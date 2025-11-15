Ako Bosna i Hercegovina pobijedi Rumunjsku, u zadnjem će kolu u direktnom okršaju u Austriji odlučivati o plasmanu na SP! Španjolci bez Yamala i Pedrija razbili Gruziju u gostima
VIDEO Austrija stigla do važne pobjede u lovu na Mundijal! BiH mora pobijediti Rumunjsku
Austrija je pobijedila Cipar 2-0 u gostima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u skupini H. Oba gola za Austrijance zabio je Marko Arnautović u 18. i 55. minuti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Ovom su pobjedom Austrijanci zakoračili prema Mundijalu jer su pobjegli Bosni i Hercegovini na pet bodova prednosti, s tim što "zmajevi" imaju utakmicu manje. Ako Bosna i Hercegovina pobijedi Rumunjsku, u zadnjem će kolu u direktnom okršaju u Austriji odlučivati o plasmanu na SP!
Španjolska je u skupini E bez Yamala i Pedrija pobijedila Gruziju 4-0 i pokazala da je i bez Barceloninog dvojca trenutačno vrlo snažna. Ide "furija" na Svjetsko prvenstvo kao top 3 favorita, većina kladionica stavlja ju na prvo mjesto, a gol razlika u kvalifikacijama im je 19:0!
