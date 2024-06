Veliki sportski dan u Osijeku: Odbojkaši po finale Zlatne lige, a onda prijenos nogometaša

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija u subotu, 15. i nedjelju, 16. lipnja u osječkoj dvorani Gradski vrt igra Final Four Zlatne skupine Europske lige. Naši odbojkaši grupnu fazu natjecanja završili su neporaženi te su nakon šest uzastopnih pobjeda među najjačim europskim momčadima. Final Four naši će reprezentativci otvoriti utakmicom protiv Estonije koju igraju u subotu u 16 sati. U drugoj utakmici koja je na rasporedu u 19 sati snage će odmjeriti Češka i Ukrajina. Ulaz na utakmice Final Foura u Osijeku besplatan je za sve posjetitelje.

Nastup na Final Fouru Zlatne europske lige našim reprezentativcima ujedno je i prilika za odlazak na Challenger kup u Kinu na kojem se vadi viza za prestižnu Ligu nacija.

- Šest pobjeda u šest utakmica, zaista sjajna uvertira za Final Four u Osijeku. Ispred nas je još veliki posao, a to je ulazak u finale. Na tom putu prvo nam stoji ekipa Estonije. Nemamo puno iskustva s igranjem protiv njih, no znamo da su mlada i energična ekipa. Ipak, ne bismo trebali bježati od uloge favorita, pogotovo jer igramo na domaćem terenu. Pred osječkom publikom uvijek je užitak igrati i nadam se da ćemo i ovog puta ispuniti njihova očekivanja. Nadam se da ćemo uz što veću podršku publike uspjeti izboriti finale koje nas automatski vodi u Kinu na Challenger - istaknuo je kapetan Petar Đirlić.

Finalne utakmice Final Foura za treće i prvo mjesto igrat će se pak u nedjelju, 16. lipnja, također u 16 i 19 sati.

Uz uzbudljive utakmice, pažnju posjetitelja privući će maskota Volleo koja će se uz šale, ples i zajedničke fotografije rado družiti s publikom. Tu su i odličan DJ koji će posjetitelje razveseliti zabavnom glazbom, igre u kojima se dijele navijačke majice, fan zona i navijački rekviziti za još jači glas za svog favorita. Oni najmaštovitiji natjecat će se pak na izboru najjačih navijačkih kreacija gdje mogu osvojiti vrijedne nagrade. Nakon utakmice će se na videozidu prikazati susret hrvatske nogometne reprezentacije protiv Španjolske.

Utakmice Final Foura Zlatne skupine Europske lige ujedno su i izvrsna reklama, ali i prilika svim ljubiteljima odbojke da podrže našu reprezentaciju u velikom izazovu. Sve utakmice u izravnom su prijenosu na Sportskoj TV.