Veliki Vuga ima nasljednika: Moj Noa može biti poput mene!

Susret je ulazio u samu završnicu, a uz aut liniju u teren se spremao ući Noa Vugrinec (17). Tata Davor, za one mlađe, najbolji je strijelac u povijesti HNL-a. Koliko je zabio? Ha, ‘samo’ 146 golova. Drugi na toj vječnoj listi je Igor Cvitanović, koji je zabio 126 golova.

Sve one koji sumnjaju da jabuka ne pada daleko od stabla Noa je demantirao tek što je ušao. Desnom nogom, poput nekad oca, majstorski je pogodio za slavlje svog Varaždina protiv Osijeka. Neodoljivo je taj potez podsjetio na poteze oca Davora, nogometne ikone, igrača kojeg su svi voljeli.

- Imam li nasljednika? Naravno da imam, bilo kojim se poslom moj sin bavio - rekao je Davor Vugrinec, legenda Varteksa.

Noa se nogometom počeo baviti vrlo rano - već s četiri i pol godine. Započeo je u Školi nogometa Fotex u Nedeljancu, da bi sa sedam godina stigao u NK Varaždin.

Ove sezone kao 17-godišnjak nastupa za juniore NK Varaždina i ujedno je najmlađi u momčadi.

- Momčad je vrhunska. Svi se dobro slažemo. Pravi smo prijatelji na terenu i izvan njega – smije se Noa, kojem otac Davor i djed daju vrijedne savjete.

- Djed je najvatreniji navijač, a veliki navijači su sestre i mama. Otac mi savjetuje da igram brže, s obje noge i da u trenutku kad primam loptu gledam rješenja na terenu - objasnio je 17-godišnjak, koji se najbolje snalazi na poziciji napadača i krilnog veznjaka.

Prezime kao teret

Mladiću su uzori Lionel Messi, Firmino i Eden Hazard, a od malena navija za Barcelonu. Njegov otac Davor ističe da se Noa zasad dobro razvija u nogometnom smislu.

- Talent i znanje posjeduje. Maksimalno je posvećen nogometu i nadam se da će ga ozljede zaobići u ključnim trenucima jer faktor sreće izrazito je važan u nogometnoj karijeri. Pomažem mu maksimalno savjetima, a on sluša i upija - objašnjava stariji Vuga, koji je u 1. HNL postigao 146 golova, a ima 28 nastupa i sedam golova za Vatrene.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, kako se njegov sin Noa nosi s time što mu je otac jedan od najboljih igrača u povijesti varaždinskog nogometa?

- Nije to nikakav pritisak. Naravno znalo se dogoditi da neki ističu da imam protekcije zbog prezimena. Zna biti i zafrkancije na taj račun, ali na to sam se naviknuo. Ne opterećujem se s time, već sam apsolutno posvećen nogometu jer želi da mi to jednog dana bude posao – priča Noa.

Otac ističe da mora biti mentalno jak.

- Prezime je teret, no on mora biti mentalno jak da to breme nadvlada. Uz dobar razvoj, rad i dozu sreće, vjerujem da može doseći razinu na kojoj sam nekad ja igrao - dodao je otac koji je u bogatoj nogometnoj karijeri igrao za Varteks, turski Trabzonspor, talijanske klubove Lecce, Cataniju, Atalantu, Rijeku, Dinamo i Slaven Belupo.

Vuga je heroj Leccea

Dok je igrao za Trabzonspor, bio je miljenik navijača, kao i u Lecceu, gdje je, na neki način, bio mentor Mirku Vučiniću, koji je u Lecce stigao kao klinac. Imao je samo 17 godina, a Vuga je bio miljenik navijača i jedan od najboljih igrača.

- Čim je došao, djelovao je izgubljeno. Bili smo jako dobri prijatelji, mogu reći da sam mu bio nešto kao mentor. Pomogao sam mu savjetima, ali i financijski - ispričao je Vuga.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kad se kasnije prodao u Romu, pa još kasnije u Juventus, obećao je Vugrincu kupiti BMW, u znak zahvalnosti.

U Lecceu je Vugrinec zabio i jedan od najdražih golova u karijeri. Njegov Lecce gostovao je na Meazzi kod Intera, kojeg nikad prije, a i nikad poslije, nije pobijedio u Milanu. Susret je završio 1-0 za Lecce, a jedini gol, pogađate, zabio je Vuga. Taj gol će zauvijek pamtiti.

- Dan prije utakmice umro mi je djed. Stoga mi ta utakmica i taj gol stoje upisani duboko u srcu - rekao je Vugrinec.

Tim golom i tom pobjedom Lecce je uspjelo izboriti ostanak u ligi, a Vugrinec je slavljen kao heroj Leccea.

Talent je 10 posto

Sljedeće godine Lecce je ispao, a Vuga je prešao u Atalantu. Kasnije je osvojio trofeje s Rijekom, Dinamo, igrao je za reprezentaciju Hrvatske, zabijao sjajne golove... Uglavnom, Vuga je bio vrhunski igrač. A takav bi mogao biti i sin Noa.

- Trebam poboljšati prvi korak s loptom i udarac lijevom nogom. Svjestan sam da je talent samo 10, a rad 90 posto – zaključio je Noa Vugrinec, sin velikog Vuge.