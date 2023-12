Veliki vodič za Euro 2024.: Sve o reprezentacijama, zanimljivosti i zvijezde na jednom mjestu...

Euro 2024. u Njemačkoj održava se od 14. lipnja do 14. srpnja u deset gradova domaćina. Nakon ždrijeba u Hamburgu poznato je šest skupina, a posljednja četiri sudionika dobit ćemo nakon play-offa krajem ožujka. Sportska redakcija 24sata vam na jednom mjestu donosi sve zanimljivosti o zemljama sudionicama i onima koje to još mogu postati.

Ždrijeb Eura 2024.:

Foto: Sofascore za 24sata

Skupina A

Njemačka: Više nema svjetske klase

Nekad su bili strah i trepet, reprezentacija koju nitko nije htio u ždrijebu. Uostalom, Gary Lineker, jedan od najboljih napadača svijeta, davno je rekao da je nogomet igra s 11 igrača u svakom polju u kojoj uvijek pobjeđuje Njemačka. No, čak je i Lineker priznao da je ova Njemačka daleko od te njegove izjave koja je ušla u legendu.

Današnja Njemačka je u posljednjih godinu dana na svom terenu izgubila od Japana 4-1. Turske 3-2, Kolumbije 2-0, pobijedila ih je Poljska... Od nekad najmoćnije reprezentacije svijeta, Njemačka je postala najpoželjniji ždrijeb. Bez obzira što su domaćini, Njemačka je po mnogim anketama reprezentacija koju bi svatko iz prvog šešira htio za protivnika. U 2023. izgubili su šest od 11 utakmica, a nemaju pobjedu u zadnje tri utakmice i izbornik Nagelsmann je pod velikim kritikama.

Foto: MATTHEW CHILDS

Njemački mediji napravili su veliku analizu u kojoj su došli do zaključka da je Njemačka u ogromnim problemima iz tri razloga: u omladinskom bazenu nema talenata za reprezentaciju, u momčadi nemaju više svjetsku klasu kao što su uvijek imali, od Beckenbauera, Matthäusa, Klinsmanna... Treći problem je što se u svakoj selekciji igra drugačiji sustav. I do prve momčadi se igračima sve ispremiješa.

Nakon poraza od Austrije, sportski direktor Rudi Völler, nekad klasni napadač, proglasio je situaciju najvećom krizom u povijesti njemačkog nogometa. Od nekad najoptimističnije nacije moral njemačkih navijača je na najnižim granama. Svakako najpoželjniji protivnik iz prvog šešira, bez obzira što su domaćini. Uostalom, na stadionu će biti toliko hrvatskih navijača da će teško Nijemci imati domaćinsku atmosferu...

Škotska: Dvojica iz inozemstva i tragedija koja se ne zaboravlja

Nije vidjela Svjetsko prvenstvo u ovom stoljeću, ali je na Europskome drugi put zaredom. Kvalifikacije su Škoti otvorili s četiri pobjede, među kojima je i domaća protiv Španjolske, a u Njemačku ih je pogurala baš "furia" slavljem protiv Norveške. Prije dvije i pol godine zaigrali su u skupini s Hrvatskom osvojivši play-off, lani ih je u baražu za SP izbacila Ukrajina na domaćem terenu.

Momčad Škotske vrijedi 184,45 milijuna eura, a Scott McTominay (25 milijuna eura) i John McGinn iz Aston Ville (27 mil.) jedini su igrači čija vrijednost premašuje 20 milijuna eura. Upravo su njih dvojica bili i najefikasniji igrači kvalifikacija sa sedam, odnosno tri gola. U aktualnom kadru samo dvojica igrača ne igraju na Otoku, Jack Hendry iz Al Ettifaqa Stevena Gerrarda i veznjak Bologne Lewis Ferguson.

Foto: Carl Recine

Izbornik Steve Clarke (60) odveo je Škote na zadnja dva Eura. Igračka legenda Chelseaja (330 nastupa, sedam golova kao branič) napustio je klub 1999. kako bi preuzeo Newcastle, a zanimljivo je i da ga je José Mourinho zvao da mu bude pomoćnik kad je 2004. došao na Stamford Bridge. Tamo je osvojio sva tri engleska natjecanja, a klub ga je smjestio u idealnih 11 prošlog stoljeća.

Stoljeće je to u kojem se veže i jedna tragedija uz reprezentaciju. Na gostovanju u Walesu 10. rujna 1985., gdje je Škotskoj trebao bod kako bi osigurala barem doigravanje za Svjetsko prvenstvo, preminuo je izbornik Jock Stein u 63. godini. Svojevoljno je preskočio terapiju iako je imao vodu na plućima kako nuspojave od lijekova ne bi utjecale na vođenje utakmice.

Dramatična završnica u kojoj su Škoti izjednačili iz penala za njega je bila previše. Izdahnuo je u svlačionici pola sata nakon utakmice, noć velikog slavlja Škota pretvorila se u šok i nevjericu, a naslijedio ga je Alex Ferguson, tadašnji pomoćnik, i odveo momčad kroz doigravanje na Mundijal u Meksiko. Tamo je ispao u skupini bez pobjede, podnio ostavku i manje od pet mjeseci poslije dobio posao u Manchester Unitedu. Ostalo je povijest.

Mađarska: Napadač od 100 kg, kapetan iz Liverpoola i Englez koji nije ni znao da je Mađar

Onaj njihov napadač Martin Adam moje je kilaže. A ja imam 108 kila!

Rekao je to na srpskom RTS-u osebujni bivši nogometaš Rade Bogdanović nakon što je Mađarska šokirala susjede pobjedom u Beogradu 2-1. Obje su se reprezentacije na kraju komotno kvalificirale na Euro, ali Mađari su završili kao jedna od svega šest momčadi bez poraza, uz Portugal, Rumunjsku, Belgiju, Englesku i Francusku.

Taj Adam igra za korejski Ulsan i zabio je dva gola u kvalifikacijama, kroz koje je Mađare nosio kapetan Dominik Szoboszlai, igrač Liverpoola, koji je utrpao četiri.

Gulácsi brani za RB Leipzig, Szalai je Kramarićev suigrač u Hoffenheimu, rođeni Srbin Miloš Kerkez igra za Bournemouth, Sallai za Freiburg, Nemeth za HSV, Gazdag za Philadelphiju..., dok većina reprezentativaca igra u mađarskoj ligi.

Attila Mocsi ljetos je bio Osijekova želja, ali je završio u turskom Rizesporu. Vezni red drži Callum Styles, rođeni Englez, koji igra za Barnsley. I nikad do debija za reprezentaciju 2022. nije bio u Mađarskoj!

- Baka mi je Mađarica, što sam saznao tek 2020. godine! Ne, nikad me nije učila mađarski jezik - rekao je Styles, koji je, po djedu, mogao izabrati i ukrajinsku reprezentaciju.

Foto: STOYAN NENOV

Mađarski reprezentativci vrijede oko 150 milijuna eura, što je upola manje nego Hrvatska, a na Fifinoj ljestvici je 27. No baš su Mađari Zlatku Daliću nanijeli jedan od rijetkih poraza koji nije bio od neke top reprezentacije. U natjecateljskoj utakmici "vatrene" su pobjeđivale samo velesile poput Francuske, Portugala, Argentine, Španjolske... te Austrija, Mađarska, Wales i Slovenija.

Mađarska je dala brojne nogometaše HNL-u, među kojima je i prvi stranac u povijesti hrvatske lige. On je bio Peter Vig, kojeg je Dinamo doveo ratne zime između 1991. i '92.

- Bilo je to teško vrijeme za klub, otišao je Boban i možda su mislili da u Mađarskoj mogu naći jeftinije rješenje za tu poziciju. Mislim da su platili odštetu 250.000 ili 300.000 njemačkih maraka, što je bilo puno, a ja sam dobio dvostruko veću plaću nego što sam imao u Vacu. Ali nikad nisam dobio sav novac pa su me prodali LASK-u. Liga je bila dobra, ali pamtim i razrušene zgrade i mjesta kroz koja smo prolazili, bilo je šokantno. Na trenutke sam se bojao i za život, kad smo žena i ja čuli avione kako prelijeću i zračne uzbune, nismo znali što bismo. Danas Mađarska puno ulaže u nogomet, ali Hrvatska je velesila i ako se i približimo Hrvatskoj u idućih pet do deset godina, bit će dobro - rekao nam je Vig.

Švicarska: 'Nagazna mina' koju mnogi žele izbjeći

Konzistencija je tu, no Švicarskoj nedostaje onaj dodatni impuls. Dodatni iskorak da konačno ostvari dobar rezultat na velikoj sceni. Nastup na pet Svjetskih prvenstava zaredom, na Euru 2016. osmina finala, četiri godine kasnije stigao je najbolji plasman i četvrtfinale... Reprezentacija koja je većini 'nagazna mina' i koju bi rado izbjegli u Njemačkoj će tražiti najveći uspjeh u svojoj povijesti.

Švicarcima je do sada najbolji plasman na najvećim natjecanjima bio sedmo mjesto. Uz malo sreće, uspjeh bi mogli ponoviti, ali i nadmašiti ga. A čovjek zasluge bi u tom slučaju bio izbornik Murat Yakin (49), bivši reprezentativac (49 nastupa, četiri gola) i stariji brat nešto poznatijeg Hakana Yakina (45).

Foto: DENIS BALIBOUSE

Turski Švicarac reprezentaciju je preuzeo 2021. godine pa ju vodio do 12. mjesta u Kataru. S obzirom na ostale sudionike i činjenicu da Švicarska vrijedi 209,40 milijuna eura te da je 14. najskuplja reprezentacija na Euru, ni u Njemačkoj očekivanja nisu previsoka, ali Švicarci su svjesni da mogu daleko ako se karte poslože.

