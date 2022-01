Došao je kraj nevjerojatnoj karijeri. Najbolji quarterback NFL-a svih vremena, osvajač sedam Super Bowla i peterostruki MVP Super Bowla povlači se iz profesionalnog sporta.

Kako javljaju dobro upućeni novinari ESPN-a Jeff Darlington i Adam Schefter, Tom Brady (44) nakon 22 sezone odlazi u zasluženu mirovinu pa je sada jasno - jedna velika igračka karijera je završila.

Njegovi Tampa Bay Buccaneersi nisu uspjeli obraniti naslov, a kako se svake godine potezalo isto pitanje hoće li Brady i kada završiti karijeru, sada dileme više nema.

Tom Brady u kolovozu će napuniti 45. godina, no iako je njegovo tijelo i dalje u fantastičnom stanju odlučio je da je dosta. Ruku, naravno, nećemo ni spominjati. Zanimljivo, Brady je i ove sezone bio daleko najstariji aktivni igrač u NFL-u, a bio je stariji i od četiri trenera (od njih osam) koji su se našli u konferencijskim polufinalima.

I ovu sezonu odradio je na MVP razini, u regularnom dijelu predvodio je cijelu ligu po bačenim jardima (5316 jardi) i touchdown dodavanjima (43). Da je htio, mogao je još igrati na zavidnoj razini jer klasa poput njega je i u poznim godinama na samom vrhu NFL-a...

Ikona ovog sporta više od 20 godina vladala je NFL scenom, a do Super Bowl naslova stizao je 2002., 2003., 2005., 2015., 2017., 2018. i 2020. godine. Šest naslova nema nitko, dok mu je s pet naslova od svih igrača u povijesti najbliži Charles Haley.

Tom Brady u NFL je stigao 2000. godine, kao pick šeste runde (ukupno 199.) te su ga godine draftirali New England Patriotsi. Vjerojatno nitko u Bostonu, pa niti cijelom Massachusettsu, tada nije mogao ni sanjati kakva zvijezda stiže među Patriotse, u njega je tih dana vjerovao tek - Bill Belichick.

Ovaj je dvojac sljedećih 20 godina pisao povijest, Patriotse zajedničkim snagama odveo do šest osvojenih naslova. No, onda je prošle godine "nešto puklo" i Brady je na iznenađenje sportske javnosti preselio u Tampu. Samo s jednim ciljem, osvojiti još jedan naslov, dokazati svima (prije svega samome sebi, ali i Billu Belichicku) da do naslova može i na nekoj drugoj adresi. A onda je to i dokazao.

Igrao je u čak 10 Super Bowla, pet puta bio MVP, nebrojeno puta dizao ljestvicu kada se činilo da je nemoguće dodatno podići razinu izvedbi... I nema nikakve sumnje. Tom Brady je GOAT NFL-a i Amerikanci ga opravdano uspoređuju s Michaelom Jordanom.

Sada kada je sve gotovo možemo samo reći... Bilo ga je divno gledati svih ovih godina.