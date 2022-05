Veliko priznanje za 'vatrenog': Brozović najbolji veznjak Italije

Kod njega nećete vidjeti neki čarobni dribling ili atraktivan potez od kojeg ćete pasti na stražnjicu. Možda neće zabijati svaku utakmicu i donositi pobjede, ali on je jedan od onih bez kojeg klubovi ne mogu. Dirigent koji upravlja orkestrom. Nekad izgleda kao da može igrati tri utakmice u komadu, a kada je lopta kod njega u nogama, kao da je u sefu.

Marcelo Brozović (29) prošle sezone bio je jedan od najvažnijih kotačića Intera u osvajanju Serie A, ove sezone kompletirao je sve trofeje u Italiji osvajanjem Superkupa te Kupa, a dva dana uoči kola koje će nam donijeti prvaka Italije, dobio je i najveće individualno priznanje u karijeri.

Serie A objavila je individualna priznanja za ovu sezonu, a Marcelo je proglašen najboljim veznjakom lige! Najbolji napadač je Ciro Immobile, najbolji stoper Bremer iz Torina, dok je titula najboljeg golmana pripala Mikeu Maignanu iz Milana.

Nije nikakva tajna da Inter ima najbolji vezni red u Italiji predvođen Brozom, Barellom i Hakanom Calhanogluom. A upravo dirigent te moćne sredine je hrvatski reprezentativac koji je konačno dobio priznanje za sjajne partije koje godinama pruža u dresu Intera.

Nagrade su dodijelili na temelju analize podataka koju radi Stats Perform. Program analizira pozicioniranje igrača za vrijeme utakmice, pokrivanje terena, utjecaj na igru. A njegov utjecaj na Inter je ogroman.

On je jedan od onih od kojeg sve počinje. Duge lopte, razigravanje suigrača, promjena strana. To ne možete naučiti. S tim se rodite. Koliko samo obavi 'nevidljivog' i prljavog posla na sredini terena, pravovremenog uklizavanja, destrukcije...

Brozović je ove sezone u Serie A odigrao 34 utakmice, baš sve od prve minute, te je zabio dva gola uz jednu asistenciju. Uz Ivana Perišića i Lautara Martineza, jedan je od onih koji vuče Inter u borbi za naslov.

Bez svog dirigenta skoro su ostali na kraju sezone. Isticao mu je ugovor, pregovarali su, ali nisu mogli pronaći zajednički jezik. Za to vrijeme su bilo osluškivali brojni velikani poput Liverpoola koji su htjeli dovesti Broza. Ipak, prije dva mjeseca potpisao je do 2026. godine te će za to vrijeme zaraditi 60 milijuna eura.

Novo priznanje tako je stiglo u Marcelove vitrine, ali sigurno bi bio zadovoljniji kada bi u njima zasjao još jedan Scudetto.

Posljednje kolo Serie A u nedjelju donosi nam dramu i neizvjesnost. Milan ima dva boda više od Intera, a tko će se ove sezone okititi Scudettom, doznat ćemo u nedjelju od 18 sati kada Inter dočekuje Sampdoriju. U isto vrijeme Rossoneri gostuju kod Sassuola.

Milan ima sve u svojim rukama. Za naslov prvaka dovoljan mu je i bod jer u slučaju istog broja bodova gleda se međusobni omjer, a crveno-crni su tu bolji. Ukratko, Inter mora pobijediti i nadati se da će Sassuolo srušiti njihovog mrskog rivala te im donijeti titulu.