Nogomet ne igra novac i to je već odavno jasno, a najmultikulturalnija reprezentacija ne Euru ne oskudijeva dobrim igračima. Dapače, ima ih nekoliko koji nose momčad i odskaču kvalitetom. Najveća zvijezda i najskuplji igrač svakako je stoper Manchester Cityja Manuel Akanji (38 mil. €). Slijede kapetan Granit Xhaka (20 mil. €), Denis Zakaria (20 mil. €), Noah Okafor (20 mil. €) i Zeki Amdouni (15 mil. €), a ističu se i Nico Elvedi (14 mil. €), Fabian Schär (10 mil. €), Remo Freuler, Yan Sommer, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri...

Švicarci su u europskim kvalifikacijama dobili relativno laku skupinu I. Iako su se plasirali direktno, učinili su to tek kao drugoplasirani iza iznenađujuće prve Rumunjske. Švicarska se direktno plasirala ispred Izraela, Bjelorusije, Kosova i Andore i to je učinila bez većih problema.

Skupina B

Španjolska: Ozljeda zvijezde Barcelone je poremetila

Sve je bilo idilično za izabranike Luisa de la Fuentea ususret Europskom prvenstvu 2024. na kojem su već bili osigurali mjesto, ali onda im se u rezultatski nebitnoj utakmici protiv Gruzije ozlijedio ponajbolji igrač i veliki talent Gavi (19). Zbog ozljede prednjih križnih ligamenata i meniska neće ga biti do deset mjeseci, odnosno sigurno neće zaigrati na velikom natjecanju.

Barem jedna dobra vijest za Hrvatsku uoči predstojećeg okršaja u Berlinu 15. lipnja u skupini B, u kojoj su i aktualni europski prvak Italija i hit kvalifikacija Albanija. Ples kuglica htio je da zaigramo jedni protiv drugih četvrto Europsko prvenstvo zaredom!

'Furia' je završila prva u kvalifikacijskoj skupini A s 21 bodom iz osam utakmica, a izgubila je samo od Škotske (2-0) nakon čega je osvojila Ligu nacija pobjedom nakon penala protiv Hrvatske te nanizala šest kvalifikacijskih pobjeda. S velikim su vjetrom u leđa trebali krenuti put Njemačke, ali ova ih je ozljeda malo poljuljala. Ili im možda dala dodatni motiv, vidjet ćemo.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Mladić će u karijeri sigurno zaigrati na nekom velikom natjecanju u reprezentativnom dresu, a Fuente će 'u boj' povesti one zdrave. Među njima bi trebao biti i bivši nogometaš Dinama Dani Olmo (25) koji je trenutačno ozlijeđen, ali trebao bi se vratiti u prosincu i do lipnja biti u potpunosti zdrav.

Nekad su tu bila velika imena poput Raula, Ikera Casillasa, Carlesa Puyola, Sergija Ramosa, Xavija Hernandeza i Xabija Alonsa, Andresa Inieste, Davida Silve itd., dok je danas tu neka druga 'furia', ali možda i jednako opasna kao osvajači europskog naslova iz 2008. i 2012. Na posljednjem su Euru prije tri godine ispali u polufinalu od Italije nakon raspucavanja jedanaesteraca (4-2), a sad žele napraviti više.

Trenutačno najskuplji igrač španjolske reprezentacije je prema Transfermarktu veznjak Manchester Cityja Rodri (27) koji vrijedi 100 milijuna eura, a u top tri su i spomenuti Gavi s 90 milijuna eura te Mikel Merino (27) iz Real Sociedada i mladi Lamine Yamal (16), Barcelonino čudo od djeteta koje vrijedi 50 milijuna eura. Ukupna im je vrijednost oko 815 milijuna eura te su trenutačno osmoplasirana reprezentacija po Fifinoj ljestvici. Italija je deveta, Hrvatska deseta!

Kladionice kažu da su Španjolci četvrti favorit za osvajanje Europskog prvenstva te je na njih koeficijent osam, a ispred njih su tri reprezentacije - Njemačka na drugom, te Engleska i Francuska kao prvi favoriti turnira.

Hrvatska: Posljednji ples najboljeg u povijesti

Hrvatska se, kao i uvijek, mučila kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Čini se kako "vatreni" nikad nisu imali lakšu kvalifikacijsku skupinu, a opet je na hrvatskom putu za Njemačku bilo nekoliko krivih koraka. Neočekivani porazi od Turske i Walesa, domaći remi s Walesom..., Hrvatska ipak vrijedi više.

Zlatko Dalić napravio je s hrvatskom reprezentacije velike stvari, "vatrenima" donio čak tri medalje. Svjetsko srebro iz Rusije, svjetsku broncu iz Katra, kao i srebro iz Lige nacija. I time je zadužio hrvatski nogomet, teško da će itko ikada dostići rezultatske uspjehe aktualnog izbornika. Teško, jako teško.

Europsko prvenstvo u Njemačkoj trebalo bi biti posljednje veliko natjecanje Zlatka Dalića, ali i - Luke Modrića. Bez dvojbe, najboljeg hrvatskog nogometaša u povijesti. Luka Modrić iza sebe ima osam velikih natjecanja, kapetan "vatrenih" bio je glavni protagonist u svim uspjesima naše reprezentacije posljednjih godina. A Njemačka će biti i njegov "adio" od reprezentacije.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Svih osam kvalifikacijskih nastupa na putu prema Europskom prvenstvu upisali su tek Livaković, Gvardiol, Modrić, Brozović i Mario Pašalić. Glavna zvijezda "vatrenih" svakako je Luka Modrić, dok je naš najskuplji adut najskuplji stoper svijeta Joško Gvardiol, igrač vrijedan 80 milijun eura.

Hrvatska će poslije Njemačke opet napraviti određenu smjenu generacije, teško da ćemo u kockastom dresu od srpnja više gledati Modrića, Perišića, Vidu, Brozovića... Opet, na scenu dolaze mladi, sve važnije role u svojim klubovima imaju Majer, Ivanušec, Sučić..., pa za hrvatski nogomet i dalje nema nikakvog straha.

Italija: Aktualni prvak kao šesti favorit lovi povijest

Italija nije igrala posljednja dva Mundijala. No Talijani ne bi bili Talijani kada ne bi pronašli način i kada ne ide. Unatoč podbačaju s jedne, ostvarili su zapažen rezultat s druge strane. Italija u Njemačku stiže kao aktualni prvak Europe.

I tamo će na noge Hrvatskoj u grupnoj fazi, i to u trećem kolu, koje je izbornik Zlatko Dalić već označio kao ključ prolaska u drugi krug, bit će to 24. lipnja u Leipzigu. "Vatreni" su kao crna mačka za "azzurre", nisu izgubili u osam dosadašnjih utakmica, neka se tako i nastavi.

Roberto Mancini vodio je 'azzurre' do neočekivanog naslova 2021. godine, kada su u finalu boljim izvođenjem penala pobijedili Englesku. Italija je na Euru odgođenom zbog Covida 19 osvojila svoj tek drugi naslov europskog prvaka.

Cijela momčad s 'čizme' vrijedi 582 milijuna eura po Transfermarktu i šesta je najskuplja reprezentacija na Euru. Talijane će na najvećoj europskoj smotri voditi dobro poznati Luciano Spalletti koji je naslijedio Mancinija i koji je prošle sezone s Napolijem osvojio dugo iščekivani, treći naslov u klupskoj povijesti. Trener koji gaji pretežito napadački stil igre, uz brzu tranziciju i čvrstu, kompaktnu obranu.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Najvrjedniji talijanski igrač je Nicolo Barella (26). Veznjak Intera vrijedi 75 milijuna € i osmi je najskuplji igrač cijelog Eura, a status najveće zvijezde dijeli s kapetanom Cirom Immobileom (33), čija vrijednost iznosi 15 milijuna. Tu su još, dakako, Federico Dimarco (45 mil. €), Gianluigi Donnarumma (45 mil. €) koji je po izboru Uefe bio najbolji igrač prošlog Eura, Federico Chiesa (45 mil. €), Giacomo Raspadori (35 mil. €), kao i veterani poput Jorginha, Francesca Acerbija, Stephana El Shaarawyja, Giacoma Bonaventure i drugih.

Italija se na Euro 2024. plasirala izravno i to kao druga u kvalifikacijskoj skupini C iza Engleske. Situacija u skupini C bila je dramatična do posljednjeg kola. Engleska je još ranije osigurala plasman, a Ukrajina i Italija su u zadnju utakmicu ušle s istim brojem bodova (13). Ukrajinci su trebali pobjedu "pod mus", no susret je završio 0-0 i Talijani su izborili prolaz. U skupini su još bile Sjeverna Makedonija i Malta.

Italija je u svojoj povijesti dvaput bila europski prvak i na ovome prvenstvu može postati tek druga reprezentacija koja je uspjela obraniti naslov nakon Španjolske 2008. i 2012. godine. A tek je šesti favorit iza Engleske, Francuske, Njemačke, Španjolske i Portugala...

Albanija: Bivši i sadašnji HNL-ovci u skupini smrti

Albanija je možda i najugodnije iznenađenje kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. U grupi E iz osam utakmica skupila je 15 bodova i osvojila prvo mjesto. Iza sebe ostavila vrlo dobre selekcije poput Češke, Poljske...

