VIDEO Bio je jedan od najboljih nogometaša na svijetu. Sada pijan 'baulja' ulicama favele...

Kakav bi to igrač bio da se u njegov život nisu umiješali alkohol, droga i depresija? Jeste li se ikada zapitali koliko bi naslova podignuo, koliko bi Liga prvaka osvojio? Bismo li o njemu danas pričali kao o Ronaldu, Peleu ili Maradoni? Imao je sve, ali dječak skriven u njemu, dječak iz favela, takav život nije mogao živjeti.

Na spomen Adriana (42) mnogima odmah padne na pamet strašna ljevica. Kakav je to napadač bio! A kakav je tek mogao biti, dodat će mnogi. U svoje vrijeme, bez ikakve sumnje, bio je jedan od najboljih napadača svijeta. Imao sve predispozicije da postane jedan od najboljih, čak i da nadmaši velikog Ronalda. Jak kao bik, brz, snažan, a o udarcu da i ne pričamo.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Odrastao je u favelama Rio de Janeira, koje vrve kriminalom i svakodnevnim ubojstvima, a sport mu je bio jedini izlaz. I uspio je. Probio se radom i talentom, ali mnogi smatraju kako nikad nije ispunio puni potencijal. Prevedeno, mogao je biti još veći, još bolji. Jedan od razloga može biti i taj da favele i život kakav je okusio u ranim godinama nikad nisu izašle iz njega, uvijek je taj duh favela bio s njim. Odao se drogi i alkoholu, a očeva smrt ga je dotukla na vrhuncu karijere u Interu. Nekoliko puta se vraćao, ali na kraju se oprostio od nogometa prije osam godina.

Išao je na liječenje od ovisnosti, no čini se da se nije skroz riješio poroka. Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem pijani Adriano jedva stoji na nogama na ulicama Rio de Janeira. U jednoj ruci mu je cigareta, a u drugoj čašica alkoholnog pića. Izgleda kao da ni sam ne zna gdje je.

Ovaj nekoć klasni napadač, znan kao Imperator, je i prije godinu dana bio na naslovnicama svjetskih medija nakon što je u braku s Micaelom Mesquitom bio svega 24 dana. Uslijed velike svađe, legendarni Brazilac odjurio je iz zajedničkog doma i - nestao. Nije se javljao supruzi na mobitel, a dok je ona tugovala i pokušavala mu ući u trag, on je roštiljao, pio i zabavljao se s prijateljima u Vili Cruzeiro, mjestu gdje je odrastao te gledao utakmicu Brazila i Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

Foto: Instagram

Nakon dva dana vratio se doma, uslijedila je nova svađa i konačni raskid. Odlučili su se rastati nakon 24 dana braka. Ipak, njegova novopečena supruga očito se nadala pomirbi, no sve je palo u vodu nakon jedne fotografije koja je izašla na društvenim mrežama. Naime, Adriano je 41. rođendan proslavio bujnom crvenokosom djevojkom imena Raquel Bastos.

- Oh, kako lijepo! Želim ti svu sreću svijeta. Adriano, pošalji mi papire za razvod - napisala mu je Micaela.

Foto: Instagram

Odnos Micaele Mesquito i Adriana je otpočetka bio buran. Ona je bila dio ljubavnog trokuta. Prije godinu dana Adriano je istovremeno bio u vezi s njom i sa studenticom Victorijom Moreirom. Naravno, nisu znale jedna za drugu. No, trokut se raspao pa je ostala samo Micaela. Sad već bivšu suprugu upoznao je prije nekoliko godina i u nekoliko navrata bili su u vezi. Bio je to poprilično buran odnos jer jednom ju je, kako su pisali brazilski mediji, izbacio iz vile uslijed svađe. Sve su izgladili, obećali su se jedno drugome do kraja života ili bolje rečeno, na 24 dana. Izbila je nova svađa i raskid.

Kako su pisali brazilski mediji, razlog prekida je njegov način života. Micaela je htjela više vremena provoditi s njom i da ostavi alkohol, a on nije mogao bez provoda i druženja s prijateljima.

Foto: Neal Simpson/PRESS ASSOCIATION

To ga je i koštalo veličanstvene karijere. Najveći trag ostavio je u Interu za koji je zabio 74 gola i 28 puta asistirao u 177 utakmica. Igrao je i za Flamengo, Parmu, Saao Paulo, Fiorentinu, Romu, Corinthians i Atletico PR. Osvojio je četiri titule u Serie A i dva Kupa, dok je za reprezentaciju Brazila zabio 27 golova u 48 utakmica.