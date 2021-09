Lider Svjetskog prvenstva formule 1, Nizozemac Max Verstappen kažnjen je s oduzimanjem tri mjesta na VN Rusije nakon što je proglašen krivim za sudar s Lewisom Hamiltonom u 26. krugu VN Italije.

Australac Daniel Ricciardo u McLarenu pobjednik je današnje Velike nagrade Italije u Monzi, 14. utrke svjetskog prvenstva formule 1 koju je obilježio sudar Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona.

Do sudara je došlo u 26. krugu u jednom od zavoja, kada se nakon njihova kontakta Verstappenov bolid doslovno 'popeo' na Hamiltona i njegov Mercedes.

- Pomaknuo sam se da mu ostavim prostora za širinu bolida, a odjednom je bio na meni. Nije želio popustiti - kazao je Hamilton.

Suci su saslušali oba vozača i predstavnike ekipa, pregledali videomaterijale i utvrdili da je bolid 33 (Verstappen) bio dominantno kriv za sudar s bolidom 44 (Hamilton) u zavoju broj 2.

Verstappen će tako u sljedećoj utrci, VN Rusije u Sočiju, startati s tri mjesta slabije pozicije od one koju izbori u kvalifikacijama. Osim toga, dobio je dva kaznena boda u dozvoli.

- Morao sam otići na zelenu površinu da bih izbjegao kontakt i krenuo sam s vanjske strane. Naravno, on me pritiskao, htio sam se utrkivati. Natjerao me da odem preko rubnjaka i zato je došlo do kontakta - pravdao se Max.

Pobjeda je pripala Ricciardu koji je ostvario osmu pobjedu u karijeri, pri čemu prvu u bolidu McLarena, a zanimljivo bila je ovo prva pobjeda za McLaren nakon 3.213 dana.

Sjajan vikend britanske momčadi upotpunio je Lando Norris osvojivši drugo mjesto, dok je treći bio Finac Valtteri Bottas (Mercedes).

Bila je to tek treća od 13 utrka ove sezone u kojoj nije slavio Verstappen ili Hamilton. U preostale dvije pobijedili su Sergio Perez (VN Azerbajdžana) i Esteban Ocon (VN Mađarske).

Nizozemac je zadržao prednost u ukupnom poretku sa 226,5 bodova u odnosu na Hamiltona koji ima 221,5 bod. Treći je Bottas sa 141 bodom, a zatim slijede Norris (132), Perez (118)... Iduća utrka je 26. rujna, Velika nagrada Rusije u Sočiju.