Albaniji će to biti drugi nastup na nekom velikom natjecanju. Debi na europskoj smotri Albanci su imali u Francuskoj 2016. Tad su u grupi sa Švicarskom, Francuskom i Rumunjskom završili treći s tri boda. Pobijedili su Rumunjsku u trećem kolu. Ždrijeb ih je spojio u skupinu B s Hrvatskom (19. lipnja, Hamburg), Italijom i Španjolskom. Ako je nama težak ždrijeb, što tek reći za njih?!

Najviše nastupa u povijesti Albanije ima Lorik Cana. Od 2003. do 2016. skupio je 93 nastupa te postigao jedan gol. Erjon Bogdani najbolji je strijelac Albanije u povijesti. U 75 utakmica bivši je nogometaš NK Zagreb (od 1998. do 2000.) postigao 18 golova.

U Njemačku Albanci idu s velikim očekivanjima i pokušat će pomrsiti račune nogometnim velesilama u grupi. Svi u Albaniji oduševljeni su radom izbornika Sylvinha (49). Brazilac je nekoć igrao za Arsenal, Barcelonu i Manchester City, a da ima velike trenerske kapacitete dao je naznačiti kroz rad u klubovima. Samostalno je vodio Lyon i Corinthians. Albaniju je preuzeo u siječnju, kad se povukao bivši trener Hajduka, Edoardo Reja.

Foto: FLORION GOGA

Albanija prema Transfermarktu vrijedi 81,7 milijuna eura. Najvredniji je Kristjan Asllani (21), sjajni veznjak Intera. Procijenjen je na 12 milijuna. Ima tu još nekoliko jako zanimljivih igrača. Kapetan Berat Djimsiti (30) igra za Atalantu, Nedim Bajrami za Sassuolo, Elseid Hysaj za Lazio...

Glavna je napadačka uzdanica Myrto Uzuni (28). Svojevremeno je igrao za Lokomotivu, a danas je u španjolskom prvoligašu Granadi. Bio je imigrant u ranom djetinjstvu. S tek nekoliko godina, s obitelji je iz Albanije otišao u Grčku.

- Platili smo 20.000 eura za prelazak granice. Bilo nas je petero u obitelji, ušli smo kroz šumu jer Albanija nije u Europskoj uniji - pričao je Uzuni, koji se naposljetku s obitelji vratio u Albaniju pa uz nogomet i radio.

- Radio sam kao konobar, prao suđe, brao masline, čistio kuće, garaže… sve na crno.

U kadru albanske reprezentacije redovito je stoper Lokomotive Jon Mersinaj (24). Uz Uzunija, ima tu još bivših HNL-ovaca. Stoper Ardian Ismajli (27) igrao je za Hajduk, a sad je u Empoliju. Napadač Mirlind Daku (25) ljetos je iz Osijeka prešao u Rubin. Za RNK Split igrao je svojevremeno Sokol Cikalleshi, a danas je u Konyasporu.

Iako gaji prijateljske odnose s Albanijom, zanimljivo, Hrvatska nikad nije igrala nogometnu utakmicu protiv selekcije te zemlje. Ali jest u toj zemlji. Kosovo nas je dočekalo u kvalifikacijama za SP 2018. u Sadru, na stadionu Loro Borici, pred 14.612 gledatelja. Selekcija Ante Čačića glatko je pobijedila 6-0 uz hat-trick Marija Mandžukića i po jedan gol Mateja Mitrovića, Ivana Perišića i Nikole Kalinića.

Skupina C

Slovenija: Kekova družina na velikoj sceni nakon 14 godina

Nogometna reprezentacija Slovenije tek će drugi put u svojoj povijesti nastupiti na Europskom prvenstvu. Slovenci su osvojili 22 boda u deset utakmica kvalifikacija, jednako kao i prvoplasirana Danska, koja je zbog boljeg međusobnog omjera završila na vrhu skupine. Slovenci su ušli u kvalifikacije pobjedama protiv Kazahstana (2-1) i San Marina (2-0). Ipak, put do Njemačke nije prošao bez problema. Finci su s 2-0 pobijedili Slovence, koji su zatim remizirali protiv Danske. Izabranici Slovenije vratili su se na pravi kurs s četiri uzastopne pobjede, a plasman na Euro potvrdili su pobjedom protiv Kazahstana u posljednjem kolu.

Reprezentaciju je na Euro odveo Matjaž Kek, koji je proveo slavne dane u Rijeci, s kojom je osvojio HNL i dvaput Hrvatski kup. Time je Kek okrunio sjajnu izborničku karijeru nakon što je Slovence odveo i na Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Prema Transfermarktu, sastav Slovenije vrijedi 131 milijuna eura. Najskuplji među igračima je golman i kapetan Jan Oblak, koji i dalje čuva mrežu Atletico Madrida. Oblak je u kvalifikacijama primio samo šest golova i godinama je u uskom krugu najboljih golmana na svijetu.

Foto: JUAN MEDINA

Najbolji strijelac reprezentacije u kvalifikacijama bio je Benjamin Šeško (20) s pet golova. Ovaj mladi Slovenac na glasu je kao jedan od najvećih mladih talenta u Europi, a RB Leipzig izdvojio je 24 milijuna eura za njegovo dovođenje. Tu su još igrači Udinesea, Sandi Lovrić i Jaka Bijol, a veznjak Miha Zajc igra s Dominikom Livakovićem u turskom Fenerbahčeu.

Zanimljivo, Slovenija ima najmanje stanovnika (2,1 milijuna) od svih reprezentacija koje su direktno izborile Euro, a omaleni narod sanja prolaz u nokaut fazu, što bi bio najveći uspjeh u povijesti slovenskog nogometa.

Danska: Toplo-hladno za Eriksena i društvo

Dancima je Euro koji se igra sljedeće godine u Njemačkoj jubilarni deseti odlazak na najveću kontinentalnu smotru, a najradije pamte onaj iz 1992. godine na koji se nisu ni plasirali!? Pozvani su naknadno zbog toga što je Jugoslavija bila pod sankcijama, pa je njihova slavna generacija predvođena Peterom Schmeichelom, Brianom Laudrupom, Johnom Jensenom, Johnom Sivebaekom... stigla do najvećeg uspjeha u svojoj povijesti praktično s plaže, osvojili su zlato pobijedivši u finalu Njemačku 2-0!

Ovaj neobičan primjer slikovito opisuje nastupe Danaca na europskim smotrama, naizmjenice se redaju uspjesi i neuspjesi i tako do prošlog Eura kojem su bili suorganizatori, i na kojem su jedva prošli skupinu s jednom pobjedom, i to zbog bolje gol razlike. No ujedinjeni oko nesreće koja je zadesila Christiana Eriksena u nokaut fazi su prošli Walles i Češku, da bi ih na putu do finala u Londonu nakon produžetaka zaustavila Engleska 2-1. Po mišljenju većine potpuno nezasluženo i uz obilati sudački poguranac.

Pandemijski Euro obilježio je virtuoz sredine terena Eriksen, ali ne dobrom igrom nego nesrećom koja ga je zadesila tijekom prve utakmice Eura s Finskom, kada mu je stalo srce!? No nakon operacije i uspješnog oporavka Eriksen se ne samo vratio vrhunskom nogometu, nego je predvodio Dance na Mundijalu u Katru prošle godine, a u međuvremenu je prešao i u Manchester United za koji i dalje uspješno nastupa.

Foto: PAVEL MIKHEYEV

Eriksen je dugogodišnji vođa Danske za koju je odigrao 126 utakmica, no s 31 godinom na leđima nije više njihov najskuplji igrač, preskočili su ga klupski suigrač Rasmus Højlund koji vrijedi oko 70 milijuna eura, stoper Barcelone Andreas Christensen čija je vrijednost procijenjena na oko 40 milijuna eura, veznjak Tottenhama Pierre-Emile Hojbjerg koji vrijedi 32 milijuna, veznjak Christal Palacea Joachim Andersen 30 milijuna, Napolijev Jesper Lindstrom 28 milijuna...

Danska ima dobro izbalansiranu momčad u kojoj su od poznatijih imena još i golman Kasper Schmeichel, stoper Simon Kjaer, veznjak Thomas Delaney, napadači Yussuf Poulsen i Jonas Wind, veznjak Robert Skov... a sveukupna vrijednost reprezentacije procijenjena je na oko 325 milijuna eura.

Dance će voditi izbornik Kasper Hjulmand, strateg koji je nacionalnu vrstu preuzeo netom prije početka Eura 2020. godine i uspješno ih vodio u oba kvalifikacijska ciklusa. Danci ne pamte po dobrom Katar jer su ispali u skupini, a niti Rusiju 2018. godine kada ih je nakon udaraca s bijele točke svladala Hrvatska, a Vatreni su ih svladali i u oba susreta u okviru zadnjeg izdanja Lige nacija. Danska je osigurala nastup na Euru u Njemačkoj osiguravši prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini H, zahvaljujući 2-1 (1-1) domaćoj pobjedi protiv Slovenije u Kopenhagenu.

Srbija: Piksijeva briga bit će atmosfera u svlačionici

Nakon 24 godine Srbija se plasirala na Europsko prvenstvo. Nakon plasmana u Katar, Dragan Stojković Piksi odveo je "orlove" i u Njemačku i tamo će tražiti prve golove i bodove na europskoj smotri.

Srbija se na Euro plasirala iz grupe G gdje su još bile Mađarska, Crna Gora, Litva i Bugarska. Nakon osam utakmica imala je 14 bodova, zabila 15 golova, primila devet. Pobjedama protiv Litve i Crne Gore odlično je otvorila kvalifikacije, a zatim remizirala s Bugarskom i izgubila od Mađarske. Ponovno je svladala Litvu, dok su Mađari i drugi put bili bolji. Slavila je i drugi put protiv Crne Gore, a u odlučujućem susretu odigrala 2-2 s Bugarskom.

