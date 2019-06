Veseli Sneijder: Napio se pa plesao po krovu automobila

Nizozemac Wesley Sneijder (35) u svoje vrijeme je bio jedan od najboljih veznjaka svijeta, a mnogi smatraju kako je upravo on zaslužio Zlatnu loptu 2010. godine. Prošle godine se umirovio od reprezentacije, a trenutačno se nalazi na odmoru i pokazao je svima kako to izgleda kada popije koju čašu više.

Naime, nizozemska policija uhitila je bivšeg nizozemskog reprezentativca u Utrechtu nakon što su ga uhvatili kako u pijanom stanju pleše po krovu automobila koji je u vlasništvu njegovog susjeda.

Ex-Galatasaray footballer Wesley Sneijder was detained after a party in the Netherlands. He climbed on a car while he was drunk and will pay €6M in damages 👀 pic.twitter.com/Emliqxg141