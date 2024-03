Veliki vodič za novu sezonu F1: Hoćemo li opet gledati isti film i veliku dominaciju Verstappena?

Ljubitelji Formule 1 konačno mogu odahnuti. Nakon 97 dana počinje nova sezona oktanskog cirkusa, koji će ponovno početi u Bahreinu. Istaknimo kako će se prve dvije utrke ovogodišnjeg prvenstva održati u subotu umjesto u nedjelju. Naime, druga utrka održava se u Saudijskoj Arabiji, a kako ramazan ove godine počinje 10. ožujka, što je u nedjelju, utrka je u Saudijskoj Arabiji pomaknuta u subotu.

A kako pravila Svjetskog vijeća za motosport nalažu kako između dvije utrke mora postojati minimalni razmak od sedam dana, sukladno je tome pomaknuta i utrka u Bahreinu.

Foto: ALI HAIDER

Ova je sezona Formule 1 posebna zato što prvi put u povijesti nije bilo promjena u postavama vozača, Svaki je od deset konstruktora zadržao iste vozače kao i lani, ali se zato sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton (39) pobrinuo za potres u tržištu vozača.

Hamilton odlazi u Ferrari

Najavio je odlazak iz Mercedesa, s kojim je osvojio šest vozačkih i osam konstruktorskih titula na kraju ove godine i od sljedeće godine voziti će za Ferrari s Charlesom Leclercom (26) koji je produžio ugovor s talijanskom ekipom do kraja desetljeća.

Cijenu je platio Carlos Sainz (29), koji je za Ferrari od 2021. ostvario dvije pobjede uz 18 postolja i pet pole positiona. Srećom za Španjolca, svakako neće nedostajati zainteresiranih ekipa za njegove usluge. Samo sedmorica vozača trenutačno imaju važeće ugovore za sljedeću sezonu, što znači kako je čak 13 mjesta trenutačno otvoreno.

Foto: Hamad I Mohammed

I kasnije u sezoni će situacija na tržištu vozača biti vrlo zanimljiva, jer je, primjerice, dostupno mjesto i u Red Bullu. Sergiju Perezu na kraju sezone ističe ugovor i nije tajna kako Red Bull temeljito prati njegove vožnje i kako će se lišiti Meksikanca ako će smatrati da Verstappena mogu upariti s boljim vozačem.

Perez će biti pod povećalom

Perez je lani bio viceprvak, ali je osvojio više od duplo manje bodova u odnosu na Verstappena (285 u usporedbi s 575), tek dvije pobjede u odnosu na Verstappenovih 19, kao i 19 postolja u odnosu na 21 koliko ih je osvojio Max. Velika je to razlika između dvojice vozača, ali je Red Bull lani imao toliko dominantan paket da se takva razlika nije značajno ni osjetila na stazi. Od Pereza se, priznaje i on, više očekuje u novoj sezoni.

- U odličnoj sam ekipi, nevjerojatno je biti dio Red Bullove obitelji. Vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti. Za sad sam potpuno usredotočen na početak nove sezone, idealno bi bilo da još godine provedem s ovom ekipom. Početak nove sezone će biti vrlo naporan, tako da sam usredotočen samo na prvih nekoliko utrka, one će me jako istrošiti.

Foto: CARLOS PEREZ GALLARDO

Osim što nema novih vozača na gridu, zanimljivo je kako ove sezone nije ni jedna nova staza pridodana kalendaru Formule 1. Moramo istaknuti, doduše, kako će se oktanski cirkus nakon pet godina vratiti u Šangaj u sklopu VN Kine (19-21. travnja). Utrka se u Kini nije održala od 2019. zbog pandemije koronavirusa. Ova azijska zemlja nešto se sporije otvorila prema javnosti, pa je tako prošlo čak pola desetljeća od posljednje utrke.

Tada je u Kini slavio Lewis Hamilton ispred tadašnjeg momčadskog kolege u Mercedesu, Valtterija Bottasa. Treći je bio Sebastian Vettel, koji je u mirovinu već godinu dana, a četvrti Charles Leclerc, kojem je to bila prva sezona u Ferrariju, dok će sada voziti šestu.

Promjene u kalendaru

Čelnici sporta napravili su drastične korake kako bi ove sezone smanjili nepotrebna putovanja, pa su sukladno tome regionalizirali kalendar utrka. Upravo je iz tog razloga VN Japana, koja se tradicionalno održava u rujnu, prebačena na proljeće i održat će se od 5. do 7. travnja u sklopu 'azijske turneje'. Prije utrke na Suzuki vozit će se u Australiji (22-24. ožujka), a nakon Japana F1 ekipe putovat će u Kinu.

