Paulo Obradović (35) vraća se u hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju! Tako glasi najveća, najvažnija i najintrigantnija vijest koju je novinarima na medijskoj konferenciji ispred bazena Mladosti otkrio izbornik Ivica Tucak, a sve uoči početka akcije Tokio.

Zapravo, Tucak je potvrdio ono što se već neko vrijeme provlačilo po vaterpolskim krugovima, da će popularni Medo opet obući kockastu kapicu. Izbornik je s njim inicijalne razgovore obavio još dok su bile olimpijske kvalifikacije u veljači u Rotterdamu, stavio ga na širi popis koji je prije nekoliko tjedana morao biti odaslan prema Fini, no još uvijek nije imao Medino konačno "da". Do prije nekoliko dana kada je, nakon podužeg razmišljanja, pristao staviti se na raspolaganje reprezentaciji i u 36. godini proći sve što nose pripreme za takav turnir. Torturu!

Prošlo je više od pet godina od zadnje njegove utakmice za reprezentaciju. Sjećate se sigurno i zašto jer jedno "mirno" okupljanje pretvorilo se u pravu neveru uoči Olimpijskih igara u Riju. Obradović, Sandro Sukno i Fran Paškvalin nisu se pojavili na zakazanim aktivnostima, a Tucak je svu trojicu potjerao iz reprezentacije dodavši kako "toj trojici nije prvi put". Sukno se već dan poslije javno ispričao, Tucak ga je vratio u reprezentaciju, međutim, Obradović nije učinio isto. Tada su njihovi odnosi posve zahladnjeli, najviše na štetu hrvatske reprezentacije koja je ostala bez igrača koji jednim potezom rješava utakmice, k tome, baš na vrhuncu karijere.

Pet godina kasnije, eto, Obradović i Tucak našli su zajednički jezik, što će, bez pogovora, ojačati našu reprezentaciju iako tijelo više kao nekad ne sluša dokapetana Juga, a zbog čega je i razmišljao o završetku karijere, štoviše, već se upustio i u trenerske vode s Jugovim klincima. Obradović može pomoći prije svega svojim topom od udarca koji otvara svaku obranu, onda i kao branič, kako ga je Tucak i zamislio, pa onda i ulascima kao centar. Bilo to po pet, deset minuta, značit će Tucku u situaciji kada u zapisniku na olimpijskom turniru umjesto 13 igrača može biti 12.

- Ono što se dogodilo, stavili smo po strani. Meni kao izborniku, ali i cijeloj reprezentaciji, trebaju najbolji igrači. Rekao sam već da će za Hrvatsku igrati svi oni s hrvatskom putovnicom i koji su to ponašanjem zaslužili. Sjeo sam s Paulom, mislim da je on tada naučio lekciju. Ima motivaciju i on nam kao polivalentan igrač može pomoći tu gdje smo tanki. Zadovoljan sam što smo se dogovorili i što se vratio - rekao je Tucak.

Naravno, Obradović bi trebao imati sigurno mjesto među putnicima jer jedan 35-godišnjak definitivno se ne vraća da bi odradio pripreme duge mjesec i pol dana pa - otpao. Naravno, ne promijeni li to nekakva ozljeda.

- Nadamo se da će nas zaobići. U Zagrebu smo do 6. lipnja pa nastavljamo u Rijeci do 18., a ondje će nam se 10. priključiti i igrači koji igraju na završnici Lige prvaka. Potom 20. idemo u Šibenik gdje ćemo 25. i 26. odigrati dvije utakmice s Mađarima. Vraćamo se u Zagreb i 30. putujemo u Budimpeštu na turnir s domaćinima, Španjolskom i Rusijom. Opet slijedi razdoblje u Rijeci odakle 8. srpnja putujemo u Cagliari na novi turnir s Italijom, Japanom i Rusijom. Potom su igrači slobodni do 14., a 19. putujemo u Tokio gdje ćemo još sparirati s Talijanima. Htjeli smo u Osaku, no to je bilo prekomplicirano. Već u Šibeniku planiram skratiti popis na 18-19 igrača, a potom nakon turnira u Cagliariju i objaviti konačan za OI. Hoće li to biti jedan ili dva golmana, to ću još odlučiti.

Ondje, naravno, kada je Hrvatska u pitanju, ambicije su uvijek najviše.

- Nikad nismo bombastično najavljivali ništa, ali imamo ogroman motiv, atmosferu. Prošli smo ono što nas čeka u Rotterdamu i mislim da nam to može biti plus u odnosu na ostale. Prve tri utakmice protiv Kazahstana, Australije i Crne Gore znače nam najviše jer s tri pobjede već smo u četvrtfinalu. A za medalju ima deset kandidata, od Japana, SAD-a, Grčke i ostalih najboljih, šanse nemaju tek JAR i Kazahstan.

Ima i još jedan povratnik u reprezentaciju uz Obradovića, ali u drugoj ulozi. S "Barakudama" je opet Frano Vićan, sada kao dio stožera koji će biti zadužen za golmane.

- Prihvatio je moj poziv da nam da ruku, radi kao trener u Mladosti i pomoći će Pezelju koji je nominalno prvi trener golmana. Ne samo time, već i ljudski.

Popis za pripreme - 23 igrača:

Golmani: Marko Bijač, Toni Popadić, Ivan Marcelić, Marin Šparada

Centri: Luka Lončar, Josip Vrlić, Luka Lozina, Lovro Paparić

Braniči: Andro Bušlje, Hrvoje Benić, Rino Burić, Marko Macan, Andrija Bašić, Paulo Obradović

Vanjski: Zvonimir Butić, Lovre Miloš, Maro Joković, Javier Garcia, Ante Vukičević, Franko Lazić, Luka Bukić, Ante Visković, Loren Fatović