Verstappen startao deveti pa čudesno slavio u Miamiju!

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je Velike nagrade Miamija, pete utrke sezone Formule 1, premda je startao s devete pozicije.

Dominacija bolida Red Bulla nastavila se i u Miamiju. U petoj utrci sezone piloti Red Bulla ostvarili su i petu pobjedu.

Za aktualnog svjetskog prvaka i vodećeg u ukupnom poretku bila je to treća pobjeda ove sezone, dok je njegov momčadski kolega Meksikanac Sergio Perez slavio na preostale dvije utrke.

Foto: Daniele Marangoni/LiveMedia / ipa-agency.net

Verstappen je do svoje 38. pobjede u karijeri stigao nakon što je startao s devete pozicije. Drugi je bio Perez sa 5.38 sekundi zaostatka, dok je treće mjesto osvojio Španjolac Fernando Alonso u Aston Martinu sa 26.3 sekunde zaostatka. Četvrti je bio Britanac George Russell u Mercedesu (+33.2), peti je Španjolac Carlos Sainz u Ferrariju (+42.5), dok je Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu je završio šesti (+51.2).

U uličnoj utrci koja se vozila oko NFL stadiona momčadi Miami Dolphins, Perez je u subotu osvojio najbolje startno mjesto u kvalifikacijama, dok je Verstappen bio tek deveti. Perez je zadržao je prvo mjesto bez problema, a Alonso i Sainz su također uspjeli ostati na drugoj i trećoj poziciji.

Neumoljivi Verstappen do treće pobjede

Verstappen se polako probijao prema vrhu, četvrti je bio već nakon devet krugova. Drugu poziciju je zauzeo u 15. krugu, a zatim je preuzeo vodstvo u 21. krugu, no ispred njega je bio ulazak u boks. Verstappen je konačno stao na vrh u 47. od 57 krugova i više ga nije napuštao.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Do kraja utrke nije bilo promjena na vrhu i Verstappen uvjerljivo pobijedio ispred svog momčadskog kolege Pereza, dok je Alonso došao do još jednog pobjedničkog postolja.

- Bila je to dobra utrka, izbjegao sam probleme na početku i potom imao čistu utrku. Mogao sam dugo ostati vani na tvrdim gumama, i to je ono što je činilo razliku. Na kraju sam uspio prestići Pereza i jako sam sretan s ovom pobjedom. Jučer je bilo previše problema, no ova pobjeda je vrlo zadovoljavajuća - kazao je Nizozemac koji je u Miamiju slavio i prošle godine.

Verstappenu je na zasluženom slavlju čestitao i Perez.

- Dao sam sve od sebe, no bila je to zaslužena Verstappenova pobjeda. Mislim da su gume u početku bile jako loše, lošije od očekivanog. Moram analizirati što je pošlo po zlu - dodao je Perez.

Foto: Chandan Khanna/REUTERS

Za Španjolca Alonsa ovo je bilo četvrto postolje ove sezone, te čak 102. u karijeri. Sva četiri puta je bio treći.

- Bolid je bio nevjerojatan, bila je to pomalo usamljena utrka. Očekivali smo jači otpor, ali Ferrariji su danas bili lošiji od očekivanog. Nadamo se da možemo ovako nastaviti. Želimo više, barem drugo mjesto, možda Monaco, možda Barcelona imamo mogućnost - naglasio je bivši dvostruki svjetski prvak.

U ukupnom poretku Svjetskog prvenstva vodi Verstappensa 119 bodova, drugi je Perez sa 105 bodova, dok Alonso na trećem mjestu ima 75 bodova.

U poretku konstruktora uvjerljivo vodi Red Bull (224) ispred Aston Martina (102) i Mercedesa (96).

Iduća utrka je VN Emilia Romagna u Imoli 21. svibnja.