Sve je to s ciljem kako bi F1 smanjila emitiranje ugljičnog dioksida, makar je upitna sama predanost čelnika sporta u realizaciji tog cilja, s obzirom na to kako je nakon utrke u Kini na rasporedu, bez puno logičnosti, stavljena utrka u Miamiju (3. do 5. svibnja) u Sjevernoj Americi prije nego što će oktanski cirkus preseliti u Europu na dvije utrke (VN Emilija Romagne u Italiji i Monako), pa se opet vratiti na američki kontinent u sklopu VN Kanade (7. do 9. lipnja).

Foto: Hamad I Mohammed

Od većih promjena u kalendaru možemo spomenuti još kako je VN Azerbajdžana prebačena iz travnja u rujan, sukladno rošadi s Japanom. VN Katra (29. studenog do 1. prosinca) ove će sezone biti pretposljednja utrka kako bi F1 spojila utrke na Bliskom istoku, s obzirom na to kako je finale sezone ponovno u Abu Dhabiju (6. do 8. prosinca).

Formula 1 na udaru velikih kritika vozača

Šef Formule 1 Stefano Domenicali tvrdi kako u kalendaru može biti čak 30 utrka, ali vozači, a i ostali zaposlenici u sportu baš i nisu oduševljeni sve većim i dužim kalendarom. Tako je uoči nove sezone upozorenje čelnicima dao aktualni prvak, Verstappen.

- Moje je mišljenje kako smo već sada debelo preko pravog broja utrka. Znam kako sam ja još uvijek vrlo mlad (26 godina, op. a)., ali također znam kako ne želim još 10 godina voziti 24 utrke godišnje. Kao što je Lewis (Hamilton) rekao, bitna je kvaliteta, a ne kvantiteta, mislim da o tome također trebamo misliti. Volim utrkivanje i bavim se time i izvan Formule 1, ali dođe trenutak kada počnete razmišljati o kvaliteti života i tome koliko vremena provodite daleko od kuće i drugih stvari u životu - komentirao je Nizozemac i time postavio neka prava pitanja.

Lista vozača i momčadi

Alpine

Esteban Ocon (27)

Pierre Gasly (28)

Francuski konstruktor zadržao je francusku postavu Ocon - Gasly drugu uzastopnu godinu, ali teško je dodati što je još ostalo isto u Alpineu ove sezone. Naime, prošlog srpnja Alpine je prošao kroz velike promjene. Ekipu je napustio izvršni direktor Laurent Rossi, šef F1 ekipe Otmar Szafnauer, sportski direktor Alan Permane i izvršni tehnički direktor Pat Fry. Sol na ranu dodao je Davide Brivio, direktor utrkivanja, koji je u prosincu najavio odlazak iz momčadi.

Alpine je prošle godine bio u svijetu za sebe. Bio je daleko od top 5 i borbe za postolja i najbolje pozicije, ali i osjetno brži od ostatka sredine poretka, što se jasno odrazilo i u prvenstvu. Francuzi su završili šesti sa 120 bodova, dok je petoplasirani Aston Martin osvojio 280 bodova, a Williams je na sedmom mjestu imao 28 bodova. Ono što ljubitelje Alpinea (bivšeg Renaulta) neće razveseliti su niska očekivanja i pesimistične najave iz Enstonea. Zanimljivo je i kako će rezervni vozač u Alpineu ove sezone biti Mick Schumacher (24), sin legendarnog F1 prvaka Michaela.

- Trebat će nam nekoliko tjedana, važno je biti objektivan kada počinjete sezonu s potpuno novim bolidom. Ne možete očekivati kako ćete sve posložiti u tri dana. Prva utrka neće biti lagana, nismo počeli sezonu kao što smo htjeli, ali si moramo dati vremena kako bismo shvatili ovaj bolid. Dobro je što smo identificirali vrlo jasno na čemu moramo raditi. Samo će vrijeme otkriti hoćemo li popraviti neke stvari s postavkama bolida u prvim utrkama, ali sigurno ćemo imati prilično agresivan plan razvoja bolida koji nam je potreban kako bi smanjili zaostatak - rekao je Gasly uoči nove sezone.

