Hrvatski vozač Martin Kodrić (23) pobijedio je na međunarodnoj utrci 'Gulf 12 hours' koja se vozila u Bahreinu na stazi na kojoj se inače vozi i Formula 1. Vozio je Mercedes 720S GT3 za bahreinsku momčad 2 Seas Motorsport.

U njegovoj momčadi još je bio Britanac Ben Barnicoat, kojeg je kao i Kodrića svojevremeno zakapario McLaren, te domaći vozač Isa bin Abdulla Al Khalifa.

- Ben i ja se na neki način pratimo cijelu karijeru, on je baš vrhunski vozač, bio je dovoljno dobar i da dođe do Formule 1. I nije bio daleko od svog mjesta na toj razini - rekao nam je Kodrić ovog ljeta.

Zanimljivo, na 4. mjestu ove utrke sa svojom ekipom našao se poznati Talijan Valentino Rossi, legendarni motociklist koji se u pauzi od moto-utrka još jednom želi isprobati u automobilizmu. 'Doktor' je ovog puta ostao iza Kodrića, s lijepim pogledom u leđa.

Martin Kodrić je prije nešto manje od godine dana pobijedio i na utrci 12 sati Bathursta koja se vozila u Australiji.

Najbolji hrvatski automobilist prošle je godine potpisao ugovor s McLarenom, pa postao tvornički vozač automobilskog diva koji ima momčad i u Formuli 1. Martin Kodrić probio se na najviše razine u auto-moto utrkama, a u siječnju je s dvojicom timskih kolega (Fraser Ross i Dominic Story) osvojio cijenjenu utrku u Australiji.

Na utrci u Imoli vozio je i protiv legendarnog francuskog golmana Fabiena Bartheza (49), koji se nakon sjajne nogometne karijere amaterski bavi automobilizmom.

Inače, veliki je prijatelj vozača Formule 1 Landa Norrisa, a svojedobno se borio rame uz rame s Maxom Verstappenom.

- U Alcanizu smo na Europskom prvenstvu bili prvi i drugi, bila nam je to najbolja borba, stalno smo se prelazili, ali u posljednjem krugu me izgurao. Tad se vidjelo da je velik potencijal, nije me ni najmanje iznenadilo što je već sa 17 godina završio u Formuli 1 - prisjetio se Martin.