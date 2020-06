Veliki Mbappé sjetio se Sube: Puno toga si mi donio, ostat ćeš zapisan u Monacovoj povijesti

Neki doktori savjetovali su mi da završim karijeru, ali odbio sam, znao sam da će doći moje vrijeme, prisjećao se Danijel SP-a u Rusiji. Gdje će nastaviti karijeru, nije poznato

<p>Heroj hrvatskog puta do srebra na Mundijalu u Rusiji, <strong>Danijel Subašić</strong>, oprostio se u ponedjeljak od Monaca, u kojem je proveo osam sezona.</p><p>Zadraninu je na leđima 35 godina, što za golmane nije puno, no zbog problema s ozljedama ove sezone branio je u samo jednoj utakmici, i to u liga kupu protiv Lillea, još u prosincu (0-3).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Subina ljubavna priča</strong></p><p>Veliku gestu napravio je njegov nekadašnji suigrač iz Kneževine, <strong>Kylian Mbappé</strong> (21), danas zvijezda moćnog PSG-a. Mladi francuski reprezentativac, koji mu je zabio u finalu Svjetskog prvenstva, s divljenjem je govorio o našem majstoru penala.</p><p>"Poštovanje zbog onoga što si postigao u klubu i hvala ti na tomu što si mi donio. Ostat ćeš u povijesti. Hvala, Suba", napisao je Mbappé na Instagramu uz fotografiju u kojoj si jedan drugome čestitaju u dresu Monaca.</p><p>Subašić jučer nije bio dostupan za komentar, u posljednje vrijeme kloni se istupa u javnosti. Jesenas je renomirani L'Equipe objavio kako Danijel razmišlja o odlasku u arapske zemlje. S obzirom na to da nije najavio oproštaj, čini se da ima u vidu nastavak karijere.</p><p>- Medalja sa Svjetskog prvenstva je uvijek sa mnom, u mom ruksaku, sa mnom na cesti. To je najbolje sjećanje na moju karijeru. Modrić je osvojio četiri Lige prvaka, a meni je rekao kako je finale SP-a koje igraš za svoju zemlju nešto posebno i neponovljivo - govorio je Subašić za L'Equipe prošle godine.</p><p>- Neki doktori su mi savjetovali da završim karijeru, ali sam odbio. Znao sam da će ponovno doći moje vrijeme... Pitaju me ljudi je li mi bilo teško zbog svega što sam prolazio. Teško mi je bilo kada sam u Hrvatskoj zarađivao 200 eura i kada bih plaću za siječanj dobio u travnju. U Monacu imam veliku i redovitu plaću. Kada nisam igrao bio sam uz momčad, davao savjete, ali je uvijek lakše biti na golu - dodao je.</p><p>Ni u katastrofalnoj prošloj sezoni, u kojoj se Monaco jedva spasio od ispadanja, nije imao probleme s navijačima.</p><p>- Ranije sam igrao za Hajduk koji ima žestoke navijače, slične onima iz Marseillea. Oni su bili spremni i spavati na stadionu kada su rezultati bili loši. U Monacu je sve mirno. Ja sam na terasi jednog kafića, gledam oko mene, sve je mirno. U Splitu bi nam porazbijali automobile s ovakvim rezultatima.</p><p>Govorio je i o tome kako je igrati na stadionu od 18.000 ljudi koji je gotovo uvijek poluprazan.</p><p>- Teško je igrati na tom stadionu. Kad se zagrijavam, na njemu nema nikoga. Morate biti psihički jaki. Razgovaram sam sa sobom kako bih se motivirao - govorio je.</p><p>Tad je govorio kako bi karijeru volio završiti u Monacu i da se ne boji konkurencije.</p><p>- Ja sam vojnik kluba i ne bojim se konkurencije. Ali mislim da nam ne treba golman, moramo uložiti u igrače - zaključio je.</p>