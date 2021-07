Formula 1 prvi je put u svojoj povijesti za kvalifikacije izvela takozvanu 'sprint-utrku', a pobjednik iste bio je Max Verstappen.

Taj princip kvalifikacija temelji se na utrci koja se, međutim, sastoji od znatno manjeg broja krugova nego što je to u pravoj utrci pa se tako na Silverstoneu vozilo tek 17 krugova.

Na samom početku odmah je na vrh izbio Max Verstappen. Verstappen je prije samog starta uspio zapaliti lijevu kočnicu, no to mu se isplatilo jer je u utrku uletio munjevito! Iza njega je bio Lewis Hamilton. Kako su krugovi išli, Nizozemac je malo po malo povećavao prednost, no onda se na samom kraju Britanac počeo vraćati. Nekoliko krugova prije kraja imao je najbrži krug, no jednostavno nije mogao izvesti čudo. U razgovoru sa svojim timom žalio se na bolid:

- Dajem sve od sebe, možete li mi stvoriti malo više snage?

No ipak, tu se nije moglo ništa, a Verstappen je utrku završio kao prvi te će u nedjelju imati prvo startno mjesto. Nakon pobjede bio je prilično smiren i samo je zaključio:

- Ovo je bilo dobro.

Iza Verstappena i Hamiltona na trećem mjestu se našap Valtteri Bottas, a onda su redom išli: Leclerc, Norris, Ricciardo, Alonso, Vettel, Russell i Ocon.

Uz prvo mjesto na utrci, Verstappen je zaradio i tri boda u ukupnom poretku. Hamilton dva, a Bottas jedan.