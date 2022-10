VIDEO Verstappen prvak u kišnom kaosu Suzuke! Vozači bijesni: Mogli smo poginuti

Max Verstappen (25) obranio je naslov svjetskog prvaka Formule 1! Nizozemac je do drugog uzastopnog stigao pobijedivši na skraćenoj Velikoj nagradi Japana koju je obilježila velika kiša i prekidi te potpuna konfuzija nakon kazne Charlesu Leclercu, a samo srećom, ne i teže posljedice...

Kroz cilj je kao drugi prošao spomenuti Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio Meksikanac Sergio Perez u Red Bullu. Ali Leclerc, drugi u ukupnom poretku, na kraju je dobio kaznu i izgubio jedno mjesto u korist Pereza koji je za pobjednikom kasnio 27 sekundi. Ta je promjena omogućila Verstappenu naslov, kao i 2021., nakon vrlo konfuznog završetka utrke, poslije kojeg Nizozemac tog nije bio ni svjestan.

Foto: ISSEI KATO

Reakciju Verstappena možete pogledati OVDJE.

Velika nagrada Japana prekinuta je nakon trećeg kruga zbog jake kiše koja je na stazi stvorila nemoguće uvjete za vožnju kada se Ferrarijev Sainz sudario sa zaštitnom ogradom, a odustajanje Alexa Albona dovelo je do izlaska sigurnosnog automobila na stazu da bi zatim utrka bila prekinuta crvenim zastavama. Nastavila se nakon otprilike dva sata i vozači su odvozili svega 28 krugova od originalnih 53.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Utrka je počela u 7 sati po srednjeuropskom vremenu (14 po lokalnom), a ponovni start je bio u 14.23 (9.23 po srednjeuropskom vremenu), nakon što je staza testirana iza sigurnosnog vozila. Na stazi se u jednom trenutku, u zadnjem krugu prije prekida, stvorio kamion s dizalicom, za što vozači nisu znali. Pierre Gasly je na to poludio:

- Mogao sam poginuti!

Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Foto: ISSEI KATO

Kasnije, po jakoj kiši, organizatori su najprije planirali izvesti novi start, ali je dva puta odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Međutim, zbog vremenskog ograničenja (utrku moraju odvoziti za najviše tri sata) nije bilo vremena za odvoziti sve planirane krugove pa su vozači odradili spomenutih 28 krugova.

Zbog skraćene utrke nisu podijeljeni puni bodovi vozačima, stoga je odmah nakon utrke izgledalo da je odluka o prvaku odgođena do iduće utrke koja će se za 14 dana voziti u SAD-u. Međutim, kazna Leclercu to je promijenila i Verstappen je ipak stigao do drugog uzastopnog naslova četiri utrke prije kraja sezone.

Foto: ISSEI KATO

