Nakon četiri izdanja amaterske MMA lige u organizaciji Fight Nation Championshipa, slijedi nam i prvo izdanje ‘Winner takes all: SUBMISSION ONLY’ grappling turnira u dvorani zagrebačkog American Top Teama.

Nakon što su iz organizacije objavili kako će svi superfightovi finala FNC ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige iz Osijeka biti ekskluzivno dostupni na novoj PPV FNC.tv platformi, sama stranica za buduće PPV-ove premijeru će imati 20. studenog kad ćete ovaj turnir moći gledati – besplatno.

Naravno, sva finala 'Armagedona' moći ćete i dalje pratiti na YouTube kanalu 24sata, a sama priredba je na rasporedu 4. prosinca. Ulaznice možete nabaviti OVDJE preko sustava Eventim. U dvorani spektakl uživo možete pratiti već od 70 kuna, a možete birati između osam kategorija ulaznica.

Uz 3 težinske kategorije (do 74, do 83 i do 92 kilograma) po 16 boraca na rasporedu na ovom turniru nas čeka pet fenomenalnih borbi te prva combat jiu jitsu borba na ovim prostorima između Donata Mateka iz zagrebačkog Ban Teama i prošlogodišnjeg Armagedon finalista iz ATT-a Zagreb, Patrika Čelića. Prijenos počinje u 17 sati.