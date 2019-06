Vettel preko timskog radija: Pa čovječe, kradu nam pobjedu...

Lewis Hamilton je po sedmi puta osvojio Veliku Nagradu Kanade nakon što su suci odlučili dati pet sekundi vremenske kazne Sebastianu Vettelu zbog nesigurnog vraćanja na stazu nakon što je prošao kroz zavoje 3 i 4. Treći je bio Charles Leclerc.

Mirnu utrku bez previše turbulencija obilježio je dvoboj Hamiltona i Vettela. Vettel je većinu utrke vodio i mirno držao prvu poziciju. No, u 48. krugu je izletio sa staze nakon što je previše jahao pasicu pa ga je zanijelo i izbacilo na travu. Vratio se tik ispred Hamiltona, koji je za malo izbjegao sudar.

Suci su odlučili istražiti Vettelovo riskantno vraćanje i dobio je pet sekundi kazne zbog nesigurnog vraćanja na stazu te forsiranja drugog bolida van nje! Bila je to pomalo neočekivana kazna jer Vettel nije imao previše izbora kamo poći.

Foto: HOCH ZWEI/DPA/PIXSELL

Još na stazi Vettel je znao da će biti problema s tim vraćanjem na stazu, a kad je saznao kaznu bijesan je ušao u komunikaciju sa svojim timom na radiju.

- Voziš po travi, a onda se vratiš na stazu i imaš sjajan grip - kazao je sarkastično Sebastian pa dodao:

- Gdje sam, dovraga, trebao ići? Imao sam travu na svojim kotačima, njegova je pogreška što me je išao zatvarati. Da je otišao s unutarnje strane, prošao bi me - dodao je Nijemac na što su mu iz tima odgovorili da ostane fokusiran te da ima još deset krugova do kraja utrke.

- Fokusiraj se Sebastian - poručili su mu iz Ferrarija.

- Fokusiran sam, ali kradu nam pobjedu pred očima! - ludio je njemački vozač.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Na koncu je kroz ciljnu ravninu prošao kao prvi, no zbog kazne od pet sekundi ukupni pobjednik bio je Hamilton. I ono što misli o cijeloj situaciji pokazao je nakon utrke kada je premjestio pobjednički znak ispred svojeg.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Vettel je nakon utrke odmah odjurio do sudaca bijesan kao ris tražeći pojašnjenje za kaznu. Suci su ostali pri svojoj odluci i Nijemac se morao zadovoljiti drugim mjestom.