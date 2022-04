Veznjak Cityja: Modrić? Pa on je još uvijek čarobnjak. A njegova vanjska... Ostao sam bez teksta

Manchester City - Real Madrid. Gigant na giganta u polufinalu Lige prvaka. U utorak se na Etihadu (21:00) igra prva utakmica, a pita li se kladionice, Madriđani se tretiraju kao da šanse sutra nemaju (1,45 na City, 6,50 na Real).

No, kada igrate protiv najtrofejnijeg europskog kolektiva, respekt može i smije biti samo maksimalan. A pogotovo kada isti ima u svojim redovima Luku Modrića.

- Luka je još uvijek čarobnjak - epitete je prema hrvatskom kapetanu sipao veznjak Cityja Ilkay Gündogan.

Koji je, također, vidio kako je Luka uveo Real u polufinale Lige prvaka...

- Njegova asistencija Rodrygu u prošloj utakmici Lige prvaka ostavila me bez teksta. Način na koji on igra... Uvijek se čini da je smiren i lagan. Kad je osvojio Zlatnu loptu, bio sam jako sretan jer ju je konačno dobio igrač koji igra na mojoj poziciji. On i Toni Kroos rade sjajan posao, jako su važni za Real već godinama, pod raznim trenerima.

Njemački veznjak, jasno, komentirao je i momčadski duh i karakter Realove momčadi...

- Real je izbacio PSG, a onda i Chelsea. To pokazuje koliko su jaki ove sezone. Ali znamo i mi za što smo sposobni. Uvijek je važno početi s pobjedom. Ne želimo u zaostatku doći na Santiago Bernabeu. Znamo što se može dogoditi na tom stadionu. Cijeli susret može se preokrenuti u sekundi.