Foto: ANDREW BOYERS

Aston Martin

Fernando Alonso (42)

Lance Stroll (25)

Nekad Force India, pa Racing Point, danas je na gridu Formule 1 poznata kao Aston Martin, za kojeg će drugu godinu u nizu voziti dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso i Lance Stroll. Očekivanja su u Astonu visoka nakon sjajne prošle godine u kojoj je ekipa završila peta u prvenstvu konstruktora s 280 bodova, od kojih je 206 osvojio Alonso, svjetski prvak iz 2005. i 2006. godine koji prkosi svojim godinama.

Španjolac je debelo zakoračio u peto desetljeće života, usred sezone će proslaviti 43. rođendan, ali čini se kako ne planira usporiti. Lani je preporodio karijeru odlaskom iz Alpinea, jer je Aston složio sjajan bolid koji je bio brži od očekivanog. Uzeo je nagradu u vidu osam osvojenih postolja, a u prvenstvu vozača Alonso je završio četvrti, ispred Ferrarijevog dvojca i Georgea Russella u Mercedesu.

Jasno, pitanje je ima li Alonso snage i ambicije ostati u sportu i nakon ove godine. Puno će toga ovisiti o Astonu i brzini novog bolida, ali za Alonsove usluge možda je zainteresirana i neka druga ekipa, poput Mercedesa kojeg će napustiti Hamilton na kraju sezone.

- Prije svega, moram odlučiti želim li se uopće nastaviti utrkivati. Moram to odlučiti u prvih nekoliko utrka. Sada se osjećam sjajno, ali ovo je zahtjevan kalendar, a 2026. dolaze pravila koja će mi se možda svidjeti, a možda i ne. Pričekat ću nekoliko utrka prije nego što ću odlučiti - rekao je Španjolac.

Foto: Rula Rouhana

Ferrari

Charles Leclerc (26)

Carlos Sainz (29)

Ferrari je već najavio vozačku postavu za sljedeću sezonu, a u njoj nakon četiri godine neće biti Španjolca Carlosa Sainza, koji je u ekipu došao 2021. godine zamijenivši četverostrukog prvaka Sebastiana Vettela. Sainz je došao u Ferrari kada je ekipa bila u teškoj situaciji, 2020. su Talijani završili tek šesti u prvenstvu konstruktora, a u prvoj sezoni sa Španjolcem su 'skočili' na treće mjesto, na kojem su završili i lani.

Iako se u Ferrariju punom parom radi na planu i programu za sljedeću godinu, pa i 2026. kada će počinje nova era novih tehničkih pravila, očekivanja su velika od ove ekipe i ove godine. I to ne zato što je Ferrari najavio kako će srušiti Red Bull i prekinuti Verstappenovu dominaciju, već se od najtrofejnijeg konstruktora (16 konstruktorskih titula, 15 vozačkih) u povijesti sporta jednostavno svake godine očekuju - titule.

A njih se u Maranellu nije vidjelo dugo. Kimi Raikkonen posljednji je Ferrarijev prvak, a titulu je osvojio 2007. godine, prije 17 godina, dok su titulu konstruktora posljednji put osvojili 2008. godine. Ovo je druga sezona u kojoj će kao šef Ferrari predvoditi Fred Vasseur, koji je lani zamijenio Mattiu Binotta.

- Naš je cilj za ovu godinu bio standardizirati SF-24 kako bismo osigurali iste performanse u svim uvjetima, bez prevelikog utjecaja vanjskih faktora. Čini se kako smo ove godine uspjeli u tom cilju, s obzirom na povratne informacije od Charlesa i Carlosa. Od velike je važnosti da se bolid tako ponaša kako bismo iz njega izvukli najbolje. Čini se kako smo sezonu počeli na desnoj nozi - najavio je Vasseur.

Foto: Hamad I Mohammed

Haas

Kevin Magnussen (31)

Nico Hulkenberg (36)

Očekivanja u Haasu vrlo su skromna nakon što su lani drugi puta u tri sezone završili na samom dnu prvenstva konstruktora. Haas se 2022. uzdignuo u formi kada su na snagu stupila nova tehnička pravila. Ova američka ekipa većinu dijelova na bolidu nabavlja od Ferrarija, koji je sjajno ušao u tu godinu osvajavši utrke. Međutim, forma Ferrarija je potonula u drugom dijelu sezone, pa tako i Haasa, a ništa bolje stanje nije bilo ni lani.