Najbolji igrač Srbije u kvalifikacijama bio je Aleksandar Mitrović. "Mitro-gol" zabio je pet golova i jednom asistirao, a Dušan Vlahović dodao je još tri gola. Srbija po Transfermarktu vrijedi gotovo 294 milijuna eura, a najvrjedniji igrači su baš Vlahović (70 milijuna eura) i Mitrović (28 milijuna eura). Momčad predvodi kapetan Dušan Tadić.

Foto: MATTHEW CHILDS

Kroz kvalifikacije je Piksi raščistio na koga može računati u Njemačkoj, postavio je momčad u sustav 3-4-2-1. Na golu je suvereno Vanja Milinković-Savić. U ključnim utakmicama u obrani su igrali Milenković, Veljković i Pavlović. Tu je još i Babić koji je zabio u posljednjoj utakmici protiv Bugarske. Vezni red drže Gudelj, Živković, Ilić i Mladenović. Na krilu je još i Filip Kostić koji je jako brz i ima odličan centaršut. U napadu Piksi ima nekoliko opcija, ali najčešće se odlučuje za Mitrovića. Zamjena za njega je Vlahović iako su oba dva konkurenti za prvih 11 u Njemačkoj.

Srbija u Katru nije ostvarila rezultat kakav je željela. Uzela je bod jedino protiv Kameruna, a dane u Katru obilježila je afera u kojoj su se igrači međusobno optuživali za ljubovanje s ženama. "Orlovi" su potentna momčad s nekoliko odličnih individualaca i izbornikom koji ima podršku javnosti. Srbija neće imati lagan zadatak, ali jednom dobrom utakmicom mogla bi ući u euforiju i napraviti dobar rezultat. Po imenima se može reći kako će biti nagazna mina, ali puno toga ovisi o atmosferi u kojoj će otputovati u Njemačku.

Engleska: Vraća li se nogomet doma?

Englezi će u Njemačkoj tražiti iskorak u odnosu na rezultat prije četiri godine. Tada su u dramatičnom finalu na svom Wembleyu izgubili od Italije na penale. Momčad Garetha Southgatea bila je bliže nego ikada da nogomet vrati doma. Bio je to ujedno i najbolji rezultat Engleske na europskim prvenstvima. U deset dosadašnjih nastupa na europskim smotrama Englezi se baš i nisu proslavili. Osvojili su još treće mjesto na prvenstvu 1968., a još su samo jednom ušli u polufinale. Bilo je to 1996. kada su izgubili od Njemačke.

U Njemačkoj će ponovno biti jedni od glavnih favorita. Na Euro su se plasirali preko Italije, Ukrajine, Sjeverne Makedonije i Malte. U osam utakmica osvojili su 20 bodova. Primili su samo četiri, a zabili 22 gola. Njihov najbolji igrač u kvalifikacijama bio je Harry Kane koji je zabio osam golova i dvaput asistirao.

Jude Bellingham jedna je od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, a transferom u Real Madrid opravdao je očekivanja i pokazao da spada među najbolje igrače svijeta. Nije igrao posljednje tri utakmice za Englesku, a razlog tome je ozljeda. Sada se oporavio i, ako bude zdrav, on će biti najveća opasnost svim protivnicima Engleske.

Foto: CARL RECINE

Na golu je cijele kvalifikacije sada već standardno bio Jordan Pickford. Uz njega, svih osam utakmica odigrali su Harry Maguire, Declan Rice i Harry Kane. Prema Transfermarktu, reprezentacija Engleske vrijedi više od milijardu eura. Čak četiri igrača vrijede više od 100 milijuna eura. To su Kane, Rice, Bellingham i Saka.

Obranu drže Maguire i Stones. Southgate bekova ima na bacanje, ali treba očekivati kako će glavnu ulogu imati Walker i Trippier, dok će priliku čekati Chilwell i Alexander Arnold, koji je u kvalifikacijama znao igrati i zadnjeg veznog. Na desnom beku je još i Tomori, a na lijevom mladi Lewis.

Sredinu drži Declan Rice, dok je ofenzivni dio "gordog Albiona" najopasniji dio momčadi. Tamo će Bellingham, Foden i Grealish tražiti Saku i Kanea koji će biti zaduženi za realizaciju.

Englezi su se pod Southgateom vratili u nogometni vrh. U Rusiji su došli do polufinala Svjetskog prvenstva, na prošlom Euru bili srebrni, a u Katru su tijesno poraženi u četvrtfinalu od kasnijeg finalista Francuske. Ove godine ponovno su iskusniji, a dolazak mladih igrača i konstantno ubacivanje novih imena u sastav govori o tome kako vjerojatno neće doći do zasićenja i Englezi opet imaju jedan zadatak. Vratiti nogomet doma.

Skupina D

play-off A (Wales - Finska / Poljska - Estonija)

Poljska: Posljednja prilika za Roberta Lewandowskog

Poljaci još nisu izborili Euro, čekaju ih dodatne kvalifikacije. U svojoj kvalifikacijskoj skupini bili su treći iza Albanije i Češke pa su, zahvaljujući rezultatu u Ligi nacija, kroz play-off dobili priliku plasirati se u Njemačku. Protiv Estonije će igrati 26. ožujka, dok u drugom polufinalu istog dana igraju Wales i Finska. Finale je na rasporedu 31. ožujka, a domaćin će biti Wales ili Finska.

Sva priča o poljskoj reprezentaciji počinje i završava s Barceloninim Robertom Lewandowskim. Smatraju ga najboljim poljskim nogometašem u povijesti, ali vječna mrlja će mu stajati ako ništa ne osvoji s reprezentacijom. Recimo, nešto što je uspjelo čudesnoj generaciji predvođenoj s Kasimierzom Deynom, Grzegorzom Latom i Wlodzimierzom Lubanskim koja je na SP-u 1974. i 1982. osvajala broncu.

Osvojio je La Ligu, Ligu prvaka, Bundesligu i sve što se može u Njemačkoj, zabio preko 500 golova, ali i dalje ga peče ona 2020. godina. U sezoni kada je osvojio trostruku krunu s Bayernom, ostao je bez Zlatne lopte koja se nije dodjeljivala zbog korona virusa. I sezonu kasnije trpao je kao na traci, ali i tada mu je učinjena nepravda. Preoteli su mu Zlatnu loptu i dodijelili je Leu Messiju.

Foto: Christian Charisius/DPA

I dalje zabija u Barceloni, ali najbolji su dani iza njega. Na ljeto je napunio 35 godina i biologija je učinila svoje. Nije ubojit kao nekada, ne zabija više 40 golova u sezoni kao što je radio iz godine u godinu u Bayern Münchenu, ali je i dalje uvjerljivo najbolji igrač svoje reprezentacije. U 146 utakmica zabio je 82 gola i prvom pratitelju pobjegao je skoro za pola. S Poljacima je igrao na dva SP-a i tri Eura, no nisu ostavili deblji trag. Europsko prvenstvo u Njemačkoj bit će mu vrlo vjerojatno i posljednje natjecanje s reprezentacijom, no nikada se ne zna. Pogledajte samo dvojicu 38-godišnjaka, Cristiana Ronalda i Luku Modrića. Izgledaju kao da će bez problema biti spremni i za SP 2026. godine.

Lewandowski je otac i majka poljske reprezentacije, ali nije i najskuplji igrač. To je Napolijev Piotr Zielinski koji vrijedi 35 milijuna eura, pet više od Lewe. Možda i budući lider reprezentacije je Romin Nicola Zalewski (21) koji vrijedi 20 milijuna eura, ali ako uopće ostane u nogometu. Vrlo mu je draga i kladionica, a navodno se prošle sezone kladio da će dobiti žuti karton protiv Salernitane. I dobio ga je, u posljednjim minutama utakmice. Pod istragom je u Italiji, ali i dalje uredno nastupa.

Fernando Santos započeo je kvalifikacije s Poljacima. Portugalski mrgud bio je u sukobu s tamošnjim novinarima, nije mu se baš dalo dolaziti na presice i odgovarati na njihova pitanja pa se zabavljao praveći grimase i ponekad spavajući. Koštali su ga katastrofalni rezultati pa ga je naslijedio Michal Probierz (51), široj nogometnoj javnosti baš i ne previše poznato ime.

Poljaci su do sada nastupili na tri Eura, a najbolji rezultat im je četvrtfinale iz 2016. godine kada su ispali od Portugala na jedanaesterce.

Estonija: I modna revija od cvijeća je popularnija od nogometa

Košarka je broj jedan u ovoj zemlji. Za razliku od nogometa, nastupali su na Euru, a prošle godine ih je Hrvatska pobijedila na jedvite jade. Ozbiljno ulažu u košarku i njihovu klubovi natječu se u europskim natjecanjima. Doduše, u onima lošijeg ranga koji su pod okriljem Fibe, ali nas ni tamo nema. Iza košarke dolazi hokej pa tek onda nogomet. Zapravo, broj jedan u ovoj zemlji je modna revija od cvijeća, popularnija od svih navedenih sportova. Svake godine organiziraju revije za odjeću napravljenu od cvijeća gdje do izražaja dolazi kreativnost i znanje. Tradicija je to koju pohodi na tisuće Estonaca i pretvorilo se u svojevrsno natjecanje. Kao što se u Lici diče krumpirom, tako i u Estoniji tko uzgoji najljepše cvijeće, glavna je faca u kvartu.

