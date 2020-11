HNS traži rješenje: Talijani spustili rampu Brozu i Perišiću

Igrači nekoliko talijanskih klubova ne smiju napustiti klubove pa bi Dalić mogao ostati bez par igrača. Ipak, HNS možda ima rješenje pa bi igrači došli privatnim avionima, a Badelj je već u Zagrebu

<p>Udarne vijesti stižu iz Italije. Zbog pogoršanja situacije oko korona virusa, lokalne zdravstvene vlasti zabranile su odlazak nogometaša na reprezentativna okupljanja, javljaju talijanski mediji! </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih</strong></p><p>Nakon <strong>Fiorentine</strong>, ni igrači <a href="https://www.football-italia.net/161770/international-serie-players-banned-traveling" target="_blank"><strong>Intera, Genoe, Sassuola, Rome i Lazija</strong></a> ne smiju napustiti klubove što znači da bi izbornik <strong>Zlatko Dalić </strong>za nadolazeće utakmice hrvatske reprezentacije mogao ostati bez <strong>Ivana Perišića i Marcela Brozovića! </strong>Ipak, Hrvatski nogometni savez aktivno radi na rješenju ovog novonastalog problema, tako da nade za prisustvo navedene dvojice još ima.</p><p>Sve je započelo ranije u nedjelju kada su lokalne zdravstvene vlasti Firence zabranile Fiorentini da pusti svoje nogometaše na reprezentativne obveze. U dodatku zabrane stoji da igrači ne smiju napustiti ni grad, kamo li otputovati u drugu državu.</p><p>Činilo se da će stati na lokalnoj odluci jedne talijanske regije, no ubrzo su uslijedile nove direktive diljem sjevera zemlje.</p><p>Tako su kasnije u nedjelju popodne ostale lokalne zdravstvene vlasti odlučile da i nogometaši Intera, Sassuola, Genoe, Rome i Lazija moraju ostati u svojim klubovima/gradovima te ne smiju doći na okupljanja reprezentacija. Time je trebao biti zahvaćen i <strong>Milan Badel</strong>j, no kako doznajemo, on je već sletio u Zagreb.</p><p>To znači da je odluka zahvatila i hrvatsku reprezentaciju i prema zabranama iz Italije nadolazeće susrete Lige nacija protiv <strong>Švedske </strong>(14.11.) i <strong>Portugala </strong>(17.11.) te prijateljske s <strong>Turskom </strong>ranije (11.11.) možda ćemo morati igrati bez glavnih karika.</p><p>Iz HNS-a nas uvjeravaju da je sve u redu i da do problema ne bi trebalo doći.</p><p>- Hrvatski nogometni savez upoznat je s ovom situacijom, radimo na tome i vjerujemo da će nam se svi igrači priključiti u Istanbulu po planu - kratko nam je poručio glasnogovornik HNS-a <strong>Tomislav Pacak</strong>.</p><p>Pojedini mediji na Čizmi navode da će za igrače <strong>Intera </strong>biti organizirani letovi privatnim avionima kako bi se ipak mogli staviti izbornicima na raspolaganje.</p><p>Zabrane iz Italije pogodile su i ostale reprezentacije pa su tako prema posljednjim informacijama sljedeći igrači upitni za svoje nacionalne vrste, a među njima nema reprezentativaca Švedske, Turske i Portugala:</p>