- Ferrari je oduvijek bio vrlo dobar prema nama. U ovoj si priči zajedno s nama od prvog dana, rade nevjerojatne motore, njihov ovjes je ekstremno dobar, koristimo i njihov hardver, radi stvarno dobro, jako nam pomažu. Sram me što ne radimo bolji posao, ali želim iskoristiti dobru opremu koju dosta drugih ekipa nema na raspolaganju - objasnio je vlasnik Haasa.

Haas, kojem nedostaje stručnost, a i ulaganja neambicioznog vlasnika Genea Haasa, nema kapacitete kako bi vlastitim izumima i idejama ubrzati bolid. Stoga će se u novoj sezoni s povećalom pratiti nastupi Haasa, posebno nakon što je šefu Guentheru Steineru uoči početka sezone uručen otkaz. Steiner je vodio Haas u svakoj sezoni otkako je američki konstruktor došao u Formulu 1 2016. godine. Zamijenit će ga Ayao Komatsu, koji je do sada bio tehnički direktor ekipe.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

McLaren

Lando Norris (24)

Oscar Piastri (22)

Drugu uzastopnu godinu McLaren ima najmlađu vozačku postavu na gridu. Predvodi ju Lando Norris, talentirani Britanac koji još uvijek čeka svoju prvu pobjedu u Formuli 1. Norris je prošle godine imao sjajnu sezonu, unatoč vrlo lošem ulasku McLarena u sezonu. Ekipa iz Wokinga napravila je ogromne korake tijekom sezone i razvojem bolida se uključila u borbu za postolja, a Norris je čak u šest navrata osvajao drugo mjesto.

Piastri je lani vozio debitantsku sezonu i nije napravio loš posao, čak je i dva puta osvojio pobjedničko postolje (Japan, Katar) uz pobjedu u sprint utrci u Katru. Naravno. očekivanja će ove sezone od Australca biti nešto veća, ali u McLarenu imaju vjeru u oba vozača. U Wokingu čekaju na titulu skoro pa koliko i u Maranellu. Prvenstvo vozača posljednji je za volanom McLarena osvojio Lewis Hamilton 2008. godine, dok su titulu konstruktora posljednji put osvojili 2007. godine.

- Ekipa je napravila sjajan posao kako bi sve pripremila za novu sezonu. Prijašnjih godina bi se uoči početka sezone dogodile razne situacije. Dobro je što je tako bilo jer smo sada spremniji. Ekipa je u puno, puno boljoj poziciji na početku ove godine nego lani. Vrlo sam uzbuđen što godinu počinjemo u dobroj poziciji, veselim se vidjeti kako možemo razviti stvari jer smo prošle godine u tome napravili sjajan posao - najavio je Norris.

Foto: Hamad I Mohammed

Mercedes

Lewis Hamilton (39)

George Russell (26)

Ova će sezona biti posebna za Mercedes zato što je posljednja sa sedmerostrukim svjetskim prvakom, Lewisom Hamiltonom. Mnogi su sumnjali u Hamiltona i Mercedes prije 12 godina, kada je Britanac najavio kako će otići iz Wokinga i otići u 'srebrne strijele'. I to s dobrim razlogom, Mercedes tada nije bio prvak, dok je McLaren svake godine konkurirao za najbolje rezultate.

Hamilton je u Mercedesu osvojio 82 utrke, 78 pole positiona i 148 postolja u 222 utrke, kao i šest titula svjetskog prvaka. Mercedes je s njime osvojio osam konstruktorskih titula i zajedno su obilježili eru najveće dominacije u povijesti Formule 1. Čini se, ipak, kako je u posljednje dvije godine došlo do zasićenja, što kod Hamiltona, što u Mercedesu. Red Bull je dominirao prethodne dvije godine i to je utjecalo na zadovoljstvo obje strane, ali su 'srebrne strijele' tijekom zime promijenile koncept bolida u odnosu na prošlu godinu, stoga su i ambicije nešto veće u novoj sezoni.

- Kada smrdi, onda smrdi. Ali mislim da su nam posljednje dvije godine bile potrebne kako bi se prilagodili i ponovno kalibrirali u nekim pogledima. Nijedna sportska ekipa nije pobijedila u svakom prvenstvu u kojem se natjecala. To je jednostavno činjenica, mislim da smo mi tu podignuli ljestvicu, a i očekivali smo izazovnija vremena. Upravo se to dogodilo u 2022. i 2023. godini. Zato smo morali promijeniti neke stvari, napredovali smo i veselimo se idućem koraku s W15 bolidom - najavio je šef ekipe Toto Wolff.

