Vidal: Hvala Bayernu, sad me čeka novi izazov u Barceloni

Uživao sam u Münchenu, hvala klubu koji mi je dao šansu da se okušam u novom izazovu u Barceloni, rekao je Arturo Vidal (31), koji će potpisati trogodišnji ugovor s Kataloncima u transferu vrijednom oko 20 milijuna eura.

Vijest su potvrdila oba kluba, a preostali su samo tehnički detalji kako bi se realizirao veliki transfer.

Arturo Vidal has left FC Bayern München to join FC Barcelona.



We'd like to thank Arturo for all his contributions and wish him all the best in Spain! pic.twitter.com/juJgt9sd3F