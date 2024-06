Veznjak Barce obnovio ozljedu pred Euro, izbornik bijesan: 'Oni su riskirali, a plaća Nizozemska'

Pretrage su pokazale da ozlijeđeni gležanj Frenkieja de Jonga (27) još nije dovoljno jak, priopćio je Nizozemski nogometni savez nakon pobjede u prijateljskoj utakmici protiv Islanda (4-0) u Rotterdamu. De Jong će se sada vratiti u Španjolsku kako bi se pripremio za sljedeću sezonu sa Barcelonom.

- Moram paziti da ozljeda ne postane kronična i ne želim na operaciju - rekao je 27-godišnji De Jong prije nekoliko dana.

Koeman je također u problemu zbog ozljede drugog veznjaka, Teuna Koopmeinersa (26), koji je ozlijedio prepone tijekom zagrijavanja u ponedjeljak navečer. Nizozemski izbornik bio je pesimističan oko sudjelovanja igrača Atalante iz Bergama na Euru.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu

- To nije dobar znak. Napravit ćemo neke pretrage i onda ćemo vidjeti što će se dogoditi - rekao je pa se osvrnuo i na Barcelonu koja nije zaliječila gležanj De Jonga:

FILE PHOTO: Euro 2024 Qualifier - Group B - Republic of Ireland v Netherlands | Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

- On ima povijest s ozljedom gležnja, a klub je riskirao s njim bez obzira na to. Dakle, Barcelona je riskirala, to plaća Nizozemska - rekao je nizozemski izbornik.

Nizozemska je na EURU koje počinje u petak u skupini E s Poljskom, Francuskom i Austrijom.