Foto: XXSTRINGERXX xxxxx

RB

Daniel Ricciardo (34)

Yuki Tsunoda (23)

Daniel Ricciardo, čovjek s osam pobjeda i 32 postolja u Formuli 1, ponovno je na gridu Formule 1 nakon što mu je AlphaTauri pružila priliku prošlo ljeto umjesto neuvjerljivog Nycka de Vriesa. Ove godine više nema AlphaTaurija, ali jasno, ekipa je samo promijenila ime u Visa Cash App RB F1 Team. RB je skraćenica za Racing Bulls, a ona daje do znanja kako se radi o sestrinskoj ekipi aktualnog prvaka, Red Bulla.

Racing Bullsi služe kao odskočna daska Red Bullu. Nije slučajnost što su veliki Red Bullovi prvaci, Sebastian Vettel i Verstappen, svoje prve kilometre u Formuli 1 vozili upravo u ovoj momčadi (koja je ranijih dana nosila i naziv Toro Rosso). Svoje prve F1 korake u ovoj su momčadi napravili i Alex Albon, Carlos Sainz i Pierre Gasly. Svi su se oni razvijali pod budnim okom Franza Tosta (68), koji je skoro 20 godina obnašao dužnosti šefa ekipe da bi se povukao iz te uloge na kraju prošle godine. Zamijenio ga je Laurent Mekies.

Ricciardo je otišao iz Red Bulla u Renault na kraju 2018. godine, sve s nadom kako će s francuskom ekipom osvojiti titulu prvaka. Formula 1 često je nemilosrdan sport, a bila je i prema Ricciardu, koji u Renaultu, a zatim i u McLarenu, nije pronašao sreću, pa je lani i ostao bez mjesta na gridu. Srećom za Australca, Red Bull mu je pružio novu šansu, ali u 'B timu'.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Red Bull

Max Verstappen (26)

Sergio Perez (34)

Red Bull i Max Verstappen prošle su godine srušili sve rekorde koji su se mogli srušiti i zajedno imali najdominantniju sezonu u povijesti Formule 1. Istaknimo kako Red Bull u cijeloj prošloj godini nije slavio samo na jednoj utrci, onoj u Singapuru, gdje je slavio Ferrarijev Carlos Sainz.

Verstappen je pobijedio u 19 utrka i time debelo srušio vlastiti rekord kojeg je postavio godinu ranije (15 pobjeda), a dvije je pobjede imao i Perez, koji ipak nije bio na razini mlađeg momčadskog kolege. Prema svim očekivanjima, Red Bull je prvi favorit za naslov i u 2024. godini, ali se iza zavjesa dogodila afera u redovima aktualnih prvaka.

Naime, šef ekipe Christian Horner bio je predmet unutarnje istrage Red Bulla, koju je provodio neovisni istražitelj. On je nekoliko dana uoči početka nove sezone Hornera očistio od optužbi za neprimjereno i izuzetno kontrolirajuće ponašanje prema kolegici koja je uručila žalbu protiv prvog čovjeka Red Bulla.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Sauber

Valtteri Bottas (34)

Zhou Guanyu (24)

Treću uzastopnu godinu vozačku postavu Saubera čine duo Bottas - Zhou. Velika je novost, međutim, što je ova ekipa promijenila službeni naziv prije početka nove sezone. Sauberu je istekao višegodišnji partnerski ugovor s Alfom Romeom, koja je sukladno dogovoru bila naslovni sponzor ekipe. Obje su strane odlučile kako je vrijeme za razlaz, posebno s obzirom na to kako će Sauber od 2026. biti partner s Audijem, koji ulazi u sport kao novi proizvođač motora.

Švicarski mediji tvrde kako je Audiju plan otkupiti većinske dionice Saubera kako bi postao vlasnikom ekipe, ali trenutačno njemački automobilski div još nije povukao takav potez. Sauber ove sezone ima dva nova važna sponzora, Stake i Kick.

Foto: Hamad I Mohammed

Williams

Alexander Albon (27)

Logan Sargeant (23)

Williams je jedna od najslavnijih i najpoznatijih ekipa u Formuli 1 s devet konstruktorskih i sedam pojedinačnih titula. Međutim, ovaj je velikan F1 posrnuo u posljednjih 20 godina, a zadnjih je godina i totalno potonuo i pao na samo dno poretka Formule 1.