Plasman u dodatne kvalifikacije za Euro je i najveći uspjeh u povijesti estonske reprezentacije čije su šanse protiv Poljaka manje nego piletu kod mesara. U skupini su bili iza Belgije, Austrije, Švedske i Azerbajdžana s bodom u osam utakmica. Primili su 22 gola. Ajde što obrana pušta na sve strane, ali koči ih i realizacija. Zabili su dva gola. U play-off su se plasirali zahvaljujući prvom mjestu u Ligi nacija D. Bili su ispred Malte i San Marina, službeno najlošije reprezentacije na svijetu. Dodatne kvalifikacije za njih su ravne jackpotu.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Estonska reprezentacija vrijedi osam milijuna eura, a najveća je zvijezda mladi golman Karl Hein (21) koji vrijedi 1,5 milijuna eura. Igra za Arsenal, no tek je jedan nastup skupio u prvoj momčadi. Definitivno najprepoznatljiviji njihov igrač posljednjih godina bio je Ragnar Klavan (38) koji je igrao za Augsburg, Liverpool i Cagliari. Prije dvije godine vratio se u svoju domovinu igrati za gušt, no za reprezentaciju više ne igra. Najveći nogometaš u povijesti ove reprezentacije je - golman. Riječ je o Martu Poomu, zvanom Poominator, koji je branio za Derby County, Sunderland i Arsenal. Rekordnih šest puta je izabran za najboljeg estonskog nogometaša, a predsjednik Estonije odlikovao ga je bijelom zvijezdom. To je orden rezerviran samo za Estonce koji su se istaknuli u javnom životu. Izbornik im je Švicarac Thomas Haberli. Nema smisla ni napominjati da nikada nisu igrali na Euru, kamoli SP-u. Od 1950. do 1990. bili su dio Sovjetskog Saveza.

Finska: Najveći adut joj je Djed Božićnjak

Finci će 26. ožujka igrati protiv Walesa u polufinalu play-offa za Euro. Nogomet je drugi najpopularniji sport u ovoj zemlji i u leđa gleda neprikosnovenom hokeju. Ne kaže se bez razloga da Finci prije nauče klizati nego hodati. Da, od košarkaša iz zemlje leda i snijega su naši reprezentativci uspjeli ispasti u osmini finala EuroBasketa.

Na SP-u nikada nisu nastupili, a prije dvije godine im je nastup na Euru bio i jedini. Senzacionalno su pobijedili Dansku na Parkenu u utakmici u kojoj je rezultat bio u drugom planu. Vidjeli smo scene koje su šokirale nogometni svijet. U prvom poluvremenu je Christian Eriksen pretrpio srčani udar i srušio se na travnjak. Pet minuta je bio klinički mrtav, a preživio je samo zahvaljujući nadljudskim naporima liječnika. Srećom, sve je prošlo bez posljedica. Ubrzo se oporavio i nastavio s karijerom. Unatoč pobjedi iz prvog kola, izgubili su u preostala dva susreta i ostali bez osmine finala.

U kvalifikacijama za Euro bili su treći iza Slovenije i Danske koje su imale tek četiri boda više. Najveća zvijezda ove reprezentacije je Teemu Pukki, najbolji strijelac u povijesti Finske. Nekada je bio stanovnik Premier lige, ali sada igra u Minnesota Unitedu. Na Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura.

Foto: IGOR RUSSAK/DPA

Velika uzdanica reprezentacije je i Lukas Hradecky, prvi golman Bayer Leverkusena koji se ove sezone čini kao izgledan kandidat za naslov u Bundesligi. Tu je i Joel Pohjanpalo (29), nekad veliki talent koji je igrao za Bayer, a danas tek prosječan nogometaš koji nastupa za talijansku Veneziju. Vrijedi 3,5 milijuna eura te je on zapravo i najskuplji finski nogometaš. Izbornik je Markku Kanerva (59).

Pukki je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, ali uvjerljivo najveći nogometaš u povijesti Finske je čudesni Jari Litmanen. U 137 utakmica zabio je 32 gola, igrao je za moćni Ajax koji je harao europskim nogometom, Barcelonu, Liverpool. Na njegovu žalost, nikada nije s Finskom uspio dogurati do velikog natjecanja.

Finci će biti autsajderi protiv Velšana, ali ako zaista Djed Božićnjak živi u Laponiji, kako kažu Finci, onda je Wales nagrabusio. Sada i znamo što bi pet milijuna Finaca moglo zaželjeti za Božić. A tko zna, možda nešto uspiju srediti i preko veze.

Wales: Prokockali su sve i 'vatrene' odveli na Euro

Kakve su nam samo glavobolje zadali u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Prvo su nam uzeli bod na Poljudu pa nas nokautirali u Cardiffu. Pretekli su nas na ljestvici i imali pole position dva kola prije kraja, ali kiksali su u obje utakmice i omogućili nam da se izravno plasiramo na Euro. Pa hvala od srca.

Velšani su posljednjih nekoliko godina standardni članovi velikih natjecanja. Čudesna generacija predvođena Garethom Baleom je na Euru 2016. godine dogurala do polufinala gdje su na penale ispali od Portugala. Zemlji od tri milijuna ljudi bilo je to prvo veliko natjecanje nakon SP-a 1958. godine i najveći uspjeh u povijesti. Prije dvije godine ispali su u osmini finala Eura od Danske, a sudjelovali su i na SP-u u Katru. Bio je to i posljednji ples jedne velike generacije. Velško je srce slomilo umirovljenje Garetha Balea (33) koji se posvetio golfu nakon SP-a u Katru. Ono što je Hrvatskoj Luka Modrić, to je Bale bio Walesu.

Tu su neki novi klinci poput Brennana Johnsona (Tottenham), Neca Williamsa (Nottingham) i Daniela Jamesa (Leeds) koji će pokušati nadmašiti ostavštinu koju su izgradili Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey... Reprezentacija na Transfermarktu vrijedi 188 milijuna eura, a najvrjedniji je Tottenhamov Brennan Johnson s 48 milijuna eura. Velšani imaju na papiru kvalitetniju momčad od Finske, a neki će reći čak i od Poljske. No, morat će Rob Paige to sa svojim igračima dokazati i na terenu.

Foto: Tim Goode/PRESS ASSOCIATION

Gareth Bale je jedan od najvećih velških nogometaša u povijesti, ali u toj zemlji će sigurno dovijeka trajati vječita borba tko je i najveći. Ona starija garda naklonjenija je bivšem igraču Juventusa i Liverpoola Ianu Rushu i svevremenskom Ryanu Giggsu koji je čak 23 godine proveo u dresu Manchester United. Osvajao je sve što se moglo, no ostao je poznatiji po tome kako je godinama spavao s bratovom suprugom. Obojica su možda imala bolju klupsku karijeru od Balea, ali on je napravio ono što oni nisu. Ne samo da je odveo reprezentaciju na veliko natjecanje, već ih je odveo i do polufinala.

Zaštitni znak Velšana je i ludo poziranje uoči utakmica. Momčadska slikanja prije utakmica nekima su dosadna jer se moraju odraditi iz protokola, a neki to iskoriste kako bi se zabavili. Kao naprimjer Velšani. Još na Euru 2016. godine u Francuskoj su se slikali prije utakmice u raznim formacijama, i mnogi su se zapitali 'pa zašto oni to rade, što se događa'.

- Davno smo vidjeli da nam poziranje u normalnom stavu ne ide. Nismo dobri u tome. Zapravo, užasno ispadamo na takvim fotografijama. Pa smo odlučili da ćemo se ubuduće slikati u grupnoj pozi i rasporedu kakvi nam padnu na pamet toga dana, neposredno prije izlaska na teren. Nismo praznovjerni, ali sviđa nam se ovako i više se ne namjeravamo slikati u normalnoj pozi - rekao je bivši nogometaš John Ledley.

Nizozemska: Prošla "krizu identiteta", ali pod Koemanom nema totalnog nogometa

Tulipani, vjetrenjače, voda, klompe i... Totalni nogomet. To je Nizozemska. Zemlja čiji se veći dio površine nalazi ispod razine mora, a ukupna je manja i od Hrvatske, ali i sa 17,5 milijuna stanovnika više od četiri puta naseljenija. Amsterdam zovu "Venecijom sjevera" zbog tisuću mostova.

Nizozemci, ili popularno Oranje, će 11. puta igrati na europskim prvenstvima, a prošlo je već 35 godina od njihovoga najvećega uspjeha iz Njemačke gdje su 1988. godine bili prvaci Europe. Još četiri puta bili su u polufinalu, dok je ona najveća, Cruyffova generacija 70-ih godina bila i dva puta zaredom viceprvak svijeta.

Prošli su "krizu identiteta" od prije nekoliko godina kada se nisu plasirali na Europsko prvenstvo 2016. godine i Svjetsko prvenstvo dvije godine kasnije u Rusiji. Teško su to podnijeli navijači u zemlji koja je dala velikane poput Cruyffa, Van Bastena, Gullita, Rijkaarda, Rinusa Michelsa, oca modernog nogometa... U Kataru, na zadnjem velikom natjecanju, bili su četvrtfinalisti.

Foto: Piroschka Van De Wouw

U Njemačku su se plasirali kao drugoplasirani, s četiri boda manje od Francuske, od koje su i izgubili jedine dvije utakmice u kvalifikacijama u kojima ih je vodio Ronald Koeman. Unatoč velikoj napadačkoj potentnosti, nisu pokazali napadačku raskoš. Od ukupno 17 golova u osam utakmica, više od polovice (9) zabili su Gibraltaru.

