<p>Milan prije i poslije <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong>? Pa razlika nebo i zemlja. Šveđanin je preporodio talijanskog velikana koji se godinama provlačio u prosječnosti talijanskog nogometa.</p><p>I u 39 godini dominira na terenu i trpa u Serie A kao nekada, a uz to je sa svojim nevjerojatnim samopouzdanjem i mentalitetom oživio i druge igrače. Svi su za jednu razinu bolji nego prije, a to se lako da provjeriti tako što zavirite u njihove rezultate ili jednostavno pogledate utakmicu. Sve će vam biti jasno.</p><p>Milan nakon sedam kola drži prvo mjesto sa 17 bodova, a Ibra je najbolji strijelac prvenstva s osam golova! I to u 39. godini! Zlatan dobro zna koliko je za rezultate važna kemija u momčadi i poštovanje između igrača. U ovome trenutku atmosfera je sjajna, a kako bi bila još bolja, pobrinuo se švedski napadač.</p><p>Sony je u Europi u četvrtak pustio u prodaju PS5, a Ibrahimović je bio jedan od aktivnijih kupaca. On je svakom igraču Milana kupio po jedan primjerak ove popularne konzole, a to su potvrdili i neki od njih koji su fotografiju uređaja objavili na Instagramu. </p><p>Većina od njih zarađuje po nekoliko milijuna eura godišnje i sami sebi bi mogli kupiti dvadesetak komada. No nije bit u novcu, već je bit u Ibrahimovićevoj gesti kojom je oduševio suigrače. Htio ih je razveseliti i dati im do znanja da vjeruje u njih, a kada veličina poput njega i lider momčadi napravi ovako nešto. Atmosfera jednostavno ne može biti loša, a suigrači će gristi sve više na treninzima i utakmicama.</p><p>Jedan od onih koji će uživati u novom poklonu je i hrvatski reprezentativac Ante Rebić koji je nedavno završeni reprezentativni ciklus propustio zbog ozljede ramena...</p>