Pamtit ćemo ju kao ponajveću i najuspješniju tenisačicu svih vremena, a po broju Grand Slamova to i je. Čak 23 osvojila je, uvjerljivo najviše u ženskoj. A ni u muškoj nitko nema više. Prvi pratitelj među svim tenisačicama i tenisačima joj je Rafael Nadal s 22 osvojena GS-a. Slavila je na ukupno 73 turnira te godinama bila neprikosnovena na vrhu. Sada odlazi u zasluženu mirovinu, ali prije toga slijedi častan oproštaj na njezinome US Openu. Uz naslov, nadaju se mnogi, uf kakav bi to samo oproštaj bio.

