Veliki Diego: Igrao i u Zagrebu, uništila ga droga, hoće u ManU

Ima jedan "mali zeleni" koji može žonglirati s teniskim lopticama kao od šale, igrao je za najveće europske klubove, osvojio Svjetsko prvenstvo, a ponekad je znao i okusiti kokain. Sad se, pak, otvoreno nudi Manchester Unitedu kao mogući novi menadžer. Naravno, riječ je o ponajvećem nogometašu svih vremena Diegu Armandu Maradoni kojeg je i Hrvatska imala prilike upoznati.

Prije 25 godina (1994.) 'mali zeleni' trčkarao je maksimirskim travnjakom u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Argentine uoči Svjetskom prvenstva u SAD-u. Bila je to čudesna momčad gaučosa predvođena Maradonom, Simeoneom, Batistutom, Caniggiom, Redondom.

Na prvu bi rekli, ma to je to, moraju osvojiti Svjetsko prvenstvo. S druge strane, također momčad koja garantira minimalno prolazak u polufinale. Već je te 1994. godine Ćiro Blažević okupio svoje brončane sinove predvođene Bobanom, Šukerom, Prosinečkim i pokazao što to Hrvatska ima na raspolaganju.

Čak 40.000 ljudi na Maksimiru uživalo je u minijaturama svjetskih zvijezda koji su iz svojih šešira pokazivali magiju. Doduše, sve je pokvario pljusak koji se spustio na zagrebački stadion nakon nekih pola sata i koji je rastjerao gledatelje.

Na kraju je susret završio 0-0, no navijači su napustili tribine stadiona jer su gledali igrače koji su obilježili nogometnu povijest, a i jednog posebnog koji se s djelima van terena obilježio za sva vremena.

Pretvorio pjesmu u megahit

Diego Armando Maradona poseban je igrač i čovjek na mnogo načina. On je mogao s loptom ono što nitko nije mogao, a čak je i zagrijavanje toliko puta učinio zanimljivim.

Zagrijavanja nogometaša rijetko ostavljaju bez daha, rijetko koga mogu impresionirati. No, oni koji su 19. travnja 1989. na Olympiastadion u Münchenu sjeli sat vremena prije početka mogli su uživati u nečemu što će kasnije postati remek-djelo. Sa zvučnika je upravo odjekivala "Live is Life"...

Diego Maradona u Napoli je stigao 1984. i od gubitničke momčadi napravio prvake Italije. Bilo je to 1987. godine. Bio je to prvi naslov Napolija u klupskoj povijesti, a fešta je bila tolika da je drugo jutro na napuljskom groblju osvanuo grafit "Vi koji ovdje ležite, ne znate što ste propustili". Maradona je 1986. Argentinu odveo do naslova Svjetskog prvaka i u tom trenutku je bio najbolji nogometaš svijeta, a svijet je pričao da je prije njega jedino Pele tako igrao. No, vratimo se u München.

Napoli je stigao na uzvrat polufinala Kupa Uefe protiv Bayerna. Imali su prednost od dva gola, koju su im omogućili Careca i Andrea Carnevale, ali njemačka momčad pod vodstvom Juppa Heynckesa bila je favorit. No Maradona je s dvije asistencije Careci za dva gola odveo Napolitance u finale. Susret je završio 2-2.

No, taj susret nije ostao upamćen po dvije asistencije već po Maradoninu zagrijavanju na taktove austrijske rock grupe. Naime, Maradona je, navodno, kokain počeo konzumirati 1983., dok je još igrao za Barcelonu, a na toj utakmici, izgledao je upravo tako, kao da je na kokainu. Skakao je u ritmu muzike, pljeskao, tehnicirao, plesao...

Kokain ga uništio

- Svojim sam protivnicima zbog svoje ovisnosti dao ogromnu prednost. Znate li kakav sam nogometaš mogao biti da se nisam drogirao - rekao je Maradona u velikoj ispovijesti.

