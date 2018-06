Veliki je dan hrvatskog tenisa: Ćorić u egalu drži Federera...

ČILIĆ

Sretan sam svojim igrama, posebno zato što stalno serviram dobro na tako visokom nivou. To nije lako, pogotovo kad si pod pritiskom. Veliki je to plus i zadovoljan sam mentalnim pristupom, rekao je Marin Čilić, koji je u Kraljičinu klubu trijumfirao 2012. i gubio finala 2013. i 2017., a u cijeloj karijeri u finalima ATP-turnira ima omjer 17-14.

Marin protiv Srbina ima omjer od 14 poraza i jednu pobjedu, koja je došla baš u posljednjem njihovu meču na Mastersu u Parizu 2016. Otad se puno toga promijenilo, a Marin ji u današnjem meču ima dobre šanse za pobjedu jer se Novak ove godine jako muči pri pokušaju povratka u sam vrh.