Kapetan Virgil van Dijk (32), kojeg je svojedobno, dok je bio u Celticu, propustio dovesti Dinamo zbog nekoliko milijuna eura i koji je sa 17 godina bio na rubu smrti zbog puknuća slijepog crijeva, više nije u cvijetu mladosti, ali jesu nove zvijezde poput najskuplje, Leipzigova napadača Xavija Simmonsa koji vrijedi 70 milijuna eura, Codyja Gakpa iz Liverpoola, Nathana Akea, Gvardiolovog suigrača iz Manchester Cityja. U Borussiji Dortmund sjajno igra i Donyell Malen, porijeklom iz Surinama, koji je karijeru skoro završio prije nego je i počeo nakon ozljede koljena zbog koje je završio i u invalidskim kolicima.

Veliki Tomislav Ivić s Ajaxom osvajao je prvenstvo i kup, Mladen Ramljak je ikona Feyenoorda, u kojem danas igra Luka Ivanušec. Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić su u Ajaxu, Ivor Pandur i Alen Halilović u Fortuni Sittard, Dominik Orož u Vitesseu.

Vjerojatno ne biste nikad rekli, ali Hrvatska i Nizozemska odigrale su tek tri međusobne utakmice. Prva i neponovljiva za broncu u Francuskoj (2-1), druga prijateljska 2008. na Poljudu (0-3) te ona najsvježija u polufinalu Lige nacija, kada smo u "Crotterdamu" izborili finale nakon produžetka (4-2)...

Austrija: Euforija kakva se ne pamti od Inspektora Rexa

Vidjet ćete na Euru, pazite se, poslali su navijači poruku nakon što je Austrija izborila plasman na Euro. Takva euforija nije zahvatila Austrijance još od sredine 90-ih kad je s emitiranjem krenula serija Inspektor Rex, u kojoj njemački ovčar rješava misteriozne zločine.

Skupinu u kojoj su bili Belgija, Švedska, Estonija i Azerbajdžan završili su kao drugoplasirani, s 19 bodova, jednim manje od Belgije. Doktorsku disertaciju ispisali su u rujnu kad su u 16 minuta Švedskoj u Stockholmu zabili tri komada. Momčad predvodi David Alaba, koji je i najvredniji igrač s 40 milijuna eura, a slijede ga Bayernov Konrad Laimer i Leipzigov Xaver Schlager s 28 milijuna eura.

- Rangnick je uveo promjene, stavlja sve mlade igrače, agresivne, pokušava uvesti taj Red Bullov gen, koji je uspješan. Ali će to još potrajati, dok to ne uspije - rekao je Ivica Vastić, legenda austrijskog nogometa.

Foto: LISA LEUTNER

Inače, Ivica Vastić, Splićanin, austrijski je rekorder. On je najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava, Poljskoj je zabio iz penala 38 godina i 257 dana. A znate tko bi ga motao prestići? Da, Luka Modrić, koji će imati par tjedana više već na prvoj utakmici na Euru.

- Uh, bilo bi mi drago da me baš Luka prestigne. Inače, baš sam s Lukom mijenjao dres na Euru 2008. godine i danas još kući čuvam taj dres, posebno mi je drag - rekao je Vastić.

Momčad vrijedi 280 milijuna eura, 30 milijuna manje od Hrvatske, a upravo smo Ligu nacija izborili pobijedivši ih usred Beča pred više od 20.000 navijača. Istina, nisu više skijaši, ali nisu ni reprezentacija od koje Hrvatska treba strahovati.

Francuska: Megamomčad od milijardu eura

Sedam pobjeda i jedan poraz, rezultat je to francuske reprezentacije u kvalifikacijama za nadolazeće Europsko prvenstvo. "Tricolori" su na čelu skupine B s 22 boda iz osam utakmica, a jedini remi bio je onaj s Grčkom u posljednjem kolu (2-2) kad je sve već bilo gotovo. Didier Deschamps (55) već je 11 godina na čelu Francuske, a lovi prvi Euro trofej nakon što su 2018. osvojili Svjetsko prvenstvo na domaćem terenu.

No, na posljednjem Europskom prvenstvu završili su tek na 11. mjestu nakon što su u šesnaestini finala ispali od Švicarske koja je bila bolja nakon izvođenja penala (8-7). A ova bi Francuska trebala vladati europskim, moguće i svjetskim nogometom još neko vrijeme jer samo četiri igrača imaju 30 ili više godina. Rezervni golman Alphonse Areola (30), desni bek Jonathan Clauss (31), napadač Antoine Griezmann (32) i 'vječno mlad' Olivier Giroud (37) kojemu će ovo biti četvrto Europsko prvenstvo.

Podsjetimo, Francuzi su 2016. godine kod kuće u finalu izgubili od Portugala s 1-0 nakon produžetaka, a sad su prema kladionicama prvi favoriti za osvajanje trofeja uz Engleze. Momčad je vrijedna nevjerojatnu milijardu eura, a najskuplji igrač je kapetan Kylian Mbappé (24) koji prema Transfermarktu vrijedi čudesnih 180 milijuna eura.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Iza njega su po vrijednosti još dva mladića - napadač Randal Kolo Muani (24) koji je na Svjetskom prvenstvu promašio udarac vrijedan naslova u posljednjim trenucima susreta. Igrač PSG-a vrijedi 80 milijuna eura, dok stoper Arsenala William Saliba (22) vrijedi 70 milijuna eura. Napad ne treba mnogo preispitivati jer su tu stvari poprilično jasne, a Francuzi u zadnje vrijeme imaju i 'granitnu' obranu.

Trebao bi to biti odličan recept za velike stvari u Njemačkoj, a sve osim same završnice bi u francuskom navijačkom puku bilo - iznenađenje. Nema više dugogodišnjeg kapetana Huga Llorisa (36), a tu je nevjerojatni Mike Maignan (28) iz Milana. Jedna od najkompletnijih reprezentacija na natjecanju stiže po treći trofej europskih prvaka.

Skupina E

Belgija: Kraj jedne ere

Gotovo je zlatno razdoblje belgijske nogometne reprezentacije, koja je godinama imala jednu od najboljih momčadi na svijetu koju su predvodili Eden Hazard, Kevin de Bruyne, i Romelu Lukaku. "Crveni vragovi" lani su ispali u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Rusiji nakon remija s Hrvatskom, a Roberto Martinez dao je ostavku s pozicije trenera. Zamijenio ga je Domenico Tedesco (38), koji je u reprezentaciju uveo neka nova imena poput Loisa Opende, Dodija Lukebakija, Wout Faesa, Amadoua Onane i drugih.

Belgija je kvalifikacijski ciklus započela pobjedom protiv Švedske (3-0) krajem ožujka, pa remizirao s Austrijom (1-1) prije nego što je nanizao četiri pobjede i s "crvenim vragovima" osigurao kartu za Euro. "Petarda" Azerbajdžanu u studenom samo je zaokružila vrlo uspješan kvalifikacijski ciklus. Posebno se istaknuo Lukaku, koji je zaboravio na utakmicu protiv Hrvatske u Katru u kojoj je promašio nekoliko velikih prilika za gol. Napadač Rome bio je najbolji strijelac kvalifikacija s 14 golova.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Strah u protivničke obrane unosi i Jeremy Doku (21), koji je ljetos postao suigrač Jošku Gvardiolu i Mateu Kovačiću u Manchester Cityju. Doku je ponajbolji dribler Premier lige, ove je sezone imao 31 uspješan dribling u 555 minuta, po čemu je najbolji na Otoku. Prema Transfermarktu, sastav belgijske reprezentacije vrijedi 439 milijuna eura. Belgija će sedmi put nastupiti na Europskom prvenstvu, a najveći uspjeh ostaje joj s prvog turnira 1972. kada je bila domaćin turnira i osvojila broncu.

Napadač Varaždina Fran Brodić bio je suigrač Opendi u Club Bruggeu, a Belgijac je tada skupljao mrvice s klupe. Spomenimo i Branka Strupara, bivšeg belgijskog reprezentativca koji se rodio u Zagrebu. Strupar je za "crvene vragove" odigrao 17 utakmica i zabio pet golova, a pokojni Josip Weber predstavljao je i Hrvatsku i Belgiju.

Slovačka: Hamšik se kockao i pogodio

Znate li tko je Štefan Banič? Nije bivši nogometaš, nije ni sportaš, nego jedan od najpoznatijih i najpoduzetnijih Slovaka. Točnije, on je izumio prvi moderni padobran. Kako ga je testirao? Prvo se bacio sa zgrade, a onda iz - aviona. Preživio je. Padobran se, nakon njegovih testova, koristio u Prvom svjetskom ratu.

Toliko o povijesti, iz koje Slovaci kao uspomenu nose i predivne dvorce. Štoviše, imaju ih rekordan broj po glavi stanovnika. I ne samo dvorce; Slovaci su, naime, i predvodnici proizvodnje automobila na svijetu u toj kategoriji. Njih pet i pol milijuna godišnje ih proizvede milijun! Sport? Hokej na ledu i nogomet su im najdraži. U ovom tisućljeću u hokeju su bili prvaci svijeta, dva puta viceprvaci, jednom brončani. Broncu su osvojili i u Pekingu na Zimskim olimpijskim igrama.

Bez palica, kaciga i paka, u kopačkama i s loptom na travnjaku, ne klize tako glatko kao po ledu. Na mundijalima su bili samo jednom, 2010. u Južnoj Africi, dok će u Njemačkoj treći puta nastupiti na europskim prvenstvima i to treći put u nizu.

