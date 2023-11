Veznjak Varaždina: Spalettija smo učinili nervoznim, a uzeo sam dres od zvijezde Liverpoola

Svojim igrama u dresu Varaždina Agon Elezi skrenuo je pažnju na sebe je te je postao donekle standardni reprezentativac Sjeverne Makedonije. Uživa povjerenje izbornika Blagoja Milevskog koji ga je vodio u U-21 reprezentaciji.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U zadnjem ciklusu, u prvoj utakmici u kojoj je Sjeverna Makedonija poražena od Italije 5-2, varaždinski veznjak odigrao je 65 minuta.

- Igrati na stadionu Olimpico pred 70.000 gledatelja bilo je prekrasno iskustvo. Uspjeli smo se vratiti s 3-0, na 3-2 i bila im je voda u ušima. Njihov izbornik Spaletti bi je nervozan, i oni su bili u šoku i po meni propustili smo priliku za iznenađenje. Kako su postigli četvrti pogodak, bila je to jednosmjerna ulica - ističe Elezi koji je s Dinamovim Arijanom Ademijem držao sredinu terena.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ma naravno da nije bilo lako pratiti ritam i mogu reći da nisam onako do kraja zadovoljan sobom. S druge strane Talijani izrazito taktički disciplinirani, no bilo je prilika za iznenađenje - dodao je Elezi koji je ostao fasciniran dvojicom igrača.

- Federico Chiesa, to je nešto strašno. Već dugo nisam vidio tako brzog igrača, s takvom kontrolom lopte i osjećajem za prostor. Opasan je kao neman. Cijelo vrijeme traži dubinu, a paklen i kad je licem okrenut prema golu. Tu je i Nicolo Barella koji je meni najdraži talijanski igrač i s kojim sam razmijenio dres nakon utakmice. Po stilu sam sličan njemu, no da bi dosegao njegovu razinu moram puno, puno raditi. Riječ je o igraču koji je pitbull, ali s kvalitetnom završnicom i mirnoćom u zadnjoj trećini. Malo smo porazgovarali na kraju utakmice. Čestitao mi je na igri i baš je cool tip, vrlo skroman i spontan – dodao je Elezi koji je idući kvalifikacijski susret u remiju 1-1 u Skoplju protiv Engleske odigrao posljednjih nekoliko minuta.

- Dobro smo parirali Englezima. Vodili smo ih 1-0, šteta. No, pokazali smo opet da se možemo boriti s najboljim reprezentacijama u Europi - dodaje Elezi koji je dres razmijenio s Trentom Johnom Alexander-Arnoldom.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Veliki sam navijač Liverpoola pa sam s njim mijenjao dres. Stvarno me oduševio. U reprezentaciji je igrao na poziciji desnog veznog iako u Liverpoolu igra desnog beka - dodao je Elezi koji se sa Sjevernom Makedonijom nije plasirao na Euro.

Ostali su iza Engleske i Italije koji su izravno izborili Euro te Ukrajine koja će put tražiti u kvalifikacijama.

- Vrlo teška skupina. Osobnim izvedbama naročito u remiju (1-1) protiv Italije te porazu od Ukrajine 2-0 mogu biti zadovoljan. No, na meni je da se još više dokazujem i postanem standardni član početne postave – dodao je Elezi koji je ove sezone za Varaždin odigrao 12 utakmica i postigao dva zgoditka.

Foto: Fotografo01 / ipa-agency.net

- Već sam to isticao Varaždin je moj drugi dom i zbog tog kluba sam postao to što jesam. Ovdje sam stigao kao dijete i izradio se kao igrač i čovjek. Naravno, moram još raditi, naročito na mirnoći u samoj završnici. No, to se dobiva iskustvom - ističe 22-godišnji Makedonac koji zadnje četiri sezone brani boje Varaždina.

Idući ispit njegova ekipa ima protiv Rijeke, drugoplasirane momčadi SuperSport HNL.

- Prije svega vjerujem da će publika uživati jer obje ekipe gaje napadački nogomet. Respektiramo Rijeku, no u Varaždinu uvijek idemo po tri boda - zaključio je Elezi.