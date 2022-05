Veliki obračun Hrvata u finalu Europske lige: Evo gdje gledati

Finale Europske lige igra se od 21 sat u Sevilli na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán, a svaki je klub dobio po 10.000 ulaznica za svoje navijače.

Sastaju se Eintracht Frankfurt i Glasgow Rangers. Bit će to okršaj dvojice hrvatskih reprezentativaca, Kristijana Jakića (24) i Borne Barišića (29).

Posljednji put dvojica hrvatskih nogometaša u finalu Europske lige, odnosno tad još u Kupu Uefa, sastala su se 2009. Šahtar je pobijedio Werder Bremen 2-1 nakon produžetaka. Darijo Srna predvodio je momčad iz Donjecka kao kapetan, a s druge strane bio je Jurica Vranješ. Srna je odigrao cijelu utakmicu i bio je igrač utakmice, a Vranješ nije ulazio s klupe za pričuve.

Eintracht čekao godinama

Prvi put nakon 1980. godine Eintracht Frankfurt se plasirao u finale nekog europskog natjecanja, eliminiravši West Ham s dvije pobjede u dva polufinalna dvoboja Europske lige.

Prije 42 godine Eintracht je u finalu Kupa Uefa, koje se tad igralo na dvije utakmice, osvojio trofej protiv Borussije Mönchengladbach. U prvoj utakmici su u gostima poraženi 3-2, a u revanšu kod kuće u 81. minuti postigli su pogodak za pobjedu 1-0.

To je Eintrachtov jedini europski trofej. U finalu Kupa prvaka 1960. poraženi su od Real Madrida 7-3, a novu priliku imat će u srijedu. Trofej znači i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Posebno bi to značilo njemačkom klubu, budući da su u prvenstvu tek 11. Dakle, bez mogućnosti da se na taj način dokopaju nekog europskog natjecanja.

- Dug je bio put do finala. Nitko to nije očekivao u klubu. Ovakvo uzbuđenje još nikad nisam doživio u karijeri. Dršćem svaki dan - rekao je Jakić za RTL pa Barišiću poručio:

- Borni želim sreću. Samo želim da se nitko ne ozlijedi uoči reprezentativnog okupljanja.

Za Rangers trpa - branič

Nadimak Glashow Rangersa je Teddy Bears (medvjedići), jer se rimuje s Gers (skraćeno od Rangers). Iako je pravo ime kluba Rangers F.C.

Danas puno internacionalaca igra u Rangersu i različitih su vjeroispovijedi iako se klub veže uz protestante. Od tuda je i izraženo rivalstvo s gradskim suparnikom Celticom, koji je tradicionalno povezan s katolicima. Suparništvo između ta dva kluba jedno je od najpoznatijih na svijetu te se utakmice između njih nazivaju Old Firm.

Najveći uspjeh u povijesti klub osvajanje je Kupa pobjednika kupova 1972. Finala spomenutog natjecanja igrali su i 1961. i 1967. godine. Izgubili su finale Europskog superkupa 1972.

Finale Kupa Uefa Rangers je igrao 2008. U Manchesteru je Zenit bio bolji 2-0. Za Ruse je u toj utakmici nastupio hrvatski stoper Ivica Križanac.

Rangers je do novog europskog finala došao na krilima sjajnog braniča Jamesa Taverniera (30). Tavernier, koji igra za Rangerse od 2015., a od ljeta 2018. je i kapetan (u kapetana ga je promovirao tadašnji menadžer Steven Gerrard), na kontinentalnoj sceni je ove sezone uz sedam golova upisao i tri asistencije. Ovaj desni bek najbolji je strijelac Europske lige.

U škotskom Premiershipu zabio je šest golova i ima čak 13 asistencija, a ukupni ovosezonski učinak u svim natjecanjima mu je: 56 nastupa, 18 golova, 17 asistencija.

Sjajan je i naš Barišić.

- Osvajanje Europske lige bilo bi mi najveće postignuće u karijeri. Slagao bih kad bih rekao da se ne zamišljam s trofejem. Međutim, ne želim se previše prepuštati tom osjećaju - rekao je Barišić u najavi finala za RTL pa dodao:

- Čuo sam da će doći 100.000 navijača iz Škotske. Jasno, neće moći svi ući na stadion. I Eintracht ima odlične navijače. Jakiću mogu samo zaželjeti sreću. Jedan Hrvat će svakako osvojiti EL i to je sjajno. Nadam se da ću to biti ja. On se nada da će to biti on. Nismo se čuli uoči finala.

Hrvati koji su osvajali Kup Uefa/Europsku ligu

Gdje gledati?

Obje utakmice bit će dostupne na kanalu RTL2. Prvi će put finala europskih klupskih natjecanja (Europska liga i Konferencijska liga) biti dostupna na toj televizijskoj kući.

Prije obje finalne utakmice na spomenutom kanalu gledatelji od 20.20 sati mogu pratiti uvodnu studijsku emisiju u kojoj će voditeljica Ivona Hemen te gosti, stručni analitičari, najaviti dvoboje uz analizu i zanimljive komentare.

Finala Europske lige