A do Njemačke ih je odveo Talijan Francesco Calzona (55), koji je u "prošlom" životu zarađivao od prodaje kave u Arezzu i Firenci. I slovački se narod pitao tko je on kada su ga proglasili izbornikom, ali legendarni Marek Hamšik, najveći igrač kojeg su Slovaci imali, a danas službeno u ulozi "team managera", znao je što radi.

Foto: RADOVAN STOKLASA

- Bio sam na benzinskoj stanici kada me Marek nazvao i pitao me želim li biti izbornik Slovačke. Odgovorio sam mu da upravo ulijevam gorivo u automobil i da ću mu se javiti. Nazvao sam za deset minuta i rekao da pristajem. Nismo se više čuli dok nisam potpisao ugovor - ispričao je izbornik Slovačke.

Znaju se iz Napolija, gdje je Calzona bio pomoćnik Sarriju, no svejedno je ogroman rizik preuzeo Hamšik jer je Calzoni ponudio prvi trenerski posao! Nikada ranije nije samostalno trenirao profesionalni klub.

Slovačka je u kvalifikacijama izgubila samo od Portugala oba puta. Bili su nam i konkurenti u prethodna dva kvalifikacijska ciklusa, za Euro 2020. i Katar. Najveće su zvijezde veznjak Napolija Stanislav Lobotka (40 mil. eura) i stoper PSG-a Milan Škriniar (50 mil. eura), a njih dvojica zajedno čine više od polovice ukupne vrijednosti reprezentacije (167), u kojoj su na jedinom SP-u igrali Zabavnik, Pekarik, Mucha, Salata, Kučka... Kučka (36), zvani Kuco, i Pekarik (37) su nepoderivi, još su tu... Imaju Slovaci i Argentinca u momčadi, Vernona de Marca, koji je došao u tadašnjeg drugoligaša Zemplin još 2012., a prije dvije i pol godine dobio slovačku putovnicu.

Prije 30 godina Slovak Karol Praženica igrao je za Hajduk, prije desetak Jakub Sylvester za Dinamo, a danas u slovačkoj Nike ligi igraju Marko Tolić (Slovan), Dino Špehar (Skalica), Bartol Barišić (Dunajska Streda), Patrik Mijić (Zlate Moravce).

Rumunjska: Nekadašnja želja Rijeke predvodi napad

Rumunjska nogometna reprezentacija ima bogatu tradiciju. Jedna je od četiri europske države, uz Belgiju, Francusku i Jugoslaviju, koje su sudjelovale na prvoj svjetskoj smotri - u Urugvaju 1930.

Rumunjska je sedam puta bila na svjetskim prvenstvima, ali posljednji put još 1998. Najdalje su došli 1994., na SP-u u SAD-u. Tad je strašnog playmakera Gheorghea Hagija i društvo s turnira izbacila Argentina (3-2).

Nastup 2024. godine u Njemačkoj bit će Rumunjskoj šesti na europskim smotrama. Posljednji put na Euru su Rumunji bili 2016. u Francuskoj. U skupini s Albanijom, Francuskom i Švicarskom završili su četvrti sa samo jednim bodom. U drugom kolu remizirali su sa Švicarskom (1-1).

Foto: BERNADETT SZABO

Najbolji rezultat na europskim smotrama ostvarili su 2000., kad ih je u četvrtfinalu izbacila Italija, kasniji finalist. Rumunji su tad prošli skupinu smrti s Njemačkom, Portugalom i Engleskom.

Rumunjska je jedno od najugodnijih iznenađenja kvalifikacija za Euro u Njemačkoj. Završili su prvi u skupini I. U 10 utakmica skupili su 22 boda. Iza sebe ostavili su dobre reprezentacije poput Švicarske, Izraela, Bjelorusije, Kosova...

Prema Transfermarktu, Rumunjska vrijedi 72,4 milijuna eura. Najvredniji je igrač Radu Drăgușin (21), stoper Genoe. Rumunji velike nade polažu u Ianisa Hagija (25), koji od ljetos igra u španjolskom Alavesu. I on je, poput oca Gheorghea, plemeniti veznjak. Stasiti napadač Denis Alibec (32) igra za katarski Muaither SC, a 2016. bio je želja Rijeke.

Dorinel Munteanu ima najviše nastupa u povijesti Rumunjske. Skupio ih je 134 od 1991. do 2007. godine. Najbolji su strijelci sa po 35 golova Adrian Mutu (u 77 nastupa) i Gheorghe Hagi (u 124).

play-off B (BiH - Ukrajina / Izrael - Island)

Bosna i Hercegovina: Predstavlja je čovjek rođen s krivim prezimenoom

Jedna od dvije reprezentacije iz mini-turnira koje imaju priliku biti debitanti na europskom prvenstvu. Naši su susjedi u kvalifikacijama samo Island i dvaput Lihtenštajn, 200. reprezentaciju na Fifinoj ljestvici. Ostalih sedam utakmica su izgubili, uključujući i obje protiv Luksemburga. U zadnjih 11 mjeseci promijenili su četiri izbornika tri različite nacionalnosti, a ujedno se radi o reprezentaciji s najviše igrača rođenih izvan države.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedan od njih je i rođeni Novopazarac Almedin Ziljkić, bivši igrač Gorice koji je bh. putovnicu dobio preko supruge. Ziljkić se ustvari preziva Zilkić, ali mu je prilikom poroda administrativnom greškom nadjenuto krivo prezime. Priča koja podsjeća na onu našeg Cice Kranjčara (Krajnčara). Bosnu i Hercegovinu predstavlja i golman Nikola Vasilj, sin Vladimira Vasilja koji je s "vatrenima" bio na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj i Europskom prvenstvu u Portugalu.

Ukrajina: Četiri igrača u najboljoj ligi svijeta

Da je španjolski sudac Manzano u trećoj minuti sudačke nadoknade svirao čisti penal na Mihajlu Mudriku, Chelseajevoj zvijezdi koja se boji mraka, vjerojatno ne bismo pisali o Ukrajini. Ovako je branitelj naslova na Euru, a Ukrajinci tek trebaju dohvatiti vizu. Doduše, favorit su odlazak na smotru. Jedna od dvije reprezentacije iz mini-turnira čije su države u ratu.

Foto: Ralf Ibing/DPA

Imaju visok nacionalni naboj, četiri igrača u najboljoj ligi svijeta (Mudrik, Zinčenko, Mikolenko, Zabarnji), a tu je Gironin dvojac Cigankov-Dovbik. Što Ukrajinu čini potencijalnom minom iz četvrtog šešira koju će svi htjeti izbjeći u skupini.

Island: Vratio se čovjek kojeg su sumnjičili za seks s maloljetnicom

Država od samo 372.000 stanovnika polako nestaje s nogometne karte svijeta nakon što se plasirala na dva uzastopna velika natjecanja (Euro 2016., SP 2018.). Zbog male baze kvalitetnih igrača izbornik je bio primoran vratiti Gylfija Sigurdssona, inače najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije koji nije igrao nogomet 853 dana zbog sumnje da je imao seksualne odnose s maloljetnicom.

Foto: Thomas Eisenhuth

Uhićen je kao igrač Evertona koji ga je svojevremeno platio 50 milijuna eura, a danas igra za danski Lyngby u kojem pokušava oživjeti karijeru. Reprezentacija vrijedi 40 milijuna eura, dakle kao pola tržišne vrijednosti našeg Joška Gvardiola.

Izrael: Nastupa u trećoj konfederaciji

Potencijalni debitant i druga reprezentacija iz mini-turnira čija je država nažalost trenutno u ratu. Uz Kazahstan, jedina reprezentacija iz Uefe koja je ranije bila dio nekog drugog kontinentalnog saveza (Azija 1954.-74., Oceanija 1985.-1989.). U kvalifikacijskoj skupini završili su 3. u skupini I, iza Rumunjske i Švicarske. Izraelci su jedanput igrali na Svjetskom prvenstvu (1970.), dok su na Euru dogurali najdalje do playoffa.

Foto: Fotostand / Wassmuth

Ispadali su dvaput u razmaku od 20 godina (2000., 2020.), a hoće li treća biti sreća, tek ćemo saznati. Najvrjedniji izraelski eksponati su Oscar Gloukh (19) iz Salzburga i Daniel Peretz (23), golman koji je ovog ljeta potpisao za Bayern.

Skupina F

Turska: Novi uzlet na pogon igrača iz domaće lige

Turci slave 100 godina od osnutka svog saveza i žele to slavlje upotpuniti dobrim rezultatom na Euru u Njemačkoj, koji će za njih, kao uostalom i za Hrvatsku biti poput domaćeg terena. Prema neslužbenim podatcima Turci su najveća manjina u Njemačkoj i ima ih oko 5 milijuna te će zasigurno u velikom broju podržavati svoju reprezentaciju uživo, na stadionima.

