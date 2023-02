Veliki povratak Kariusa: Smijao mu se svijet, a sad će debitirati na mitskom Wembleyu u finalu

Za prvi ovogodišnji trofej u engleskom nogometu u nedjelju se bore Manchester United i Newcastle u nedjelju od 17.30 na Wembleyu, a na svjetski poznatom stadionu od prve minute trebao bi zaigrati i zaboravljeni Loris Karius (29).

Nijemac je posljednji put u službenoj utakmici branio 28. veljače 2021. za Union Berlin u remiju protiv Hoffenheima 1-1. U ljeto te godine vratio se s posudbe u Liverpool i godinu dana nije ga bilo nigdje, do isteka ugovora u ljeto.

Newcastle ga je u rujnu doveo bez odštete, a silom prilika sad bi, kao treća opcija, trebao stati na gol jer je prvi golman Nick Pope (30) dobio crveni karton u prošlotjednom porazu od Liverpoola u Premiershipu, dok rezervni Martin Dubravka (34) nema pravo nastupa jer je u prvom dijelu sezone u istom natjecanju zaigrao na posudbi u Unitedu.

Najveća utakmica njegove karijere bila je finale Lige prvaka 2018. između Real Madrida i Liverpoola u Kijevu kad je poklonio dva gola "kraljevskom klubu". Prvo je loptom pogodio u nogu Karima Benzemu za vodstvo Reala u 51. minuti, a potom mu je udarac Garetha Balea u 81. izmigoljio iz ruku i ubio svaku nadu "redsima" da mogu do titule.

Ne želi li riskirati s Kariusom, trener "svraka" Eddie Howe na gol će staviti četvrtog golmana Marka Gillespieja (30). On nije branio u službenoj utakmici za seniore još od 39. rujna 2020. u liga kupu, a ove je sezone samo jednom bio na klupi.

Slovak Martin Dubravka će, zanimljivo, dobiti zlatnu medalju ako njegov klub izgubi!?

- Branio sam dvije utakmice za Manchester United i znao sam da ne mogu zaigrati u finalu i biti s momčadi. Jako je čudna situacija, ali to se ponekad dogodi. Nadam se da će drugi pokazati da mogu igrati pred 90.000 ljudi. Bit će jako teško gledati utakmicu, dosta ljudi pitalo me za koga ću navijati. Naravno, želim da Newcastle osvoji jer sam toliko godina proveo ovdje i zahvalan sam što mi je klub dao priliku u engleskom nogometu. Ne trebate me to pitati - rekao je Dubravka.

Upitali su ga i kako vidi mogući Kariusov povratak.

- To bi mogla biti priča za film. Čudno je, ne mogu igrati iz očitih razloga, Nick je dobio crveni, a sad je na nama da psihički pripremimo druge. To je najvažnija stvar, biti mentalno spreman - rekao je, kao da je mislio na Kariusa.

Dečko talijanske voditeljice Dilette Leotte mogao bi tako u nedjelju od omraženog dečka engleskog nogometa odjednom postati heroj. Ili još jednom biti veliki pehist?

