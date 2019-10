Veliko srce Sare: Kolak mladim atletičarima donirala opremu

Iznimno smo ponosi kada vidimo da u klubu imamo dobre natjecatelje, ali prije svega ljude velikog srca koji su uvijek spremni pomoći. Jedna od njih jest i naša Sara Kolak, koja je našim mladim atletičarima donirala vrijednu opremu da bi im olakšala treniranje i pomogla na putu ostvarenja svojih snova, pohvalili su se iz Atletskog kluba Kvarner.

Olimpijska prvakinja u bacanju koplja riječki je klub obogatila za uvijek itekako dobrodošle atletske rekvizite koji će barem malo olakšati djeci i ostalim članovima treniranje.

- Jako mi je drago kad mogu pomoći mladim naraštajima u njihovom atletskom odrastanju. I sama jako dobro znam što znači imati podršku, a ja sam, na svu sreću, članica kluba koji me prati od samih mojih početaka i uvijek mi daje dodatni vjetar u leđa Upravo me ta podrška i motivira da i dalje dajem sve od sebe i budem uspješna u onome što najviše volim, a to je bacanje koplja - poručila je Kolak.

- U zadnje vrijeme nisam toliko često na Kantridi, ali kad god dođem, rado se družim s ostalim atletičarima, pogotovo onim mlađima. Oni su moji najveći navijači, što su i pokazali svojim video uratkom prije mojeg nastupa u finalu Svjetskog prvenstva u Dohi. Ova donacija moja zahvala je njima, ali i poticaj da i dalje marljivo treniraju jer je to jedini način da ostvare sve svoje sportske ciljeve.