Međutim, nakon razočaravajuće 2022. Williams se nije našao na tom mjestu i u 2023. godini. Predvođen Alexom Albonom, Williams je napravio konkretne korake i postao ozbiljan igrač u sredini poretka. Prošlu je sezonu Williams završio na sedmom mjestu s 28 osvojenih bodova, najviše od 2017. Većinu tih bodova, čak 27, osvojio je Albon, dok je neiskusni Sargeant, koji je lani bio debitant, muku mučio i često bio daleko od iskusnijeg kolege. Stoga će Amerikanac biti pod povećalom od samog početka nove sezone.

Foto: MIKE SEGAR

Raspored utrka

VN Bahreina (29. veljače - 2. ožujka)

(29. veljače - 2. ožujka) VN Saudijske Arabije (7. do 9. ožujka)

(7. do 9. ožujka) VN Australije (22. do 24. ožujka)

(22. do 24. ožujka) VN Japana (5. do 7. travnja)

(5. do 7. travnja) VN Kine (19. do 21. travnja)

(19. do 21. travnja) VN Miamija (3. do 5. svibnja)

(3. do 5. svibnja) VN Emilije Romagne (17. do 19. svibnja)

(17. do 19. svibnja) VN Monaka (24. do 26. svibnja).

(24. do 26. svibnja). VN Kanade (7. do 9. lipnja)

(7. do 9. lipnja) VN Španjolske (21. do 23. lipnja)

(21. do 23. lipnja) VN Austrije (28. do 30. lipnja)

(28. do 30. lipnja) VN Ujedinjenog Kraljevstva (5. do 7. srpnja)

(5. do 7. srpnja) VN Mađarske (19. do 21. srpnja)

(19. do 21. srpnja) VN Belgije (26. do 28. srpnja)

(26. do 28. srpnja) VN Nizozemske (23. do 25. kolovoza)

(23. do 25. kolovoza) VN Italije (30. kolovoza do 1. rujna)

(30. kolovoza do 1. rujna) VN Azerbajdžana (13. do 15. rujna)

(13. do 15. rujna) VN Singapura (20. do 22. rujna)

(20. do 22. rujna) VN SAD-a (18. do 20. listopada)

(18. do 20. listopada) VN Meksika (25. do 27. listopada)

(25. do 27. listopada) VN Brazila (1. do 3. studenog)

(1. do 3. studenog) VN Las Vegasa (21. do 23. studenog)

(21. do 23. studenog) VN Katra (29. studenog do 1. prosinca)

(29. studenog do 1. prosinca) VN Abu Dhabija (6. do 8. prosinca).

Tko je favorit za naslov?

Aktualni svjetski prvak Max Verstappen veliki je favorit prema kladionicama za obranu titule prvaka i u 2024. godini. Kladionice su na pobjedu Verstappena u novoj sezoni stavile koeficijent 1,20 i on je zapravo jedini vozač na kojeg je koeficijent manji od 10, koliko iznosi tečaj na pobjedu Charlesa Leclerca.

Zanimljivo, Verstappenov momčadski kolega, Sergio Perez, nije ni treći, a ni četvrti favorit za titulu. Prema kladionicama, Lando Norris i Lewis Hamilton su treći najveći favorit za titulu s koeficijentom 15.

Rekordi Formule 1

Najviše utrka - Fernando Alonso (380)

Najmlađi koji je vozio utrku - Max Verstappen (17 godina i 166 dana)

Najstariji koji je vozio utrku - Louis Chiron (55 godina i 292 dana)

Najviše utrka za jednog konstruktora - Lewis Hamilton (182)

Najviše pobjeda - Lewis Hamilton (103)

Najviše pobjeda u postotku - Juan Manuel Fangio (46,15%)

Najviše pobjeda u sezoni - Max Verstappen (19)

Najviše uzastopnih pobjeda - Max Verstappen (10)

Najviše pobjeda u debitantskoj sezoni - Jacques Villanueve i Lewis Hamilton (4)

Najmlađi pobjednik - Max Verstappen (18 godina i 228 dana)

Najstariji pobjednik - Luigi Fagioli (53 godina i 22 dana)

Najviše "pole positiona" - Lewis Hamilton (104)

Gdje gledati F1

Novu sezonu Formule 1 možete pratiti na Sport Klubu.