Vida pozitivan na korona virus! A igrao je poluvrijeme u Turskoj

Liječnička služba hrvatske reprezentacije dobila je inicijalnu informaciju pri kraju odmora između dva poluvremena da postoji jedan potencijalno pozitivan rezultat. Radi se o Domagoju Vidi

<p>Liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije je neposredno iza ponoći po lokalnom vremenu u Istanbulu dobila rezultate testiranja na virus SARS-CoV-2 među kojima je bio i jedan pozitivan nalaz među igračima, objavio je HNS.</p><p>Radi se o stoperu <strong>Domagoju Vidi</strong> koji je bio u početnoj postavi utakmice Turske i Hrvatske (3-3) i izašao na poluvremenu! I to, kako je objasnio izbornik Zlatko Dalić, zbog taktičkih razloga. Tad, međutim, nije znao da je Vida potencijalno pozitivan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon remija u Turskoj</strong></p><p>Testiranje su naši igrači obavili prema Uefinim uputama uoči subotnje utakmice protiv Švedske u Stockholmu. Na onome uoči Turske u ponedjeljak, pak, Vida je bio negativan. Prvi pozitivan test stigao je do naše reprezentacije u poluvremenu, Vida je izoliran, a i ponovljeni test nakon 22 sata po našem vremenu pokazao je da je Vida zaražen COVID-om 19.</p><p>Što sad? HNS kaže da su poštovali Uefin protokol i da utakmica protiv Švedske nije upitna. No hoće li se morati ponovno testirati, hoće li Šveđani to tražiti, je li Vida bio u bliskom kontaktu s nekim od igrača? Tek ćemo to sve doznati.</p><p><strong>U nastavku donosimo HNS-ovo priopćenje:</strong></p><p><em>Nakon što su u ponedjeljak na redovnom testiranju za utakmicu s Turskom svi igrači i članovi stožera bili negativni, u srijedu ujutro obavljeno je redovno testiranje za utakmicu sa Švedskom. Službene rezultate testiranja HNS je dobio iza ponoći po lokalnom vremenu te su pokazali da je reprezentativac Domagoj Vida pozitivan na novi korona virus.</em></p><p><em>Liječnička služba hrvatske reprezentacije dobila je inicijalnu informaciju pri kraju odmora između dva poluvremena da postoji jedan potencijalno pozitivan rezultat. Radi se o uobičajenoj proceduri pri testiranju te se pritom "sumnjivi" nalaz ponovno testira kako bi se potvrdio rezultat.</em></p><p><em>Kako je u tom trenutku izbornik Zlatko Dalić već donio odluku o izmjeni Vide, liječnička služba reprezentacije izolirala je Vidu prema svim epidemiološkim mjerama do potvrde rezultata testiranja.</em></p><p><em>Vida će, sukladno propisima, provesti iduće dane u samoizolaciji u Istanbulu.</em></p><p><em>Svi ostali reprezentativci i članovi stožera, koji su bili negativni na testiranju, po planu će otputovati u Stockholm. Pritom se uzima u obzir da je reprezentacija poštivala sve epidemiološke mjere, sukladno Uefinom Return to Play protokolu.</em></p><p><em>Uz Vidu, na SARS-CoV-2 bio je pozitivan i jedan član delegacije HNS-a, koji nije bio u kontaktu s reprezentativcima niti članovima stožera.</em></p>