Veliki vodič za Euro: Raspored i satnica svih utakmica, na koga Hrvatska može u nokaut fazi?

Hrvatska je dobila posljednjeg protivnika u svojoj skupini, Škotsku, a popunjena su još tri mjesta posljednjeg dana kvalifikacija. Na našem portalu doznajte sve što vas zanima o Euru 2021.

<p>Ma dajte, pa na ovo Europsko prvenstvo neće ići samo oni koji zakasne na avion, rekao je <strong>Joško Jeličić</strong> nakon što je Euro proširen na 24 reprezentacije.</p><p>Posljednja ga je izborila <strong>Škotska</strong> dramatičnom pobjedom nad Srbijom u Beogradu 6-5 nakon penala. Ona će u skupinu D s Hrvatskom kao sudomaćin Eura, uz Englesku i Češku, i bit će naš protivnik u trećem kolu grupne faze na Hampden Parku. Kroz play-off su na završnu smotru prošle i <strong>Sjeverna Makedonija</strong>, <strong>Mađarska</strong> i <strong>Slovačka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: "Vatreni" treniraju na Maksimiru</strong></p><h2>Kad se igra Euro 2021.?</h2><p>U drugom izdanju takvog turnira od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. zaigrat će <strong>Hrvatska</strong> nakon lanjske pobjede protiv Slovačke kojom je osigurala prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini.</p><p>Prvo prošireno izdanje Erura igralo se 2016. i, premda je gotovo pola Europe sudjelovalo, ispalo je da su “na avion zakasnili” Nizozemska, Danska, Srbija, BiH, Norveška... Tvorac je toga koncepta bivši Uefin predsjednik <strong>Michel Platini</strong>, kojega su zbog korupcije suspendirali sa svih funkcija u nogometu do 2023.</p><h2>Gdje se igra Euro 2021.?</h2><p>Platinijeva je ideja širenja nogometa (protivnici te ideje upozoravaju na razvodnjavanje kvalitete) dovela do toga da je u samo 20 godina broj sudionika EP-a narastao s osam (zadnji put 1992.) na 24.</p><p>A 16. Europsko prvenstvo prvi put neće imati konkretnog domaćina. Dvanaest će gradova u 12 država ugostiti nogometni EP. Kao Platinijev dar Europi povodom 60. godišnjice osnivanja EP-a. Dakako, ako pandemija korona virusa ne poživi toliko dugo i prisili Uefu da smanji broj zemalja domaćina.</p><h2>Tko se plasirao na Euro?</h2><p>Osim nas, ranije u listopadu 2019. kvalificirali su se <strong>Belgija</strong> kao jedna od dvije prvoplasirane momčadi u skupini I, <strong>Italija</strong> kao pobjednik skupine J, <strong>Rusija</strong> (druga u skupini I), <b>Poljska</b> (prva ili druga u skupini G), <b>Ukrajina</b> (pobjednik skupine B) i <strong>Španjolska</strong> (pobjednik skupine F).</p><p>U studenom su to još učinili <strong>Francuska</strong> i <strong>Turska</strong> (prvoplasirana i drugoplasirana u skupini H), <b>Engleska</b> (pobjednik skupine A), <strong>Češka</strong> (drugoplasirana u skupini A), debitant <strong>Finska</strong> (drugoplasirana u skupini J) i <strong>Švedska</strong> (druga u skupini F), a u večeri našeg slavlja i <strong>Austrija</strong> (druga u skupini G), <strong>Njemačka</strong> i <strong>Nizozemska</strong> (prve dvije u skupini C).</p><p>Dan poslije nas Euro su izborili <strong>Portugal</strong> (drugoplasirani u skupini B), pretposljednjeg dana glavne faze kvalifikacija <strong>Švicarska</strong> (pobjednik skupine D) i <strong>Danska</strong> (drugoplasirana u skupini D), a posljednji je u vlak za završni turnir prije play-offa uskočio <strong>Wales</strong> (drugoplasirani u skupini E).</p><p>Umjesto u ožujku, posljednja četiri sudionika Eura dobili smo ovaj četvrtak kroz dodatne kvalifikacije Lige nacija. To su debitant <strong>Sjeverna Makedonija</strong> (pobjednik play-offa Lige D), <strong>Mađarska</strong> (pobjednik play-offa Lige A), <strong>Slovačka</strong> (pobjednik play-offa Lige B) i <b>Škotska</b> (pobjednik play-offa Lige C).</p><h2>Nikad kraće kvalifikacije</h2><p>Na završnom će turniru prvi put koristiti VAR, a glavni dio kvalifikacija bio je - nikad kraći! Sve je nagruvano u osam mjeseci, jer kraj 2018. bio oslobođen je za Ligu nacija, pa su kvalifikacije počele tek u ožujku, te s po dvije utakmice u ožujku, lipnju, rujnu, listopadu i studenom, završavaju u istoj godini. Osim zadnja četiri sudionika, koji su bukirali mjesto na završnom turniru u studenom.</p><p>Među domaćinima Eura trebala je biti i Belgija, ali je Bruxellesu dodijeljeno pa oduzeto domaćinstvo zbog kašnjenja s radovima. Otvaranje Eura bit će u Rimu utakmicom Italije i Turske 11. lipnja, a polufinala i finale na Wembleyu.</p><h2>Kakav je raspored grupne faze?</h2><p><strong>Skupina A</strong></p><p><strong>Skupina B</strong></p><p><strong>Skupina C</strong></p><p><strong>Skupina D</strong></p><p><strong>Skupina E</strong></p><p><strong>Skupina F</strong></p><h2>Na koga možemo u nokaut-fazi?</h2><p>Kalkulacije Hrvatskoj govore da nam je najbolje biti drugi, odnosno prepustiti prvo mjesto Engleskoj, koja je ujedno i prvi favorit Eura.</p><p>Razlog je očigledan. Prvi iz naše skupine u osmini finala putuje u Dublin 30. lipnja i ide na drugoplasiranog iz skupine F koja je već proglašena "skupinom smrti". U njoj igraju Njemačka, Francuska i Portugal. Dakle, bilo kojeg od ova tri velikana valjalo bi zaobići, a to možemo ako se u osminu finala probijemo kao drugi.</p><p>U tom slučaju igrali bismo u Kopenhagenu 28. lipnja, a protivnik bi nam bio drugoplasirani iz skupine E u kojoj igraju Španjolska, Švedska, Poljska i Slovačka. Ako pretpostavimo da će Španjolci osvojiti skupinu, Švedska ili Poljska ipak su bolja opcija od Njemačke, Francuske ili Portugala.</p><p>Na koncu, nekoga iz skupine F u četvrtfinalu nećemo moći zaobići. Naravno, u slučaju da ta reprezentacije pobijedi svojeg protivnika u osmini finala što i ne bi trebao biti preveliki zalogaj s obzirom da će na najboljeg trećeplasiranog iz skupina A/B/C.</p><p>Dakle, s Njemačkom, Francuskom ili Portugalom bismo se u tom slučaju sreli tek u četvrtfinalu. U polufinalu bismo mogli, primjerice, na Talijane (skupina A) ili Belgijce (skupina B) ili, pak, na Nizozemce ako oni u svojoj skupini C izbore drugo mjesto, a ne prvo.</p><h2>Kostur završnice</h2><p><strong>Osmina finala</strong></p><p><strong>Četvrtfinale</strong></p><p><b>Polufinale</b></p><p><strong>Finale</strong></p>