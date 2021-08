Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius najavio je na početku sezone kako će Hajduk "još kupovati", no nakon ispadanja od Tobola povukao je ručnu kočnicu. Svjestan je i on da su u lovu na trofeje treneru Jensu Gustafssonu pojačanja na nekim pozicijama i te kako nužna, no bez Europe nema ni previše smisla gomilati igrače u svlačionici.

A da u svakom zlu ima i nečega dobroga, potvrđuju i rezultati nakon ispadanja iz Europe, koje je omogućilo Gustafssonu da radi u miru i tišini. Hajduk je upisao četiri uzastopne pobjede te se popeo na vrh nekompletne prvenstvene ljestvice. Niz pozitivnih rezultata dodatno je podigao samopouzdanje momčadi, ali i potakao euforiju među navijačima, koji bi u velikom broju trebali doći na nedjeljni ogled s Rijekom.

Hajduk jadranski derbi očekuje s puno optimizma i nade, kako zbog dobre forme i serije pobjeda, tako i zbog toga što Rijeka u europskom ritmu na Poljud stiže umorna, tri dana nakon odlučujućeg ogleda s grčkim PAOK-om. Livaja, Kalinić, Krovinović i društvo žele na prvu reprezentativnu stanku otići s prve pozicije, baš kao što je to pošlo za rukom Damiru Buriću prije dvije godine, kada je pobjedom nad Dinamom u sedmom kolu izbio na vrh ljestvice i tu se zadržao gotovo dva mjeseca. Naravno, plan je zadržati se ovoga puta na vrhu ljestvice što duže...

Hajduku očito odgovara mir, no teško da će ga imati u narednih tjedan dana kada klub očekuju mnoge važne stvari. Ne samo derbi s Rijekom, nego i kraj prijelaznog roka u kome se očekuje barem jedan ozbiljniji izlazni transfer, možda i ulazni, kao i Skupština kluba koja će dati odgovor na važna pitanja, prije svega kada su u pitanju financije.

U ovom prijelaznom roku Hajduk je prodao Stanka Jurića, Jaira i Leona Krekovića za 2.7 milijuna eura, naravno, u ratama... i za mirnu jesen trebali bi uprihoditi još koji milijun eura, no situacija u nogometnoj Europi ne ide im baš na ruku. Planirana prodaja Marija Vuškovića nije se dogodila, Hajduk ga i dalje želi prodati, ali novac koji se nudi ih ne zadovoljava. Opcija posudbe uz naknadu i odgođeni otkup je i dalje otvorena, kao i prilika da se u zadnji čas nešto odvije. Svi ostali interesi i potencijalni transferi nisu toliko izdašni, naravno, ako izuzmemo "obiteljsko srebro" koje nije na prodaju.

O izlaznim transferima ovisit će i eventualni ulazni transferi, prije svih mogući povratak Marca Fossatija. Postoji obostrana želja za nastavkom suradnje, no prepreka je Marcova ozljeda prepona, zbog koje je na kraju prošle sezone igrao pod injekcijama. Vijesti iz Italije kažu kako se dobro oporavlja, već je počeo i trenirati, no za punu formu trebat će mu mu barem još mjesec dana, ako ne i duže, i u Hajduku još uvijek važu odluku je li im Fossati baš neophodan. Pogotovo ako nekoga ne prodaju, a dodatno i zbog toga što bi Talijan želio višegodišnji, a ne jednogodišnji ugovor, koji mu nude.

Za dan nakon jadranskog derbija zakazana je i Skupština kluba na kojoj bi predsjednik Lukša Jakobušić trebao podnijeti izvješće o poslovanju kluba u 2020. i prvom dijelu 2021. godine, nakon čega bi neke stvari mogle biti jasnije. Pa iako je do tada svega par dana, danas se nitko previše ne zamara tim pitanjem. Svima je u mislima samo nedjelja, jadranski derbi, i prilika da pobjedom učvrste poziciju na vrhu prvenstvene ljestvice, odakle se svi problemi čine malima i beznačajnima.