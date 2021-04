Dinamo je odradio i posljednji trening prije uzvratnog dvoboja četvrtfinala Europske lige protiv Villarreala, a čini se kako Damir Krznar za sutrašnju utakmicu sprema velika iznenađenja. Zagrepčani bi mogli zaigrati čak i s tri braniča u posljednjoj liniji, a od prve minute bi se na terenu potpuno iznenađujuće mogao naći i Bruno Petković.

Da, u Maksimiru su posljednjih dana trenirali i tu, 3-4-1-2 formaciju, a u toj bi priči na klupi završio Kristijan Jakić. Dinamo bi tako u zadnjoj liniji zaigrao s Lauritsenom, Theophileom i Perićem, visoko bi na bokovima bili Ristovski i Gvardiol, u centrali terena Ademi i Ivanušec, Majer bi pak djelovao kao polušpica, a u vrhu napada Petković i Oršić.

No, to sve može biti i "duda varalica", Damir Krznar je sa svojim suradnicima isprobao nekoliko različitih taktika. I javno, na press-konferenciji rekao kako bi Dinamo "mogao izgledati dosta slično kao u prvoj utakmici protiv Villarreala". Tako da postoji i mogućnost da "plavi" zaigraju i u nešto očekivanijem 4-2-3-1 sistemu.

I tu bi naravno na golu bio Livaković, ispred njega Ristovski, Lauritsen, Theophile i Gvardiol, u veznoj liniji Ademi i Jakić, na pozicijama polušpice Ivanušec, Majer i Oršić, a u vrhu napada opet - Bruno Petković. Izgleda kako u stožeru Zagrepčana vjeruju u Brunu Petkovića, nadaju se kako bi on mogao odraditi (maksimalno) jedno poluvrijeme, a Dinamo bi tu pokušao iznenaditi Španjolce.

Damir Krznar još niti svojim igračima nije najavio sastav za Španjolce, ovo su tek formacije koje je trener Dinama posljednjih dana isprobavao na treninzima. Još početkom tjedna u Maksimiru su trenirali i nešto ofenzivniji 4-3-3 sustav igre, no to bi ipak trebala biti opcija koju bi stručni stožer Dinama trebao potegnuti u završnici utakmice, ako im rezultat u tim trenucima ne ide po planu...

Najzanimljivije je pitanje Brune Petkovića. O njemu smo posljednjih dana slušali samo pozitivne priče, hrvatski reprezentativac je trenirao "kao nikad do sada", on se svim silama, bez obzira na probleme s ramenom, želi suprotstaviti Villarrealu. No, "zeleno svjetlo" za njegov nastup morat će dati liječnička služba...

Potencijalni sastavi

Dinamo (3-5-2): Livaković - Lauritsen, Theophile, Perić - Ristovski, Ademi, Ivanušec, Gvardiol - Majer - Petković, Oršić.

Dinamo (4-2-3-1): Livaković - Ristovski, Lauritsen, Theophile, Gvardiol - Ademi, Jakić - Ivanušec, Majer, Oršić - Petković.