Što se tiče zadnjih rezultata, Turci se baš i nisu proslavili, na zadnjem Euru su ispali u grupi sa sva tri poraza od Italije, Walesa i Švicarske, a zabili su jedan - jedini gol. Do sada im je najveći uspjeh polufinale EP 2008. godine u Austriji i Švicarskoj, u koje su se plasirali nakon dramatične pobjede protiv Hrvatske. U četvrtfinalu na Ernst Hapoel stadionu pred preko 50.000 gledatelja Ivan Klasnić zabio je u 119. minuti za vodstvo Hrvatske, no dvije minute kasnije Semih Sentürk donio je Turcima poravnanje i rulet kaznenih udaraca iz kojeg su izašli kao pobjednici, nakon što su s bijele točke promašivali Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mladen Petrić.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Reprezentacija Turske prema procjenama vrijedi oko 185 milijuna eura, a pod Montellinom palicom igraju u sustavu 4-2-3-1, čvrsto u obrani i na kontra napade. Tako su uostalom iznenadili i Hrvatsku u Osijeku preko Barisa Yilmaza. Trenutno najučinkovitiji igrači su im napadač Cengiz Under, koji vrijedi oko 20 milijuna eura, potom veznjak Ismail Yuksek i branič Samet Akaydin, a tu su i strijelci Cenk Tosun i Kerem Akturkoglu koji je procijenjen na 17 milijuna eura. Ne treba zanemariti ni ofenzivce Orkuna Kokcua iz Benfice, koji vrijedi 33 milijuna eura, a pogotovo ne iskusnog kapetana Hakan Calhanoglua iz Intera koji vrijedi 42 milijuna eura. Mlade nadolazeće zvijezde su Bertug Ozgur Yildrim i Yusuf Yazici...

Turci su osvojili prvo mjesto u skupini D, u kojoj je igrala i Hrvatska, imali su bod više od Vatrenih, a zanimljivo je spomenuti kako su zadnju, odlučujući utakmicu za plasman na Euro protiv Walesa, Turci odigrali s čak devet igrača koji nastupaju u njihovim domaćim klubovima. Jedina dva igrača koja su stigli iz inozemstva bili su lijevi bek Valencije Cenk Ozkacar te veznjak Borussije Salih Ozcan.

play-off C (Gruzija - Luksemburg / Grčka - Kazahstan)

Može li Borat prvi put na veliko natjecanje ili će senzaciju složiti odjednom strašni Luksemburg? U najslabijem dijelu ždrijeba Gruzija dočekuje Luksemburg, a Grčka kod kuće igra s Kazahstanom. Domaćin finala play-offa u Ligi C bit će Gruzija ili Luksemburg, a pobjednik finalnog meča ide na Euro.

Grčka: Vodi je bivša urugvajska zvijezda

Grci su u play-off, kao i svi, upali kroz Ligu nacija. Vremena slave osvajanja europskog naslova 2004. daleka su grčka prošlost. Sad ih vodi nekadašnja urugvajska zvijezda s engleskih travnjaka - Gus Poyet. Ima tu i nešto poznatih imena (Vlachodimos, Tsimikas, Mavropanos...), ali ako nas dopadnu na Euru stvar bi morala biti dijametralno suprotna od teških muka s kojima se naši klubovi susreću kad nalete na Grke u europskim natjecanjima.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Kazahstan: Boratova ekipa iznenađujuće dobra

Grčka je favorit protiv Kazahstana kojem bi eventualni plasman na Euro bio senzacionalni prvi nastup na velikom natjecanju. 'Boratova' ekipa bila je iznenađujuće dobra u onoj kvalifikacijskoj skupini sa Slovenijom i Danskom. Izbornik im je Rus Magomed Adijev, a nemaju doslovno nijedno imalo zvučno ime u svom sastavu. Nogometno najvelebnije što Kazahstan ima je divni stadion Astana Arena (još jedan prst u oko hrvatskoj nesposobnosti da sagradi zdanje dostojno 'vatrenih').

Foto: LEHTIKUVA/REUTERS

Luksemburg: Populacija poput pola Zagreba lovi povijest

Drugi par tvore odjednom goropadni Luksemburg koji u polufinalu play-offa ide na noge Gruziji. Luksemburžani su u skupini iza sebe ostavili Island i BiH. Gruzijci su igrali skromno, ali imaju jača imena. I jednima i drugima plasman na Euro bio bi, naravno, prvo i povijesno sudjelovanje na velikom natjecanju (uz veliko 'Hvala, draga Uefa, na novom formatu').

Izbornik Luksemburga je domaći dečko Luc Holtz. Imaju 650.000 stanovnika i plasman države s populacijom kao pola Zagreba na Euro bio bi: mega-senzacija.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Gruzija: Na krilima zvijezda Napolija i Valencije

Gruzija je ipak daleko jača nogometna priča. Prije 20 godina vodio ih je naš Ivo Šušak, a sada je izbornik poznati 'galski pijetao' - Willy Sagnol. Bez konkurencije najveća gruzijska zvijezda je Hviča Kvaratšelia. Čarobnjak s lijevog 'krila' Napolija, igrač koji sam rješava utakmice. Na vratima im je golman Valencije, Giorgi Mamardašvili.

Luksemburg je bio odličan u kvalifikacijama, ali favorit je Gruzija koja je i jedan od dva moguća domaćina finala. I to bi bio - spektakl u Tbilisiju. Na 'Boris Paichadze Dinamo Areni' pred 54.00 'raspamećenih' Gruzijaca!

Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Češka: Plasirala se na Euro pa odstupio izbornik!?

Češka je, rekli bismo, najčudnija nogometna priča ovih kvalifikacija. Razlog? Česi su kao prilično mirno osigurali plasman na Europsko prvenstvo u Njemačku, pa ostali bez izbornika! Njihov izbornik Jaroslav Šilhavy odlučio je zbog "prevelikog pritiska tamošnjih medija" napustiti klupu 41. reprezentacije svijeta. I Česi su opet u problemima.

Istina, Šilhavy je puno lutao tijekom petogodišnjeg izborničkog mandata u kojem se nije plasirao na Svjetsko prvenstvo u Katar, a to mu javnost i dalje zamjera. Iskusni 62-godišnji stručnjak u ovim je kvalifikacijama koristio čak 30 igrača, a samo su mu trojica (Holeš, Souček i Hložek) nastupili u svih osam utakmica.

Česi su sada u potrazi za novim izbornikom, a novo će lice u reprezentaciju prilično sigurno vratiti tri jaka aduta - Vladimira Coufala, Jana Brabeca i Jakuba Kuchtu. Ta je vesela trojka jednom ozbiljno zaružila tijekom reprezentativnog okupljanja, Šilhavy ih je odmah udaljio iz reprezentacije. I Česi će na Euru biti jači za tri dobra igrača.

Foto: DAVID W CERNY

Uz Češku se veže i jedan nevjerojatan podatak. Ta je reprezentacija od svog osamostaljenja nastupila na svih osam europskih prvenstava (1996., 2000., 2004., 2008., 2012., 2016., 2020. i 2024.), a u tom periodu dohvatili su tek jedan jedini nastup na svjetskom prvenstvu. Česi su najveću svjetsku nogometnu smotru osjetili tek 2006. godine.

Najveća zvijezda češke reprezentacije je Tomislav Souček, 28-godišnji veznjak West Hama, igrač vrijedan 35 milijuna eura. Ozbiljnu vrijednost na nogometnom tržištu još drže Adam Hložek (Leverkusen, 18 mil. eura), Tomas Cvancara (Borussia M., 12 mil. eura) i Alex Kral (Union Berlin, 10 mil. eura). Česi se uoči Njemačke nadaju dobrom ždrijebu i eventualnom plasmanu u osminu finala, sve iznad toga bit će - ravno čudu. Baš kao i 1996. godine kad su stigli do velikog finala...

Portugal: Crna mačka Hrvatske čeka Ronaldov posljednji ples

Više od pola stoljeća nije dohvatio medalju na svjetskim prvenstvima (bronca 1966.), ali je na zadnjih šest Eura triput igrao najmanje polufinale, dvaput finale i jednom ga osvojio. Od tih šest prvenstava, na njih pet sudjelovao je Cristiano Ronaldo, koji će u veljači napuniti 39 godina. I sprema se za šesto, čime će samostalno izbiti na vrh vječne ljestvice i odvojiti se od Ikera Casillasa.

Uefinu knjigu rekorda suigrač Marcela Brozovića u Al Nassru oplemenit će i još pokojim nastupom na ionako rekordnih 25 utakmica na EP-ima, a igrač je i s najviše golova (15) i pobjeda (12).

Ali nije Portugal samo Ronaldo. U momčadi vrijednoj gotovo milijardu eura (921,5 milijuna) ističe se manchesterski trojac Ruben Dias, Bernardo Silva i Bruno Fernandes koji zajedno vrijede 235 milijuna eura. Ronaldo nije najiskusniji u svlačionici unatoč činjenici da će u veljači napuniti 39, Euru se nada i vremešni branič Pepe koji je igrao u kvalifikacijama i koji će iduće ljeto imati 41 godinu, a igra standardno u Portu.

Foto: Bernadett Szabo

Portugal je jedina reprezentacija koja je savršeno odradila kvalifikacije za Euro s 10 pobjeda, nikad ranije nije se tako prošetala do velikog turnira uz impresivnih 36 postignutih i samo dva primljena gola.

Izborničku palicu nakon osmogodišnje vladavine Fernanda Santosa početkom godine preuzeo je Španjolac Roberto Martinez (50) kojemu je najveći uspjeh s Belgijom bila bronca na SP-u u Rusiji i prvo mjesto Fifine ljestvice tri godine u nizu. Martinez je, inače, po struci fizioterapeut. Završio je preddiplomski studij dok je igrao u Zaragozi, a kasnije je u Engleskoj završio i postdiplomski iz poslovnog menadžmenta.

Portugal je jedna od samo dvije reprezentacije s kojima su “vatreni” igrali više od jednom i nisu ih pobijedili. Druga je Brazil, protiv kojega slavlje na penale u Katru ipak ima okus velike pobjede. Što se Portugalaca tiče, u sedam utakmica pobijedili u šest, a jednom je, u prijateljskoj 2018., bilo neodlučeno. Možda je Njemačka prilika za vraćanje s kamatama?