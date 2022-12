Velikani samo vrebaju: Poznata Gvardiolova otkupna klauzula!

I uoči Svjetskog prvenstva u Katru, Joško Gvardiol (20) bio je jedan od najtraženijih mladih igrača na planeti. A oni koji su sumnjali i mislili da je to samo pretjerani hype oko jednog igrača ili nikada nisu čuli za njega, imali su priliku u Katru vidjeti klasu na djelu. Dijamanta kojeg su nepravedno zakinuli za nagradu najboljeg mladog igrača turnira, no pred kojim je ogromna budućnost. Ma pitanje je trenutka kada će mahati u dresu nekog europskog velikana. Red je sve duži, a i odšteta sve veća.

Jedan 20-godišnjak da igra s takvom lakoćom i elegancijom, nema panike kod njega nikada. Mirno iznošenje lopte i u najtežim trenucima, sve izgleda tako lagano i smisleno. Više nije niti dvojba hoće li postati najskuplji stoper u povijesti, samo je pitanje hoće li ta cifra ići preko 100 milijuna eura. A vrlo moguće je da hoće.

Chelsea ga je ovog ljeta htio dovesti za vrtoglavih 90 milijuna eura čime bi srušio rekord Harryja Maguirea. No, ni Leipzigu, a ni Jošku nigdje se ne žuri. Njemački klub glatko je odbio ponudu jer znaju da će sljedećeg ljeta moći izvući još više, a hrvatskom dijamantu se ne ide. Leipzig je za njega idealno mjesto za razvoj i sam je svjestan toga.

Foto: BERNADETT SZABO

Vrlo vjerojatno će tu ostati do ljeta, ako na zimu ne sjedne neka basnoslovna ponuda, no otkrili smo kako Joško ima i otkupnu klauzulu! Ona će se aktivirati tek 2024. godine i iznosit će 110 milijuna eura. Naravno, ne znači to da će Gvardiol zaista ostati u Leipzigu još godinu i pol. Ako netko ponudi više od toga, što je vrlo moguće, njemački klub gotovo sigurno bi ga mogao pustiti i ranije.

Bio bit to, ne samo najveći transfer u povijesti kluba, već i u povijesti Bundeslige. Uz to i najskuplji transfer jednog Hrvata i stopera. Samo rušenje rekorda.

Foto: LEE SMITH

Jedan od kandidata, a i može platiti taj iznos, je Manchester City. Kako je pisao Alfredo Pedulla, navodno se iznos kreće oko 130 milijuna eura, uz bonuse. Ne bi štedjeli ni na plaći. Joško bi primao godišnje oko 12 milijuna eura, tvrdi isti novinar. Sada koliko istine ima u tome...

Hrvatski reprezentativac vrijedi na Transfermarktu 60 milijuna eura, ali svi nogometni stručnjaci i skauti svjesni su kako će ta brojka vrlo brzo skočiti i na 100 milijuna eura. Koliko mu i je stvarna vrijednost.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na stranu njegove nogometne kvalitete, još fascinantnija je ta prizemnost i skromnost. S maskom na licu izgleda kao da ide u rat, a nakon što ju skine, dođe do izražaja onaj iskreni osmijeh i dječja zaigranost koja ga krasi i dalje. Pa ipak, njemu je tek 20. Svjestan je svojih mogućnosti i sanja najveće nogometne pozornice, ali nosom ne para oblake. Ostao je ponizan, skroman i prizeman, fokusiran samo na svoj cilj, onako kako su ga roditelji odgajali. Zato je i tako poseban.

Najčitaniji članci