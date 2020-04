Velikodušni Brady: Donirao je 750.000 $ gladnim obiteljima!

Najuspješniji igrač američkog nogometa u povijesti Tom Brady i njegova supruga, brazilski supermodel Gisele Bundchen, donirali su 750 tisuća obroka za najsiromašnije obitelji u njihovoj novoj sredini u gradu Tampi.

- Želimo dobrodošlicu Tomu Bradyju, Gisele Bundchen i njihovoj obitelji te im zahvaljujemo na donaciji za #StandwithFTB kojom su omogućili 750 tisuća obroka za djecu, obitelji i naše starije članove - objavila je udruga Feeding Tampa Bay.

We welcome @TomBrady, @giseleofficial and their family to our community and thank them as they #StandwithFTB by providing 750,000 meals to support our children, families and seniors throughout the 10 - county region that we serve.



