Dok je Ante Rebić sinoć zabio prvi gol ove sezone, njegov suigrač iz reprezentacije Domagoj Vida (31) zabio je drugu utakmicu zaredom.

Stoper Bešiktaša ove sezone nije baš bio u dobroj formi, ali upalio se u pravom trenutku i navijačima donio najbolji mogući poklon za Božić. Bešiktaš je pobijedio Ankaragucu 1-0 u teškoj i tvrdoj utakmici, a jedini gol zabio je naš Domagoj u 61. minuti!

Njegova momčad je imala posjed i jalovu dominaciju, ali to je bilo nedovoljno za probiti tvrde domaćine pa je stvar u svoje ruke preuzeo Vida. Ankaragucu je napad prije imao ogromnu šansu, no nije ju iskoristio.

Kako to inače bude u nogomet, slijedi kazna. Bešiktaš je izborio slobodni udarac, Ghezzal je ubacio, do peterca se došetao Vida do kojeg je lopta pogodila u trepavicu, a on se samo naklonio i pogodio glavom za veliko slavlje svoje momčadi.

Bešiktaš je s nova tri boda skočio na četvrto mjesto u turskom prvenstvu, ali prvoplasirani Alanyaspor bježi samo dva boda uz utakmicu više.

Vidi je ovo bio drugi gol u sezoni, a u prošlom kolu je protiv Erzeruma (4-0) zabio čudo od gola. Bio je to pogodak kakav se ne viđa često na nogometnim terenima. Nešto u stilu Zlatana Ibrahimovića, no i veliki Zlatan skinuo bi Vidi kapu zbog ovoga.

Hrvatski stoper dočekao je ubačaj, pravovremeno utrčao iz drugog plana, a onda spektakularno u 69. minuti pogodio loptu u mrežu. Vida nije niti gledao gdje je okvir, niti je pogledao gdje će pucati... Strašan gol.

Vida je ovo zaslužio, dobio je nevjerojatnu injekciju samopouzdanja jer ove sezone nije baš briljirao. Dugo nije bio na razini, mučio se s formom, imao je i problema s korona virusom. Na početku sezone često je kiksao pa izgubio mjesto u prvih 11 u klubu, a nije baš briljirao ni u reprezentaciji pa je njegov status postao upitan. Nije to bio onaj stari Domagoj koji sve čisti iz svog kaznenog prostora, no kako sezona odmiče, Vida je polako počeo podsjećati na staru formu kada je bio nepogrešiv.

Možda nije bio na nivou jedno vrijeme, ali navijačima je sada dao najbolji mogući poklon za Božić. Tri boda u teškom susretu i priključak samom vrhu.