Veliko priznanje: Edin Julardžija i Karrica su u elitnom društvu...

Dinamo je prošle sezone došao do četvrtfinala juniorske Lige prvaka. Ispao je u četvrtfinalu od Benfice, a čak su dva igrača zagrebačkog kluba završila među dvadeset najboljih završnog turnira

<p><strong>Dinamo</strong> je prošle sezone došao do četvrtfinala juniorske Lige prvaka. Ta se utakmica trebala igrati u Zagrebu, ali je odgođena zbog korona virusa i na kraju se igrala u Nyonu. Benfica je pobijedila Zagrepčane 3-1, ali svejedno je i četvrtfinale bio veliki uspjeh juniora iz Maksimira.</p><p>U Maksimiru ponosno ističu kako su<strong> Bernard Karrica </strong>i <strong>Edin Julardžija </strong>završili u najboljoj momčadi završnog turnira u Nyonu. Naravno, radi se u Uefinom izboru.</p><p>Među dvadeset najboljih igrača završnog turnira su i članovi Reala, Intera, Benfice. Dakle, probrano društvo.</p><p>- Stvarno je lijep osjećaj biti u odabranom društvu, jako sam sretan i ponosan. To je veliko priznanje, dobiti mjesto među najboljih 20 igrača turnira. Sigurno da mi je to poticaj za dalje. Treba nastaviti raditi i truditi se jer je to neophodno za uspjeh - rekao je Edin Julardžija za službenu stranicu kluba, a Bernard Karrica je uz ovo, dobio i još jedno priznanje.</p><p>Njegov gol protiv Benfice, na asistenciju Julardžije, izabran je za drugi najljepši pogodak završnog turnira u Nyonu.</p><p>- Prije svega to je velika čast za mene, govorimo o najboljih 20 igrača cijelog turnira. Uz ovo iznimno priznanje za drugi najljepši gol i to u konkurenciji niza atraktivnih golova i akcija na cijelom turniru. Vjerujem da ćemo u idućoj sezoni pokazati dobru igru i da ćemo ostvariti još veći uspjeh - rekao je Karrica.</p>