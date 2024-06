Velike navijačke fan zone: Gdje gledati Euro u Zagrebu i Splitu?

Navijačka udruga Mi Hrvati s početkom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj ovaj petak otvara i fan zone u Zagrebu i Splitu na kojima će svi koji nisu uspjeli doći do ulaznica na videozidu moći gledati prijenose utakmica, uživati u nastupima glazbenika uživo i zabavljati se uz hranu i piće.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači 'vatrenih' diljem svijeta

Službene fan zone nalaze se na Trgu bana Jelačića i na Kolur Zvončacu. U Zagrebu će nastupati reperi Djerkoulica (Ruđer Brkić) i Pendrek (Krešmir Strbad), a splitsku feštu najavio je poznati komičar Bernard Perić, svojevremeno izbornik huligana Dena.

- Vi za nas niste navijači, nego civili. Mogu pozvat sve civile, dođite gledat Španjolska - Hrvatska na Zvončac u Splitu i to je to. Ne znam hoću li doći, nemoj me to pitat. Ja nikad ne otkrivam položaj - rekao je Dena.

Što se hrvatskih navijača u Berlinu tiče, iz ove udruge pozivaju na skup u kafić Remvi u Güntzelstraßeu. Program dan uoči utakmice kreće u 18 sati, a u subotu već od 9 sati. Mjesta ima za 5000 navijača, hrvatski DJ puštat će navijačke i domoljubne pjesme, a stižu i bubnjari iz Lijepe Naše.