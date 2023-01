Vida o uzgoju svinja: Mislili su da sam lud što toliko ulažem

U prvoj epizodi druge sezone dokumentarne emisije "Dulum zemlje", koja donosi priče o izazovima, kreativnosti i uspjehu hrvatskih poljoprivrednika u pet hrvatskih regija, ispričana je i ona od hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide.

Hrvatski nogometaš, srebrni sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i brončani sa završenog SP-a u Katru, s trojicom prijatelja, Lukom Mandićem, Dimitrijem Simonovićem i Draganom Simonovićem, stvorio je farmu crnih svinja u Cretu Viljevskom pored Donjeg Miholjca.

- U životu trebaš biti hrabar i moraš dati da bi ti se vratilo - rekao je Vida pa nastavio:

- Puno mi je ljudi govorilo da sam lud što sam uložio tolike novce, ovdje u Slavoniji, ali osjećam da trebam pomoći ljudima i svome kraju. Sretan sam što smo prijatelji i nadam se da ćemo biti do kraja života - kaže 'vatreni'.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vida i prijatelji bave se uzgojem 'fajferica', autohtonih crnih slavonskih svinja, a u biznis su ušli prije četiri i pol godine.

- Sjedili smo do tada po kavama i svaki dan nam je bio isti, a Vida nas je pitao što želimo raditi te nam je ponudio pomoć - rekao je Simonović koji je posjetio Vidu dok je igrao u Dinamu Kijev.

- Ispočetka nisam bio upućen u crne svinje te nitko od nas nije imao veze sa stočarstvom. Svi su bili sigurni da je to bacanje novca - rekao je Vida.

- Krenuli smo s četiri svinje, posudili smo kombi i čovjek nam je rekao da ih uhvatimo i stavimo u kombi, to je bio cirkus. Zvali smo ih Divlja, Kraljica i Treća - prisjeća se Simonović.

Vidini prijatelji ističu da je bilo perioda kad su htjeli napustiti Slavoniju, i to prvenstveno zbog posla, ali ljubav prema kraju ipak je presudila. Trenutačno rade nešto što nisu mislili da hoće, a u konačnici se njihov trud isplatio.

- Nažalost, puno je ljudi otišlo iz Hrvatske, ali nekako sam optimističan i vjerujem da će se dio njih vratiti - kazao je Vida.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Luka Mandić zadužen je za održavanje farme, a inače je po struci dentalni tehničar.

- Moje svinje imaju najljepše zube od svih svinja na svijetu - našalio se Mandić pa nastavio:

- Od početka smo željeli nešto drugačije i nismo se htjeli baviti s nečim što i drugi rade - rekao je Mandić.

Posao je počeo cvjetati te je prostor u kojem su držali svinje postao premalen.

- Svinje su bježale i probijale ogradu. Morali smo preskočiti nekoliko stepenica ili odustati. Na kraju smo zaključili da trebamo napraviti farmu - kazao je Simonović pa dodao:

- Došli smo do idealnog arhitektonskog rješenja i sretan sam što imamo ovaj objekt. Bio je to osjećaj kao da čovjeka preselite iz hostela u hotel s pet zvjezdica. Svi volimo životinje. U jednu ruku su nam ljubimici, a s druge strane nam je to posao.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Opet su mi govorili da previše ulažem, ali ja sam htio da to bude prepoznatljivo - priča Vida.

Svinje se hrane s vrhunskom hranu koju sami proizvode, a sve kako bi završni proizvod bio iznimno kvalitetan. Svježe meso prodaju vrhunskim restoranima koji su prepoznali njihovu kvalitetu, iza čega stoji puno truda.

- Da nema Domagoja jako bi bilo teško nešto postići. Svi se bojimo neuspjeha, ali on može biti veći poticaj od uspjeha. Cilj nam je zaokružiti cijeli proces, od proizvodnje hrane do plasiranja tog proizvoda u mesnicu - kazao je Mandić.

- Svaka im čast i hvala im što su 100 posto u ovome poslu. Sretan sam i ponosan sam što sam Slavonac - zaključio je Vida.

