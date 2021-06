Prije početka Roland Garrosa, japanska tenisačica Naomi Osaka (23) najavila je da zbog problema sa psihičkim zdravljem neće prisustvovati konferencijama za medije zbog čega ju je Vijeće turnira kaznilo s 15.000 dolara te su joj prijetili s izbacivanjem.

POGLEDAJTE VIDEO: Naomi Osaka

Osaka je u konačnici sama napustila turnir, a podršku su joj pružili brojni kolege, prijatelji i ljudi iz svijeta sporta.

Američka tenisačica Venus Williams komentirala je njezinu situacija rekavši da je sasvim normalno da neki igrači teško govore o igri nakon mečeva. Venus je ponudila vrlo zanimljiv odgovor na novinarsko pitanje o tome kako se ona borila s nelagodnim pitanjima tijekom bogate karijere.

- Ja sam se s tim nosila tako što sam u svakom trenutku bila svjesna da ta osoba koja je postavila to pitanje ne može i nikad neće moći igrati tenis tako dobro kao što ga ja igram. Iz tog razloga me nikad nije bilo briga što vi pišete, nikad me to nije moglo izbaciti iz takta. No nismo svi isti i neki se s tim stvarima drukčije nose - odgovorila je Venus.

Naime, Osaka problema s depresijom ima još od kad je osvojila prvi Grand Slam naslov na US Openu 2018. godine kada joj je razgovor s medijima pokrenuo tjeskobu.

- Nikad nisam željela biti distrakcija. Svatko tko me poznaje zna da sam introvert i onaj tko me gleda na turnirima može vidjeti da često nosim slušalice jer mi to pomaže prigušiti socijalnu anksioznost - objasnila je Japanka u ponedjeljak kada je najavila povlačenje s turnira.