Veliki talent potpisao za žute: 'Uzori? Kobe, Jokić i Rodman...'

U petak u 18 sati košarkaši Splita i Zadra započinju polufinalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Prošlogodišnji finalisti prvenstva i kupa sastaju se ove godine u polufinalu, a Split se nada da će ovoga puta oni biti bolji te da će proći u finale.

- Nema velikih nepoznanica među nama, sigurno da ćemo taktički i oni i mi biti spremni, kao i uvijek do sada. Odlučit će neki sitni detalji, tko bude imao manje pogrešaka i tko bude imao nekog inspiriranog pojedinca taj će slaviti. Sve međusobne utakmice bile su dosta izjednačene, Zadar je bio malo bolji, a mi smo im to omogućili našim pogreškama, pogotovo u utakmicama na Gripama. Domaći teren do sada nije imao važnu ulogu, ali nadam se da će od sada imati, i da ćemo mi uz podršku naše publike doći do cilja.

Sada ste odmorniji nego u sezoni kad se igrala i ABA liga i puna je koncentracija na prvenstvene oglede.

- Istina, imali smo vremena rekuperati se a sada je pitanje koliko ćemo uspjeti provesti sve ono što želimo na parketu. Sve naše međusobne utakmice do sada su bile nekako sudbonosne i imale su neki veliki značaj, a ni ova neće biti različita. Mi imamo prednost domaćeg trenera, igra se na dvije pobjede, i prva pobjeda bi nam sigurno dala veliku prednost.

Ove godine nastupali ste na tri kolosijeka, plan ste ispunili, koliko ste zadovoljni sezonom?

- Cilj je bio da budemo tu kad se budu igrale važne stvari, i to smo ispunili. Bez obzira na brojne probleme koje smo zadržali u četiri zida. I danas se suočavamo s problemima ali smo napravili dobar posao, osigurali smo nastup u Europi, opstanak u ABA ligi, i ozbiljnu perspektivu za klub. Naravno da želimo i nešto više, uzeti nešto opipljivo, ali prva dva cilja su za budućnost kluba izuzetno bitna. Ja sam i osobno zadovoljan, neke stvari su mogle biti i bolje, iz nekih segmenata smo izvukli i maksimum, ekipa je bila homogena, igrali su na gornjoj granici svojih mogućnosti i odigrali smo sjajnu sezonu, s obzirom da smo odradili svega jedan jedini trening na kojem smo imali sve igrače. Samo mi znamo kako nam je bilo kroz sezonu u kojoj smo odigrali sad već skoro 70 utakmica.

Zadar je također prolazio kroz krize?

- Zadar je prvak, Zadar je na okupu dugo, oni imaju pobjednički karakter i bit će na svom maksimumu. Poznavajući te momke, kvalitetu i mentalnu snagu, oni će biti dobri i mi ćemo morati odigrati najbolje što možemo da bi prošli preko prvaka u finale. Ja ne gledam tu njihovu krizu, bilo je pritiska, prenaprezanja, ali ne sumnjam da će oni biti jako dobri u finalu.

Nakon današnje press konferencije ugovor sa Splitom potpisao je mladi talentirani Marino Dubravčić (18). Nastavak je to politike kluba i oslanjanja na igrače odrasle u omladinskom pogonu, poput Runjića, Lisice, Maraša...

- Ovo je za nas jako bitan trenutak, od 2018. godine od kad sam tu, veliku energiju ulagali smo u rad omladinskog pogona na čijem čelu je Ante Grgurević. Drago mi je da potpisujem ugovor, Marino je naš Ličanin, došao je u Split i svojim zalaganjem i radom napravio zavidne rezultate - kazao je predsjednik Splita Edo Blažević.



Marino je visok 206 cm, ima raspon ruku od 214 centimetara.

- Počašćen sam što sam potpisao ugovor s ovako velikim klubom. Osjećaj je sjajan, došao sam ovdje u drugom srednje. Mama je mene i prijatelja godinu ranije dovela na košarku, malo sam trenirao i nogomet, malo igrao za Crikvenicu, jer su Otočac i Crikvenica prijateljski klubovi.... Na jednom turniru u Šibeniku vidio me Ante Grgurević i to je bilo to... Tu sam već tri godine... - kaže Marino, koji ima zanimljive uzore:

- Kobe, Rodman i Jokić, Kobe zbog mentaliteta, Rodman zbog pozitivne ludosti, a Jokić zbog pregleda igre.

Marino je izabrao broj 22, a za sebe kaže da su mu najjače strane skok i duge ruke. U srijedu će završiti četvrti razred srednje obrtničke škole, a onda na pripreme reprezentacije. Nada se i pokojoj minuti za seniore.

Mislim da se mogu nositi sa seniorima, naravno, oni imaju veća i jača tijela i brži su, ali siguran sam da ja to mogu već sada ispratiti, a da ću u budućnosti biti sve bolji...