Prvi put pozitivan na kokain je bio je 1991. i bio je suspendiran na 15 mjeseci. Bilo je to od travnja 1991. do lipnja 1992. Krajem te godine uhićen je u Buenos Airesu s pola kilograma kokaina i osuđen uvjetno na 14 mjeseci. Nakon isteka nogometne suspenzije Maradona je napustio Italiju i nije se vraćao godinama. Talijanske vlasti ganjale su ga da mora platiti 32 milijuna eura poreza, no Maradona se branio da ne duguje nikome ništa.

Vratio se nogometu i igrao za reprezentaciju Argentine na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Nakon što je zabio gol Grčkoj, zaletio se prema kameri. Lice je otkrivalo sve. Nakon te utakmice bio je pozitivan na doping i to je bio kraj reprezentativne karijere. Svađao se Diego sa svima, a krivnju za sve je svalio na tadašnjeg predsjednika Fife Seppa Blattera za koga je smatrao da je on to sve namjestio.

- Bez nas nogometaša oni su ništa. Ne znaju ni loptu udariti. Havelange drži pištolj, a Blatter stavlja municiju. Oni su mafijaši.

Diego Maradona in front of the press following his failed drug test at the 1994 World Cup. pic.twitter.com/Cnmpf5Aqo7 — 90s Football (@90sfootball) 26. lipnja 2018.

Klupskom nogometu se vratio u Bocu 1995., no opet je bio pozitivan na kokain.

- Droga je zlo. Imam dvije kćeri i ne želim da priđu ni blizu kokainu. Ja sam ovisnik, jesam, bio sam i bit ću - rekao je Diego.

Sredinom 2000. preživio je 'overdose', a potom je 2004. imao srčani udar. Srećom, oporavio se, no 2007. dobio je hepatitis. Prošle godine je talijanskim medijima dao intervju u kojem je rekao da je već 13 godina čist, odnosno, da od 2004. nije konzumirao kokain. Veliku zahvalu tome pripisuje Bogu, a često ga se moglo vidjeti na klupi kako drži krunicu u ruci, u Božjoj ruci. Naime, Boga naziva bradatim i često mu u molitvama zahvaljuje jer ga nije uzeo k sebi 2004. godine kada je bio na rubu smrti.

Božja ruka

Na sam spomen Maradone, svima odmah na pamet padne legendarna 'Božja ruka' iz 1986. godine. Argentina je igrala protiv Engleske četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Meksiku. Bila je to napeta utakmica do samog kraja, a onda je čudesni Diego pokazao svoju lukavštinu i znanje, ali i osjećaj za prevaru.

Kod prvog gola Argentinaca sreća je za razliku od nogometnog znanja pratila Maradonu. Svi su vidjeli njegovo igranje rukom, no jedino nije onaj koji je trebao - sudac. Nakon utakmice na pitanje novinara zašto je igrao rukom, Maradona je rekao da je to bila 'Božja ruka'.

Drugi njegov gol je bio nedvojbeno najbolji gol svih vremena kad je Diego uzeo loptu na svojoj polovini terena da bi predriblao petoricu Engleza i golmana uputivši udarac u praznu mrežu. Argentina je dobila 2-1. Gaučosi su na kraju osvojili Mundijal pobjedom nad Zapadnom Njemačkom u finalu, a Diego je bio heroj svoje zemlje. No nisu svi tako mislili. Mnogi su ga prozvali prevarantom, naročito Englezi, no to njega nije previše diralo.

- Udario sam loptu malo glavom, a malo uz pomoć Bože ruke. Čekao sam suigrače da dođu proslaviti, ali nitko nije dolazio. Derao sam im se, dođite me zagrliti jer će inače sudac poništiti gol - rekao je Maradona godinama kasnije.

Bila je to jedna od najvećih prevara u povijesti Svjetskih prvenstava, a Englezi mu to nikada nisu oprostili. Naročito jedan navijač koji ga je htio ubiti mačetom. Naime, 2008. godine Argentina je u Glasgowu igrala prijateljsku utakmicu protiv Škotske, a Diego je skoro platio životom. Jedan pomahnitali Englez stigao je na Hampden Park kako bi se osvetio Maradoni za 'Božju ruku' jer je zbog njega promašio listić i izgubio novce.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

- Uplatio sam posuđenih 500 funti na pobjedu Engleske i bio bih zaradio triput toliko da smo pobijedili. No, spriječio me je prokleti argentinski prevarant. Nakon toga me je i žena ostavila - vikao je Englez dok su ga privodili policajci.

