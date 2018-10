Vidal za tučnjavu u Münchenu dobio kaznu od 800 tisuća eura

Ovog ljeta otišao je iz Bayerna u Barcelonu, ali još uvijek ga prate 'duhovi' iz Münchena. Čileanski nogometaš Arturo Vidal dobio je kaznu od 800 tisuća eura zbog razbijanja i masovne tučnjave u jednom minhenskom kafiću.

Vidal je s bratom Sandrinom slavio pobjedu nad Mainzom dok je još igrao za Bayern, a u tom slavlju otišao je predaleko. Sud u Münchenu kaznio je njega, ali i Sandrina. Brat mora platiti 18 tisuća eura.

Navodno je Vidal razbio bocu votke o glavu nekom čovjeku u noćnom klubu. Incident se dogodio tijekom Oktoberfesta 2017.

