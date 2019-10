Požrtvovni Modrić spasio gol i ozlijedio se, ali vijesti su dobre

Nekoliko trenutaka prije isteka regularnih 90 ozlijedio se Luka Modrić i zadao nove glavobolje izborniku Zlatku Daliću. Činilo se to na prvu jer je hrvatski kapetan odšepao s travnjaka, no najnovije informacije iz Cardiffa kažu da ozljeda nije teška i da je Luka dobio tek jači udarac. Nogometu će se vratiti već kroz dva, tri dana.

U 88. minuti Modrić je morao pokriti Vidu, koji je izašao sa svoje pozicije pokriti Wilsona pa naivno ispao, žestoko je ušao u mladog velškog nogometaša i na kraju šepajući izašao s travnjaka.

Foto: Reuters

Da stvar bude gora, Modrić se nije niti oslanjao na nogu dok je izlazio s terena. Jedina pozitivna stvar u cijeloj priči bila je što su nosila uz njega ostala prazna, a on je naslonjen na liječnike reprezentacije odšepao van granica igrališta.

Foto: Reuters

Ipak, dodatnim pregledom nakon utakmice liječnici su utvrdili da Modrić nasreću nije doživio težu ozljedu već da je primio nezgodan udarac zbog kojeg nije mogao stati na nogu. Nogometu bi se trebao vratiti već nakon dva, tri dana.

Dobre su to vijesti za izbornika Zlatka Dalića, ali i Zinedinea Zidanea. Pred kraj utakmice ozlijedio se i Gareth Bale. Nekoliko trenutaka nakon Modrićeve ozljede Velšanin je klupi sugerirao da ima određenih problema, no Ryan Giggs je do tada već napravio sve tri zamjene.