Radio nerede u Rusiji

Njegov život obilježili su brojni incidenti, svađe s novinarima, ali i situacije kada se činilo da će pasti u nesvijest koliko je bio pod utjecajem droga. Na utakmici protiv Hrvatske neprestano je skakao, vikao, trčkarao po VIP loži, a onda se s nekim i svađao. Protiv Nigerije se malo popravio. Plesao je s Nigerijkom, ljutio se i grizao nokte kad je Nigerija zabila za 1-1, a onda je s dva 'srednjaka' proslavio gol Roja za osminu finala. A tada je i nastala jedna od njegovih najboljih slika kada je Diego raskrilio svoje ruku i činilo se na trenutak da će poletjeti.

Foto: SERGIO PEREZ

Zbog previše aktivnosti je na kraju jedva stajao na nogama te je završio bolnici, no sve je prošlo u najboljem redu.

Nastavak serije Maradoninih problema sa zdravljem zbog 'neurednog' i nezdravog života koji je vodio kao igrač se i dalje nastavio. Krajem godine viđen je kako jedva hoda nakon jednog treninga njegovog Doradosa. Činilo se da su u pitanju opet neka 'viša sredstva', ali liječnik je tada dao objašnjenje.

- Maradona ima težak oblik artritisa. Hrskavica između dvije kosti praktički ne postoji i kretanje mu je jako bolno. Stvara se oteklina, a hrskavica koljena je gotovo potpuno oštećena. Proteze su mu jedino pravo rješenje - izjavio je Maradonin liječnik Herman Ochoa pa dodao:

- To se ne može izliječiti, te i Diego zna da će morati ugraditi proteze u oba koljena kako bi mogao hodati.

Bobana pozvao u ring

Nema s kime se nije veseli Argentinac svađao, a na repertoar je došla i legendarna vatrena 'desetka' Zvonimir Boban. Njegov Dorados izgubio je u Kupu, a on je za to okrivio Fifu.

Obrušio se ljuti Maradona na predsjednika Fife Giannija Infantina, a posebno na našeg vatrenog kapetana Zvonimira Bobana kojeg je čak i izazvao na borbu u ring! Boban je već neko vrijeme prvi zamjenik predsjednika Fife.

- Otkrit ću sve njihove tajne. Rekao sam Infantinu da se ništa nije promijenilo. Želim poručiti i Zvonimiru Bobanu da možemo odmah u ring. Najgore od svega je što je njega poslao Infantino, od kojeg je prihvatio sve loše stvari. Nisam dečko od 20 godina, imam 58 i ovakve stvari me vrijeđaju, zato što sam vjerovao ljudima, ali im više ne vjerujem - rekao je vidno iznervirani Mardona koji je bio jako ljut na suce. Ovo je nastavak njihovog verbalnog obračuna koji se navodno dogodio prije nekoliko mjeseci u jednom hotelu.

Foto: JOHN SIBLEY

O njemu bi se mogle napisati brojne knjige i snimiti brojni filmovi. To je čovjek koji se upisao u povijest nogometa, a tako i čovječanstva za sva vremena. Gdje god dođe bude u centru događanja, a njegovi incidenti često pune medijske stupce.

Igrao je za Barcelonu, Sevillu, Napoli, Bocu Juniors, okušao se i kao trener u nekoliko klubova, a vodio je i Argentinu na Svjetskom prvenstvu 2010. kada su ispali od Njemačke. Osebujan i karizmatičan čovjek, a isto tako čovjek incident. No, kakav god bio, uvijek će ostati zapisan kao jedan od najboljih nogometaša svih vremena. Nitko nije igrao kad on, ta magija u nogama bila je nevjerojatna. Ali da je bilo pametnije glave i manje kokaina, ta karijera bi sigurno bila uspješnija i bogatija za trofej više.