'Viđam Schumija kad god mogu'

Godinama mu je bio šef, a danas mu pokušava olakšati dane u bolesničkoj postelji. Pravo zdravstveno stanje obitelj Michaela Schumachera obitelj čuva od javnosti, ali Jean Todt je uz njega

<p>Na spomen Svjetske automobilističke federacije (FIA) mnogima prvo padne na pamet lik <strong>Jeana Todta</strong> (74). Francuz je predsjednik te organizacije od 2009. i ostat će do kraja iduće godine, a ovih je dana u posjetu Zagrebu.</p><p>Sastao se s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>, a onda će produžiti do Hungaroringa, gdje se u nedjelju nastavlja Svjetsko prvenstvo u Formuli 1 Velikom nagradom Mađarske.</p><p>- Ovo mi je prvo putovanje od početka pandemije. Putujemo oprezno i znamo da je virus tu - rekao je Todt za <a href="https://sport.hrt.hr/635240/jean-todt-za-hrt-viam-schumachera-i-dalje-kad-god-mogu" target="_blank">HRT</a> i prokomentirao mogućnost održavanja utrka WRC relija u Hrvatskoj.</p><p>- To bi bila odlična lokacija, ovdje se već održavaju razne automobilističke utrke. Treba napravii dobar projekt, ovo je godina u kojoj su brojne utrke otkazane i šanse definitivno postoje.</p><p>Oktanski cirkus u Formuli ide dalje, testirana su redovita i brojna. Štoviše, nitko od 4000 ljudi još nije imao pozitivan nalaz.</p><p>- Čestitam svima u Formuli i FIA-i na tome. Moramo biti jako oprezni i odgovorni - kaže Todt, dugogodišnji čelni čovjek momčadi Ferrarija.</p><p>Baš je tamo surađivao i s <strong>Michaelom Schumacherom</strong> (51), legendom Formule 1 koji je stradao na skijanju u prosincu 2013. i njegovo zdravstveno stanje obitelj taji od očiju javnosti.</p><p>Todt je u jednom intervjuu otkrio da posjećuje Michaela u domu i gleda utrke Formule 1 s njim, je li se to promijenilo?</p><p>- Naravno da ga viđam. Radi se o privatnoj stvari. Volim Michaela i njegovu obitelj. Koliko god mogu, provodim vrijeme s njim - rekao je.</p><p>Može li <strong>Lewis Hamilton</strong> nadmašiti Schumijevih sedam naslova prvaka?</p><p>- Da, Lewis je sjajan vozač, talentiran, strastven i motiviran. Vozi najbolji bolid u najboljoj momčadi, ima sve potrebne sastojke za to. Ferrari? Ima navijače i u Hrvatskoj i radi dobar posao, ali vjerojatno ne dovoljno da bi bio uspješan i osvajao prvenstva. Nadam se da će odgovorni pronaći sredstva za pobjednički bolid i vozača. </p><p>Todt je najavio neke promjene u Formuli 1.</p><p>- Iduće godine uvodimo smanjenje proračuna, a 2022. idu nova pravila s ciljem povećanja kompetitivnosti, da imamo manju razliku između prve i desete momčadi.</p>